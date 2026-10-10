dmTECH rozwija University Tech i wychowuje ekspertów przyszłości

Z uczelni do biznesu: dmTECH rozwija University TECH Talents

Każdego roku tysiące studentów kierunków technologicznych stają przed tym samym dylematem: jak zyskać praktyczne doświadczenie przed ukończeniem studiów? Odpowiedzią może być zainicjowany przez dmTECH, University TECH Talents, płatny program stażowy, łączący studia z pracą w międzynarodowych zespołach IT. Jak podkreślają uczestnicy, jego wyjątkowość wynika właśnie z pracy u boku ekspertów. Dla młodych profesjonalistów sens pracy jest kluczowy przy wyborze pracodawcy. A dzięki dialogowej kulturze korporacyjnej dm i dmTECH oferują pokoleniu Z swobodę, rozwój oraz przestrzeń do samodzielnego i odpowiedzialnego działania.

Studenci biorą udział w tworzeniu realnych rozwiązań technologicznych, z których korzystają klienci, pracownicy oraz partnerzy biznesowi grupy dm. Program wymaga zaangażowania na poziomie około 20 godzin tygodniowo, co pozwala na łączenie edukacji z doświadczeniem zawodowym. W Niemczech programy studenckie prowadzimy od ponad 25 lat. Możemy śmiało powiedzieć, że kilka tysięcy ekspertów branży IT rozpoczęło swój profesjonalny start w świecie technologii właśnie dzięki dmTECH. Teraz chcemy pomóc w tym także studentkom i studentom z Wrocławia – mówi Adam Piwek, koordynator programu University TECH Talents w Polsce.

Inicjatywa zadebiutowała wiosną 2025 roku. Do 1. edycji zakwalifikowano 4 studentów (wszyscy kontynuują współpracę z dmTECH), a w 2. edycji, rozpoczętej we wrześniu 2026 r., uczestniczy 5 osób rozwijających się jako Junior SAP Test Engineer, Junior Fullstack Developer i Junior AI Developer. Przez 10 miesięcy będą oni doskonalić umiejętności w międzynarodowych zespołach technologicznych, uczestnicząc w dedykowanym programie mentoringowym, warsztatach oraz wyjeździe studyjnym do dm-dialogicum w Karlsruhe. Łącznie do obu edycji w Polsce zgłosiło się kilkuset kandydatów.

Autor: PRARTMEDIA/ Materiały prasowe

W erze AI biegłość techniczna to dopiero punkt wyjścia. Przewagę buduje się na kompetencjach, których żaden model nie zastąpi: krytycznym myśleniu, współpracy i odpowiedzialności za decyzje. Takich kompetencji nie wyuczymy się z podręcznika ani nie wygenerujemy promptem, one powstają wyłącznie w praktyce, przy realnych projektach i u boku mentorów. Dlatego University TECH Talents traktujemy jako inwestycję w nasze przyszłe kadry – podsumowuje Kazimierz Dulas, dyrektor operacyjny dmTECH w Polsce.

Ponad 200 godzin ze studentami. dmTECH Polska kluczowym partnerem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

University TECH Talents to jeden z wielu filarów edukacji dmTECH. W minionym roku akademickim eksperci firmy poświęcili ponad 200 godzin na warsztaty i wykłady, dzieląc się wiedzą z młodszym pokoleniem. Kultura innowacji, zarządzanie projektami IT, kultura popełniania błędów, nowe technologie w e-commerce, budowanie marki osobistej w branży technologicznej, wykorzystanie AI i nowych technologii w rozwoju kariery – to niektóre z tematów, z jakimi mogli się spotkać studenci 6 uczelni, z których współpracował dmTECH Polska. M.in. ta aktywność zaowocowała przyznaniem dmTECH Polska, kolejny rok z rzędu, tytułu kluczowego partnera Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wspólnie z dmTECH tworzymy możliwości zdobywania praktycznych doświadczeń, rozwijania kompetencji przyszłości i poznawania zastosowań nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Zaangażowanie ekspertów firmy w wykłady gościnne, zajęcia z kompetencji społecznych, inicjatywy dla studentek kierunków informatycznych Women in TECH oraz w Radę Kierunku Zarządzanie Projektami pokazuje, jak ważna jest wymiana wiedzy między uczelnią a biznesem. Wierzymy, że takie doświadczenia pomagają studentom świadomie rozwijać kompetencje potrzebne w świecie dynamicznych zmian technologicznych – mówi Ałła Witwicka-Dudek, Dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Choć AI zmienia rynek pracy, rozwój ekspertów pozostaje domeną ludzi. Obecna edycja University TECH Talents potrwa do czerwca 2027 r., a kolejny nabór wystartuje wiosną 2027 r.

dmTECH w liczbach:

1400+ specjalistów IT w międzynarodowych strukturach.

700+ projektów technologicznych zrealizowanych w 2025 roku.

4 mln+ wygenerowanych promptów dmGPT w 2025 roku, wspierających codzienną pracę.

100% uczestników 1. edycji programu University TECH Talents kontynuuje współpracę z firmą.

Wysoka jakość kultury organizacyjnej i innowacyjne podejście dmTECH w Polsce zostały docenione licznymi branżowymi wyróżnieniami. Spółka otrzymała wyróżnienie w konkursie Employer Branding Excellence Awards 2024 w kategorii Innowacje w EB, nagrodę specjalną w konkursie People Innovation 2024 za projekt „Stwórz z nami dmTECH w Polsce” oraz nagrodę w konkursie Dream Employer 2025 w kategorii zarządzanie zmianą (posłuchaj podcastu). Została również uhonorowana nagrodą HR Analytics Star Award 2025 oraz dwukrotnie znalazła się w prestiżowym gronie EBstars (2024, 2025) jako jeden z 30 pracodawców na świecie docenionych za kompleksowe, analityczne podejście do procesów HR. Efektywność tych działań potwierdzają sami pracownicy – w badaniu pracowniczym z lutego 2026 roku aż 9 na 10 osób zadeklarowało, że poleciłoby dmTECH jako pracodawcę.