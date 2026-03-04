Genialny koreański trik usunie tłuszcz z szafek kuchennych. Bez chemii i szorowania

Poznaj sprytny sposób na walkę z tłuszczem w kuchni, który oszczędza czas.

Koreańska technika sprzątania usuwa brud z mebli w 5 minut.

Zobacz, jak tanim kosztem przywrócić szafkom dawny blask.

Proste składniki z domowej spiżarni zastąpią drogie detergenty.

Na czym polega koreańska metoda mycia szafek kuchennych?

Kuchnia to serce domu, ale też pomieszczenie najbardziej narażone na powstawanie trudnych zabrudzeń. Podczas gotowania tłuste opary osiadają na meblach, tworząc lepką i nieestetyczną warstwę, szczególnie widoczną na frontach szafek. O ile zwykłe plamy z jedzenia łatwo zmyć, o tyle zaschnięty tłuszcz potrafi być prawdziwą zmorą. Z pomocą przychodzi koreańska metoda sprzątania, czerpiąca inspirację z... pielęgnacji cery. Jej fundamentalna zasada brzmi: „podobne rozpuszcza się w podobnym”. Oznacza to, że najlepszym orężem w walce z tłustym osadem jest właśnie tłuszcz.

Jak usunąć tłusty osad olejem i octem?

Najwięcej lepkiego brudu gromadzi się zazwyczaj w pobliżu kuchenki oraz okapu. Aby błyskawicznie się go pozbyć, wystarczy sięgnąć po zwykły olej roślinny lub oliwkę dla dzieci. Należy wetrzeć tłuszcz w zabrudzone miejsca, odczekać chwilę, a następnie zebrać rozpuszczony brud ściereczką zamoczoną w ciepłej wodzie. Efekty są natychmiastowe. To jednak nie koniec procesu. Aby meble odzyskały idealny wygląd, warto przygotować prostą płukankę. Do miski z wodą wlewamy pół szklanki octu i takim roztworem przemywamy całość. Na koniec konieczne jest wytarcie powierzchni do sucha, co zapobiegnie powstawaniu zacieków.

Płyn do naczyń jako alternatywa dla oleju

Jeśli metoda olejowa nie przypada nam do gustu, istnieje inne sprawdzone rozwiązanie. Doskonale z tłustym osadem na okapie radzi sobie klasyczny płyn do mycia naczyń, którego formuła została stworzona właśnie do rozbijania cząsteczek tłuszczu. Jest to środek bezpieczny dla frontów meblowych i skuteczny w walce z resztkami jedzenia. Wystarczy sporządzić roztwór z letniej wody i kilku kropel detergentu. Ściereczka z mikrofibry zwilżona w takiej miksturze usunie zabrudzenia bez konieczności szorowania. Po umyciu szafek należy je wypolerować suchą, bawełnianą szmatką, aby lśniły czystością.