Dzień Kobiet 2026. Tego nie rób 8 marca, jeśli nie chcesz mieć pecha

Dzień Kobiet, obchodzony 8 marca, to nie tylko celebracja osiągnięć, ale i dzień pełen tajemniczych przesądów.

Od walki o prawa kobiet po symboliczne goździki PRL-u - historia tego święta jest fascynująca.

Chcesz uniknąć pecha i zapewnić sobie pomyślność? Sprawdź, czego absolutnie nie wolno robić 8 marca!

Dzień Kobiet obchodzony 8 marca to święto znane i celebrowane w wielu krajach na całym świecie. Jego historia sięga początku XX wieku i wiąże się z walką kobiet o prawa społeczne, polityczne oraz lepsze warunki pracy. Jednym z ważnych wydarzeń, które przyczyniły się do powstania tego święta, były protesty robotnic w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, domagających się m.in. prawa wyborczego i godnych warunków zatrudnienia. Międzynarodowy charakter święto zyskało w 1910 roku, podczas Międzynarodowej Konferencji Kobiet Socjalistycznych w Kopenhadze, a w 1977 roku ONZ oficjalnie uznała 8 marca za Międzynarodowy Dzień Kobiet. W Polsce święto to zyskało ogromną popularność szczególnie w czasach PRL-u. Wtedy kobiety często otrzymywały symboliczne upominki, takie jak czerwone goździki czy rajstopy. Dziś obchody mają nieco inny charakter - bardziej osobisty i radosny. Kobietom wręcza się kwiaty, czekoladki, drobne prezenty, a w wielu domach i miejscach pracy organizowane są spotkania lub wspólne wyjścia.

Przesądny Piasek o horoskopach, marzeniach i numerologii

Tego nigdy nie rób w Dzień Kobiet jeśli nie chcesz mieć pecha

Choć Dzień Kobiet jest przede wszystkim radosnym świętem pojawiają się także różne przesądy. Według ludowych wierzeń istnieją pewne rzeczy, których lepiej tego dnia nie robić, aby uniknąć pecha. Jednym z przesądów jest unikanie kłótni i negatywnych emocji. Uważano, że sprzeczki w Dniu Kobiet mogą przynieść napięcia i nieporozumienia w relacjach na długi czas. Dlatego warto zadbać o miłą atmosferę i spędzić ten dzień w życzliwym nastroju. Niektórzy wierzą również, że nie powinno się tego dnia suszyć kwiatów otrzymanych w prezencie. Według przesądu zasuszenie bukietu, może spowodować "zasuszenie uczuć", co wróży rychłe rozstanie. Według wierzeń powinno się także unikać wypowiadania swojego imienia na głos, gdyż może to przyciągnąć nieszczęście i kłopoty.