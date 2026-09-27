e.l.f. Beauty i Parity publikują raport „Girls Who Play Change the Game” o związku sportu z przyszłością zawodową dziewcząt

Jedno z największych i najbardziej przekrojowych badań tego typu pokazuje, jak umiejętności rozwijane przez dziewczęta poprzez sport przekładają się na ich późniejszą karierę.

Raport łączy dwa wieloletnie zobowiązania e.l.f. związane z realizacją celów społecznych: Change the Board Game – działania firmy na rzecz równości w zarządach – oraz empowering.legendary.females. – projekt wspierający sport kobiet. Obie inicjatywy łączy wspólny cel: poszerzanie dostępu kobiet do stanowisk decyzyjnych i wspieranie kolejnych pokoleń liderek.

Partnerem badawczym e.l.f. jest Parity – firma doradcza specjalizująca się w sporcie kobiet i działająca na rzecz zmniejszania różnic w dochodach i szansach między zawodniczkami a zawodnikami. Parity wniosło do projektu wiedzę badawczą i rygor metodologiczny potrzebne do przeprowadzenia badania na tak dużą skalę, a e.l.f. – swoją globalną platformę opartą na inkluzywności i dostępności.

Raport koncentruje się na grupie Everyday Athletes – kobietach, które uprawiały sport przez co najmniej trzy lata przed ukończeniem szkoły średniej, a obecnie pracują lub do niedawna pracowały na pełny etat. Ich odpowiedzi zestawiono z wynikami kobiet z niewielkim doświadczeniem sportowym lub bez niego, a także zawodniczek oraz kobiet i mężczyzn zasiadających w zarządach firm. We wszystkich czterech krajach dane pokazują, że kobiety, które uprawiały sport, wykorzystują zdobyte dzięki niemu umiejętności także w swojej karierze.

Jak sport zmienia zasady gry dla kobiet w miejscu pracy? Oto najważniejsze wnioski dotyczące Everyday Athletes:

Niemal 90% kobiet z grupy Everyday Athletes, które otrzymały awans, twierdzi, że pomogły im w tym umiejętności zdobyte dzięki sportowi.

69% kobiet, które pracują od co najmniej pięciu lat, uważa, że lekcje wyniesione z zajęć sportowych są w dzisiejszym miejscu pracy ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Everyday Athletes niemal o 50% częściej zajmują stanowiska kierownicze niż kobiety, które uprawiały sport krócej lub nie uprawiały go wcale.

Everyday Athletes o 37% częściej aspirują do stanowisk kierowniczych wyższego szczebla i niemal o 25% częściej negocjowały swoje wynagrodzenie niż kobiety, które uprawiały sport krócej lub nie uprawiały go wcale.

80% liderek należących do grupy Everyday Athletes twierdzi, że sport stanowił ważną element ich dorastania.

Wnioski te znajdują również potwierdzenie w odpowiedziach zawodniczek oraz kobiet i mężczyzn zasiadających w zarządach w czterech badanych krajach:

98% badanych sportowczyń twierdzi, że sport pomógł im przygotować się do rywalizacji w życiu po zakończeniu kariery sportowej.

85% badanych kobiet i mężczyzn zasiadających w zarządach uważa, że lekcje wyniesione ze sportu są ważne dla przyszłych członków zarządów.

To badanie potwierdza liczbami to, w co zawsze wierzyliśmy. Tworzenie ścieżek rozwoju dla kobiet w sporcie poprzez inwestowanie w zawodniczki, ligi i ich kibiców pomaga kształtować lepszą przyszłość dla kolejnego pokolenia liderek. W e.l.f. jesteśmy zaangażowani w demokratyzowanie dostępu zarówno do boiska, jak i do sali zarządu, tak aby każda kobieta miała dostęp i szansę zmienić e.l.f.ing game – komentuje Patrick O’Keefe, Chief Integrated Marketing Officer w e.l.f. Brands.

Dane z badania pokazują, że coraz więcej dziewcząt kontynuuje uprawianie sportu: 70%

kobiet z pokolenia Z, które zaczęły uprawiać sport w młodym wieku, robiło to do końca szkoły średniej – w porównaniu z 62% kobiet z pokolenia baby boomers. Jednocześnie wcześniejsze badania wskazują, że w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech i Wielkiej Brytanii dziewczęta nadal są mniej aktywne fizycznie niż chłopcy. Ponieważ dane z tego badania pokazują długofalowy, pozytywny wpływ sportu na przyszłość dziewcząt, e.l.f. i Parity są zdecydowane wspólnie działać na rzecz tego, aby dziewczęta zaczynały uprawiać sport i przy nim pozostawały.

Mamy nadzieję, że wyniki te nie tylko pokażą wartość sportu, ale także zainspirują do tworzenia lepszych warunków, dzięki którym więcej dziewcząt będzie mogło go uprawiać. Nie chodzi o osiągnięcie elitarnego poziomu czy zostanie zawodniczką. Korzyści płyną już z samego uczestnictwa. Trenując, ucząc się, rywalizując i pozostając w grze przez kilka lat, dziewczęta zdobywają cenne umiejętności i cechy, które mogą później wykorzystywać na kolejnych etapach swojej kariery – dodaje Leela Srinivasan, CEO Parity.

e.l.f. i Parity wspólnie dążą do wyrównywania szans i poszerzania grona osób, które mogą zdobyć miejsce przy każdym stole, przy którym podejmowane są decyzje.

Raport zostanie zaprezentowany podczas trzeciej edycji Power of Women’s Sports Summit, organizowanej przez Billie Jean King Enterprises, której oficjalnym partnerem jest e.l.f. Power of Women’s Sports Summit gromadzi na jednej globalnej scenie wpływowe osoby ze świata sportu, biznesu i rozrywki, które łączy wspólny cel - przyspieszanie rozwoju sportu kobiet.