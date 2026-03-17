Ile to jest 1000−200:8(4−2)!+25=? Jeśli nie znasz reguł, nie podasz prawidłowego wyniku

Sprawność umysłu jest równie ważna jak zdrowie fizyczne i wymaga treningu.

Zagadki matematyczne to doskonały sposób na ćwiczenie mózgu i poprawę koncentracji.

Spróbuj rozwiązać zagadkę: 1000−200:8(4−2)!+25=? i sprawdź, w jakiej kondycji jest twój umysł.

Podobnie jak ciało potrzebuje ruchu, tak również umysł wymaga regularnego treningu, aby zachować sprawność i witalność. Codzienne ćwiczenie mózgu pomaga utrzymać dobrą koncentrację, wspiera pamięć oraz ułatwia przyswajanie nowych informacji. Dzięki temu możemy dłużej cieszyć się jasnością myślenia i dobrą kondycją psychiczną. Istnieje wiele prostych sposobów na codzienny trening umysłu. Rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek czy sudoku pobudza logiczne myślenie i rozwija zdolność analizowania problemów. Nie trzeba od razu sięgać po skomplikowane matematyczne równania, aby ćwiczyć pamięć i koncentracje.

Zobacz także: Wynik tego działania może cię zaskoczyć. Czy wiesz, ile to jest 72+72−72:72×72=?

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile to jest 1000−200:8(4−2)!+25=? Wytęż umysł i spróbuj obliczyć bez kalkulatora

Nawet proste działania matematyczne mogą skutecznie pobudzić nasze szare komórki. Ważna jest jednak regularność. Wystarczy nawet pięć minut dziennie, aby skutecznie "rozruszać" szare komórki. Wiecie już, ile to jest 1000−200:8(4−2)!+25=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 1000−200:8(4−2)!+25=? - rozwiązanie krok po kroku

Krok 1: Rozwiązujemy działanie w nawiasie:

(4 - 2) = 2

Teraz wyrażenie wygląda tak: 1000 - 200 : 8(2)! + 25

Krok 2: Obliczamy silnię:

2! = 2x1 = 2

Teraz wyrażenie wygląda tak: 1000 - 200 : 8(2) + 25

Krok 3: Wykonujemy mnożenie i dzielenie od lewej do prawej: Najpierw dzielenie:

200 : 8 = 25

Teraz wyrażenie wygląda tak: 1000 - 25(2) + 25

Krok 3. Następnie mnożenie:

25x2 = 50

Teraz wyrażenie wygląda tak: 1000 - 50 + 25

Krok 4: Wykonujemy dodawanie i odejmowanie od lewej do prawej:

a) Najpierw odejmowanie: 1000 - 50 = 950

Teraz wyrażenie wygląda tak: 950 + 25

b) Następnie dodawanie: 950 + 25 = 975

Udało wam się podać poprawny wynik? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!