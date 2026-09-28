Giganci hiszpańskiego futbolu na jednej spektakularnej scenie. Stambuł gospodarzem Superpucharu Hiszpanii 2027

Superpuchar Hiszpanii to kolejna prestiżowa pozycja w międzynarodowym kalendarzu imprez sportowych Stambułu i jedno z najważniejszych wydarzeń prezentujących elitę hiszpańskiej piłki nożnej. W edycji 2027 wystąpią zwycięzca i wicemistrz La Liga – najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii – oraz finaliści Pucharu Króla (hiszp. Copa del Rey), najważniejszego krajowego turnieju pucharowego. W Stambule zobaczymy cztery czołowe hiszpańskie kluby: Real Madrid, Real Sociedad, FC Barcelona i Atlético Madrid.

Przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Turystyki Republiki Türkiye (Turcji) oraz kluczowych partnerów wydarzenia Superpuchar Hiszpanii 2027 po raz pierwszy w historii zostanie rozegrany w Türkiye (Turcji). Tym samym kraj stanie się drugim gospodarzem turnieju poza Hiszpanią.

To pięciodniowe wydarzenie przyciągnie do Stambułu kibiców piłki nożnej z całego świata. Turniej obejmie trzy mecze – dwa półfinały oraz wielki finał – które zostaną rozegrane na trzech głównych stadionach miasta.

Oficjalna ceremonia podpisania umowy dotyczącej organizacji Superpucharu Hiszpanii 2027 odbyła się 17 września 2026 roku w Kompleksie Treningowo-Szkoleniowym Kadr Narodowych im. Hasana Doğana należącym do Tureckiej Federacji Piłkarskiej w Stambule. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz oraz świata sportu, w tym Mehmet Nuri Ersoy, minister kultury i turystyki, dr Osman Aşkın Bak, minister młodzieży i sportu, Necmeddin Bilal Erdoğan, Przewodniczący Światowej Konfederacji Sportów Etnicznych (World Ethnosport Union), Turki Alalshikh, Przewodniczący Generalnego Urzędu ds. Rozrywki Królestwa Arabii Saudyjskiej, Rafael Louzán, prezes Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF), oraz İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, prezes Tureckiej Federacji Piłkarskiej (TFF).

Autor: Synertime / Materiały prasowe

Największe gwiazdy hiszpańskiego futbolu spotkają się w Stambule

Superpuchar Hiszpanii rozgrywany jest co roku w formule turnieju pucharowego z udziałem czterech drużyn: dwóch najlepszych zespołów La Liga oraz dwóch finalistów Pucharu Króla.

W edycji 2027 w półfinałach Real Sociedad zmierzy się z Realem Madrid, natomiast FC Barcelona zagra z Atlético Madrid.

Pierwszy półfinał odbędzie się 2 lutego na stadionie Chobani Stadium (Kompleks Sportowy im. Şükrü Saracoğlu), a drugi zostanie rozegrany 3 lutego na Tüpraş Beşiktaş Stadium. Szczegółowe informacje dotyczące przypisania poszczególnych spotkań do stadionów zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach.

Zwycięzcy obu półfinałów awansują do wielkiego finału, który będzie miał miejsce 6 lutego 2027 roku na RAMS Park – Kompleksie Sportowym im. Alego Samiego Yena.

Trzy stadiony, na których rozegrany zostanie turniej, mogą łącznie pomieścić 143 982 widzów.

Stambuł: światowej klasy scena dla wielkiego futbolu

Wielowiekowe zabytki, tętniąca życiem scena artystyczna i kulturalna, wyjątkowe możliwości zakupowe oraz lokale gastronomiczne wyróżnione przez Przewodnik MICHELIN sprawiają, że Stambuł stanowi niezwykłą oprawę dla największych międzynarodowych wydarzeń.

Miasto przyciąga podróżnych z całego świata i – dzięki doskonałej infrastrukturze – jest miejscem organizacji globalnych szczytów, prestiżowych ślubów wyjazdowych, koncertów o maksymalnej frekwencji oraz najważniejszych wydarzeń sportowych.

Stambuł ma również bogate doświadczenie w organizacji największych wydarzeń europejskiego futbolu. Miasto było gospodarzem finałów Ligi Mistrzów UEFA w 2005 i 2023 roku, a także finału Ligi Europy UEFA w 2026 roku.

Superpuchar Hiszpanii 2027, który sprowadzi do miasta cztery czołowe kluby hiszpańskiej piłki, zapisze kolejny prestiżowy rozdział w sportowej historii Stambułu i dodatkowo umocni jego pozycję jako jednej z najważniejszych światowych destynacji dla futbolu na najwyższym poziomie.

Autor: Synertime / Materiały prasowe

Stambuł – miejsce, gdzie futbol spotyka się z ponadczasowym urokiem

Kibice przyjeżdżający do Stambułu na Superpuchar Hiszpanii mogą zamienić pięciodniowy pobyt w niezapomniany city break. Miasto, kształtowane przez kolejne cywilizacje na przestrzeni wieków i rozciągające się pomiędzy Europą a Azją, zachęca do odkrywania takich miejsc jak Hagia Sophia czy Cysterna Bazyliki, rejsów po Bosforze, poznawania tętniącej życiem sceny artystycznej oraz korzystania z wyjątkowej oferty zakupowej.

Dodatkowym wymiarem podróży jest słynna scena kulinarna Stambułu. Od restauracji wyróżnionych gwiazdkami MICHELIN i wyrafinowanych chef’s tables po kultowy street food, idealny na dzień meczowy – miasto oferuje smaki na każdą okazję, potwierdzając swoją pozycję jednej ze światowych stolic gastronomii.

HARMONOGRAM SUPERPUCHARU HISZPANII 2027

2 lutego 2027 – pierwszy półfinał

Chobani Stadium – Kompleks Sportowy im. Şükrü Saracoğlu),

3 lutego 2027 – drugi półfinał

Tüpraş Beşiktaş Stadium

6 lutego 2027 – FINAŁ

RAMS Park – Kompleks Sportowy im. Alego Samiego Yena