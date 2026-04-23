Grimace jest już w Polsce, a razem z nim viralowy Grimace Shake od McDonald's!

Kim jest Grimace? To futrzasta, fioletowa postać, której nie da się pomylić z nikim innym! Duży, miękki, nieco niezdarny posiadacz charakterystycznego uśmiechu, od lat budzi sympatię fanów McDonald’s® w różnych częściach świata. Tym razem zawitał do Polski – zjawił się z walizką na lotnisku w Warszawie, gotów lepiej poznać fanów Maka z kraju nad Wisłą i odkryć lokalną kulturę. Jego pojawienie się w stolicy jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie użytkowników mediów społecznościowych, którzy od miesięcy zastanawiali się, kiedy bohater i jego viralowy shake wkroczą z pełną energią na polski rynek.

Grimace to znana postać z historii McDonald’s, która w ostatnim czasie stała się globalnym fenomenem, szczególnie rezonującym z pokoleniem Z. Jego obecność w popkulturze to efekt ogromnego zainteresowania użytkowników w mediach społecznościowych. W odpowiedzi na potrzeby fanów, zdecydowaliśmy się przenieść ten viral na polski rynek! W komunikacji kampanii stawiamy na dzielenie się dobrą energią, dlatego z wielką radością witamy bohatera i jego kultowy shake na polskim rynku – mówi Lena Ozimska, Brand Manager McDonald’s Polska.

Wraz z fioletową postacią, w Polsce pojawiła się również nowość - Grimace Shake. To ulubiony napój Grimace’a, który dostępny jest w specjalnym opakowaniu. Każdy, kto go spróbuje, poczuje aksamitny smak owoców leśnych. Całość dopełnia puszysta bita śmietanka sprawiająca, że każdy łyk to czysta przyjemność! Już teraz wszyscy zrozumieją, dlaczego nasz futrzasty przyjaciel nie może się jej oprzeć!

Wprowadzeniu nowej pozycji do menu towarzyszy kampania, w ramach której zaplanowano szerokie działania marketingowe obejmujące emisję spotów na platformach VOD, digital i reklamę OOH. Za strategię oraz realizację kampanii odpowiada agencja TBWA Warsaw, planowanie i zakup mediów powierzono domowi mediowemu OMD, social media i zakres technologiczny obsługuje Dentsu Creative. Działania PR i influencer marketing prowadzone są przez agencję 24/7 Communication.