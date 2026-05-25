Idealny prezent na Dzień Matki? Dedykowana karta podarunkowa Ryanair i wspólna podróż do jednego z wyjątkowych miejsc w Europie!

Malta – śródziemnomorski klimat i spokojne odkrywanie wyspy

Malta to idealny kierunek dla mam, które marzą o połączeniu odpoczynku, pięknych widoków i spokojnego zwiedzania. Wspólny wyjazd można rozpocząć od spaceru po Valletcie – pełnej wąskich uliczek, kamiennych balkonów i klimatycznych kawiarni, w których warto zatrzymać się na poranną kawę lub lokalny deser. Obowiązkowym punktem będzie Mdina, nazywana „cichym miastem”. Spacer po jej spokojnych uliczkach może być doskonałą alternatywą dla zatłoczonych turystycznych tras. Warto również zaplanować rejs w okolice Blue Grotto lub wycieczkę na Gozo i Comino, gdzie czekają turkusowa woda, widoki na klify i prawdziwie wakacyjna atmosfera.

Liniami Ryanair na Maltę dolecimy bezpośrednimi połączeniami z Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Modlina i Wrocławia.

Teneryfa – słońce, natura i widoki, które robią wrażenie

Teneryfa to propozycja dla mam, które najlepiej odpoczywają blisko natury. Wyspa pozwala zaplanować podróż w różnym tempie – od leniwych dni na plaży, przez spacery nad oceanem, aż po wycieczki w miejsca, które robią ogromne wrażenie już od pierwszego spojrzenia. To kierunek idealny, jeśli chcemy podarować mamie nie tylko wyjazd, ale też poczucie oderwania od codzienności. Jednym z najpiękniejszych punktów programu może być Park Narodowy Teide, z krajobrazem wulkanicznym, który przypomina zupełnie inny świat.

Liniami Ryanair do Teneryfy dolecimy bezpośrednimi połączeniami z Krakowa i Modlina.

Lizbona – city break pełen smaków, kolorów i widoków

Lizbona to idealny pomysł na prezent dla mamy, która lubi miasta z duszą. Portugalska stolica łączy elegancję i wakacyjny klimat, można tu spacerować bez pośpiechu, zatrzymywać się w kawiarniach, podziwiać kolorowe azulejos (charakterystyczne cienkie ceramiczne płytki) i odkrywać kolejne punkty widokowe. To kierunek, który świetnie sprawdzi się na wspólny weekend, szczególnie jeśli zależy nam na podróży pełnej małych przyjemności. Wspólny dzień w Lizbonie warto rozpocząć od przejazdu słynnym tramwajem nr 28, przechadzaniem się po placu Terreiro do Paço nazywanym Sercem Lizbony, a zakończyć na historycznych dzielnicach miasta, w tym Alfama, okolice Graçy i Largo das Portas do Sol, skąd rozciąga się piękny widok na wzgórza i rzekę.

Liniami Ryanair do Lizbony dolecimy bezpośrednimi połączeniami z Krakowa, Poznania, Modlina i Wrocławia.