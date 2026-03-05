Green Caffè Nero zaprasza na wernisaż i wystawę prac 6. edycji Warszawskiego Maratonu Fotograficznego

Wystawa dostępna jest już wcześniej, bo od 1 marca, przy Placu Konesera 2. Prezentuje ona szeroki wachlarz spojrzeń na Warszawę, odzwierciedlając kreatywność uczestników, którzy w ciągu ośmiu godzin musieli zinterpretować osiem narzuconych tematów.

Wystawa 6. edycji Warszawskiego Maratonu Fotograficznego

Odwiedzający będą mogli zobaczyć wszystkie nominowane oraz nagrodzone prace:

w 8 tematach konkursowych,

w zeszłorocznym temacie specjalnym „Warszawski reportaż” będącym upamiętnieniem 100 letniej rocznicy urodzin Zbyszka Siemaszko. Wyróżnienia przyznali Anna i Filip Siemaszko - kultywatorzy rodzinnej tradycji.

Nie zabraknie także nominowanych i nagrodzonych przez jury prac w najważniejszej kategorii, czyli najlepszej serii 8 zdjęć wykonanej przez uczestników w trakcie VI Warszawskiego Maratonu Fotograficznego.

Cała ekspozycja, zlokalizowana przy wejściu bramą nr VI (Plac Konesera 2), będzie dostępna dla zwiedzających do końca marca.

Wernisaż wyróżnionych prac VI Warszawskiego Maratonu Fotograficznego

Green Caffè Nero zaprasza również na oficjalny wernisaż, który odbędzie się 7 marca o godzinie 15:00 w Centrum Praskim Koneser. To nie tylko okazja do podziwiania talentu laureatów, ale również kluczowy moment dla przyszłych uczestników konkursu. Podczas wernisażu organizatorzy uchylą rąbka tajemnicy związanej z motywem przewodnim nadchodzącego, 7. Warszawskiego Maratonu Fotograficznego. Zapowiedź tematu edycji, który będzie inspirować fotografów w 2026 roku, stanowi tradycyjny sygnał do rozpoczęcia przygotowań dla wszystkich osób pragnących zmierzyć się z wyzwaniem.

Green Caffè Nero zachęca do wspólnego odkrywania Warszawy przez obiektyw aparatu i informuje, że zapisy na 7. edycję maratonu zostały już otwarte. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w tegorocznym wyzwaniu mogą zarejestrować się za pośrednictwem strony internetowej warszawskimaratonfotograficzny.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące nadchodzącego wydarzenia.