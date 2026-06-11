Celebruj FIFA World Cup 26™ z McDonald’s. Limitowane zestawy już dostępne

Od 9 czerwca kibice mogą przeżywać piłkarskie emocje z Zestawem FIFA World Cup 26™, w którym znajdzie się jeden z sześciu kolekcjonerskich kubków z wizerunkami legend futbolu: Davida Beckhama, Ronaldinho, Thierry’ego Henry’ego, Heung-Min Sona oraz Lamine’a Yamala. W drużynie nie mogło zabraknąć także naszej kultowej gwiazdy – Grimace’a.

Zestaw FIFA World Cup 26™ uzupełniają wyjątkowe pozycje z menu McDonald’s do wyboru: Champions Burger albo Big Mac® albo McRoyal® albo 9 szt. McNuggets®, serwowane z limitowanym sosem Big Mac® w specjalnym złotym opakowaniu. Na gości Maka czeka również zestaw Happy Meal® FIFA World Cup 26™ z jedną z 12 maskotek Squishmallows. A Ci, którzy chcą jeszcze dłużej cieszyć się meczowymi emocjami, mogą sięgnąć po Golden McFlurry®, czyli kremowe lody waniliowe z sosem karmelowym i chrupiącą kokosową posypką.

FIFA World Cup 26™ to coś więcej niż turniej. To emocje, które przeżywamy razem – z rodziną, przyjaciółmi i kibicami na całym świecie. Chcieliśmy przenieść tę wyjątkową atmosferę do naszych restauracji i stworzyć ofertę, dzięki której celebrowanie emocji nie zakończy się wraz z ostatnią sekundą meczu. Kolekcjonerskie kubki będą pamiątką wspólnych emocji, które pozostaną z nami długo po ostatnim gwizdku – podkreśla Lena Ozimska, Brand Manager, McDonald’s Polska.

Odwiedź najbliższą restaurację McDonald’s i sięgnij po Zestaw FIFA World Cup 26™ oraz Happy Meal® FIFA World Cup 26™. Produkty są dostępne do wyczerpania zapasów.