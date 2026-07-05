MŚ 2026. Trener reprezentacji Francji komentuje wygraną

Trudna przeprawa faworytów

Reprezentacja Francji zagra w ćwierćfinale MŚ 2026 po zwycięstwie 1:0 z Paragwajem. Jedyną bramkę w rozegranym w Filadelfii meczu zdobył Kylian Mbappe, wykorzystując rzut karny w 70. minucie po faulu na Desire Doue. Trójkolorowi od początku posiadali przewagę w posiadaniu piłki, jednak musieli mierzyć się z bardzo szczelną i agresywną defensywą z Ameryki Południowej.

Druga połowa spotkania obfitowała w przerwy w grze i faule ze strony Paragwajczyków, które umykały karom w postaci żółtych kartek. Didier Deschamps zdradził, że musiał chronić swoją największą gwiazdę. Pod koniec rywalizacji selekcjoner wyznaczył dwóch zawodników o potężnych warunkach fizycznych, by zabezpieczali kapitana zespołu przed brutalnymi wejściami przeciwników.

- Poprosiłem dwóch największych chłopaków, żeby pod koniec stanęli wokół Kyliana, bo rywale zamierzali go „ściąć” – powiedział selekcjoner.

- Nie było łatwo. Oni stosowali wszystkie możliwe sztuczki. To nie jest futbol, który przyciąga ludzi na stadion, ale dobrze bronili. Zawsze trudno jest grać z takimi południowoamerykańskimi drużynami- dodał.

Komentarze po meczu

Sam Mbappe podkreślił, że jego zespół był gotowy na fizyczną i twardą grę ze strony rywali. Jak stwierdził, Francja potrafi grać również tzw. brzydką piłkę i dostosować się do trudnych warunków. Dodał, że rywale błędnie założyli, iż Trójkolorowi nie odpowiedzą na agresywny styl i zostaną zdominowani pod względem fizycznym.

Orlando Gill, bramkarz reprezentacji Paragwaju, bronił stylu swojej drużyny, nazywając go po prostu piłką nożną. Golkiper, który popisał się dwiema świetnymi interwencjami w końcówce, uważa, że Paragwaj ma powody do dumy z występu na turnieju. W ćwierćfinale, który odbędzie się 9 lipca, Francja zmierzy się z reprezentacją Maroka. Marokańczycy w swoim meczu 1/8 finału pokonali Kanadę 3:0.