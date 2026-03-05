Maska LED na twarz w domu: światło dla Twojej skóry

Jak działa maska LED?

Maska LED wykorzystuje światło o różnej długości fal, które przenika w głąb skóry, stymulując komórki do określonych działań. Każdy kolor światła ma inne właściwości i jest przeznaczony do rozwiązywania konkretnych problemów skórnych:

Czerwone światło (620-750 nm): Najczęściej spotykane i najbardziej uniwersalne. Stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, poprawia krążenie, redukuje drobne zmarszczki i poprawia elastyczność skóry. Działa przeciwstarzeniowo i regenerująco.

Niebieskie światło (405-420 nm): Idealne dla skóry trądzikowej. Ma silne działanie bakteriobójcze, niszcząc bakterie P. acnes odpowiedzialne za powstawanie wyprysków. Redukuje stany zapalne i normalizuje pracę gruczołów łojowych.

Zielone światło (520-530 nm): Pomaga w redukcji przebarwień, wyrównuje koloryt skóry i łagodzi podrażnienia. Jest często polecane dla osób z cerą naczynkową.

Żółte/Bursztynowe światło (560-590 nm): Poprawia krążenie limfatyczne, redukuje obrzęki i zaczerwienienia. Wspomaga drenaż i detoksykację skóry, nadając jej zdrowy blask.

Fioletowe światło (380-450 nm): Połączenie działania czerwonego i niebieskiego światła. Wspomaga regenerację komórek i działa przeciwtrądzikowo.

Białe światło (szerokie spektrum): Przenika najgłębiej, przyspiesza metabolizm, poprawia napięcie skóry i redukuje drobne zmarszczki.

Jak używać maski LED w domu?

Oczyść skórę: Przed użyciem maski dokładnie oczyść twarz z makijażu i zanieczyszczeń.

Nałóż maskę: Załóż maskę na twarz i dopasuj ją tak, aby była wygodna.

Wybierz kolor światła: Wybierz odpowiedni kolor światła, w zależności od potrzeb Twojej skóry.

Ustaw czas: Standardowy czas zabiegu to zazwyczaj 15-30 minut.

Relaksuj się: Podczas zabiegu możesz czytać, słuchać muzyki lub po prostu odpoczywać.

Pielęgnacja po zabiegu: Po zdjęciu maski nałóż na skórę ulubione serum i krem.

Shark CryoGlow LED

SharkNinja prezentuje innowacyjne urządzenie, które rewolucjonizuje domową pielęgnację skóry – Shark CryoGlow LED. Urządzenie to umożliwia spersonalizowaną pielęgnację, dopasowaną do indywidualnych potrzeb i problemów skórnych. Maska oferuje różnorodne programy, które precyzyjnie celują w poprawę tekstury skóry, zwalczanie niedoskonałości i redukcję opuchlizny pod oczami. Dzięki zaawansowanej technologii Shark CryoGlow LED z łatwością osiągniesz profesjonalne rezultaty w domowym zaciszu, przekształcając codzienną rutynę w luksusowy rytuał. W przypadku tego urządzenia nie mówimy o obietnicach, ale o realnych efektach, ponieważ Shark CryoGlow LED to pierwsza w Unii Europejskiej maska do terapii światłem LED z krioterapią okolic oczu, posiadająca certyfikację medyczną. Maska została opracowana we współpracy z dermatologami orazpoddano ją testom klinicznym, co świadczy o jej skuteczności i bezpieczeństwie. Shark CryoGlow LED to kolejne potwierdzenie filozofii globalnej firmy SharkNinja, zajmującej się projektowaniem produktów, które dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom ułatwiają codzienne funkcjonowanie.

