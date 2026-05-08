Nowi przyjaciele – GIGA Foodziki wracają do Żabki! Do wygrania 20 mln nagród

Pierwsza edycja loterii, która odbyła się pod koniec ubiegłego roku, spotkała się z dużym zainteresowaniem klientów, dlatego zdecydowaliśmy się na jej powrót w nowej, jeszcze bardziej atrakcyjnej odsłonie. Akcja „GIGA Foodziki. Nowi przyjaciele” to kolejny krok w kierunku tworzenia unikalnych doświadczeń zakupowych w sklepach naszej sieci. Motywem przewodnim jest przyjaźń, a każda z GIGA maskotek została zaprojektowana tak, aby wyróżniać się oryginalnym wyglądem i ponownie nawiązywać do asortymentu Żabka Menu. Ponadto pula nagród jest ponad 12 razy większa niż podczas zeszłorocznej edycji, a ich łączna wartość to niemal 27,5 mln zł – mówi Jerzy Roguski, Chief Commercial Officer w Żabka Polska.

Nowe zasady loterii i 20 milionów nagród

W nowej odsłonie loterii klienci Żabki za wydanie 25 zł* otrzymają jedną zdrapkę. W przypadku jednorazowych zakupów o wartości będącej wielokrotnością tej kwoty – maksymalnie 4 zdrapki na transakcję, a każda zdrapka wygrywa! Osoby, które wezmą udział w loterii, mogą wygrać GIGA maskotki o wysokości 120 cm, do wyboru będą cztery postaci: pizza Picka, puszysta Bułcia, pieróg z artystyczną duszą Pierro i czekolada pitna Choco. Każdy, kto wygra GIGA Foodzika, będzie mógł otrzymać go za pośrednictwem kuriera lub odebrać w sklepie sieci, po wcześniejszym wypełnieniu formularza na specjalnie w tym celu uruchomionej stronie internetowej.

Oprócz maskotek wygrać można odblaskowe zawieszki oraz dwa rodzaje breloków, które będą także do zakupienia w sklepach w cenie od 4,99 zł/szt. do 29,99 zł/szt., w zależności od rodzaju. Wśród nagród znalazły się również hot dogi, frytki oraz przekąski marki własnej HAPS! (m.in. różne orzechy i suszone owoce), a także wiele innych produktów znanych marek, np. wafle Prince Polo, lody Kaktus i Zielona Budka, napoje Tymbark, musy Kubuś, serki Danio czy rogaliki 7Days. Wygrać można również bony na zakupy w Żabce, bony na przekąski podawane na ciepło lub kawę oraz żappsy.

Łączna pula nagród wynosi aż 20 mln sztuk. Udział w loterii można wziąć od 6 maja do 2 czerwca 2026 r. W zależności od rodzaju nagrody będą one wydawane w sklepie, w aplikacji Żappka (żappsy) lub na platformie Roblox (skiny do gier).

Rozśpiewana współpraca z ekipą FRIENDZ

Ambasadorami kampanii celebrującej przyjaźń i muzykę zostali popularni influencerzy wchodzący w skład ekipy FRIENDZ – m.in. Sebastian Czajewski, znany jako Czajnik i Kinga Tymoszuk, czyli Kinia. Twórcy internetowi wykonali piosenkę i wzięli udział w teledysku, których motywem przewodnim jest połączenie sił dwóch ekip – GIGA Foodzików i FRIENDZ. Fragmenty klipu są także częścią spotu reklamowego, który jest dostępny w serwisie YouTube.

Całkiem nowy muzyczny świat Foodzików na Robloxie

Loterii towarzyszy uruchomienie nowej odsłony gry na platformie Roblox, której motyw odpowiada hasłu przewodniemu całej kampanii – „Muzyka i Przyjaźń”. Użytkownicy, wraz z osiąganiem kolejnych poziomów, zmieniają swoją postać, towarzyszą im także instrumenty, które muszą odblokować w trakcie gry. W loterii wygrać można skiny i boosty do wykorzystania w grze. Najlepsi gracze trafią do rankingu widocznego na mapie i będą mieli szansę na wygranie GIGA Foodzika.

To druga odsłona gry z przygodami GIGA Foodzików. Poprzednia wygenerowała niemal 900 tys. wejść użytkowników, którzy spędzali w foodzikowej krainie średnio 11 minut, czyli ponad dwa razy tyle czasu, co średnio na innych grach na platformie Roblox.

Kampania promująca loterię powstała we współpracy z agencją kreatywną GONG, za produkcję materiałów odpowiada dom produkcyjny Watchout, a za zakup mediów – Value Media.

Szczegóły i regulamin loterii: https://www.foodziki.zabka.pl.

Spot reklamowy: https://youtu.be/adQ0mTo7aDw.