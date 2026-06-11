Piwonie utrzymają świeżość w wazonie przez wiele tygodni. Wystarczy 1/2 łyżeczki, aby cięte kwiaty długo stały

Jak pielęgnować cięte piwonie w wazonie?

Dla wielu miłośniczek ogrodnictwa kolorowe piwonie to absolutny niezbędnik. Te duże, często białe lub różowe kwiaty doskonale prezentują się także w domowych wnętrzach, stanowiąc jedną z najbardziej efektownych ozdób. Niestety, ich trwałość po ścięciu bywa krótka, a ze względu na wysoką cenę, warto poznać sposoby na przedłużenie ich żywotności. Podstawą jest oczywiście zakup świeżych egzemplarzy. Zanim jednak trafią do wazonu, należy odpowiednio przygotować ich łodygi. Należy je przyciąć ostrym, zdezynfekowanym nożem pod skosem, skracając o kilka centymetrów. Pozwoli to roślinie na łatwiejsze pobieranie wody i składników odżywczych. Ważne jest także usunięcie liści, które mogłyby znaleźć się pod powierzchnią wody, a także tych już zwiędniętych.

Co zrobić, aby bukiet piwonii stał dłużej?

Regularne podcinanie to nie wszystko, jeśli zależy nam na maksymalnym wydłużeniu żywotności ciętych kwiatów. Niezwykle istotna jest systematyczna wymiana wody, która zawsze powinna być czysta i mieć temperaturę pokojową. Zwróćmy uwagę, by łodygi były w niej zanurzone na głębokość około 10-12 centymetrów. Warto także wspomóc się specjalnymi odżywkami przedłużającymi trwałość roślin, które można kupić lub przygotować samodzielnie w domu.

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Niezawodny trik z cukrem na piękne piwonie

Zastosowanie odpowiednich odżywek hamuje rozwój bakterii i dostarcza roślinie niezbędnych substancji. W przypadku piwonii świetnie sprawdzi się prosty, domowy patent. Do wody wystarczy wsypać pół łyżeczki cukru, który zadziała jak naturalny nawóz. Aby dodatkowo zabezpieczyć kwiaty przed drobnoustrojami, do wazonu można wrzucić tabletkę aspiryny lub wlać odrobinę soku wyciśniętego z cytryny. Taka mieszanka to gwarancja, że piwonie będą cieszyć oko przez wiele tygodni.

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