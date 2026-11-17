Polska zremisowała ze Szwecją w Lidze Narodów. Jan Tomaszewski ocenia grę Polaków

Polska kadra piłkarska wykonała wprawdzie zadanie minimum i uchroniła się przed grą w barażach o utrzymanie, ale po wrocławskim spotkaniu próżno szukać wielkiego entuzjazmu. Podział punktów z grającymi w drugim garniturze Szwedami nie daje powodów do zadowolenia, zwłaszcza że pozostanie w dywizji zawdzięczamy głównie wygranej Bośni i Hercegowiny z Rumunią. Po ostatnim gwizdku sędziego bardzo niejednoznaczne odczucia towarzyszyły również Janowi Tomaszewskiemu.

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„Graliśmy i dobrze, i bardzo źle. Były to momenty, które nie wystawiają nam dobrego świadectwa” – zaczął swoje podsumowanie Tomaszewski. Słynny golkiper zwrócił uwagę, że przeciwnik nie prezentował najwyższego światowego poziomu.

„Podkreślam, Szwedzi to był rezerwowy zespół. To nie był pierwszy skład i nie ma tutaj co robić jakichś wielkich nadziei” – zaznaczył ekspert. „Plan został wykonany, ale dzięki Bośni i Hercegowinie. I to jest przykre” – dodał.

Jan Tomaszewski ocenił występ Sławomira Abramowicza i Sebastiana Szymańskiego

Dawny gracz drużyny narodowej pokusił się o wystawienie indywidualnych not wybranym piłkarzom. Szczególnie dokładnie przyjrzał się postawie Sławomira Abramowicza, który po raz pierwszy stanął między słupkami reprezentacyjnej bramki.

„Grał słabiutko na przedpolu, piłki zamiast łapać, wybijał. Natomiast co mu trzeba przyznać, trzy stuprocentowe sytuacje wybronił nieprawdopodobne w drugiej połowie i on nas uchronił od porażki” – podsumował komentator. Słowa krytyki spadły również na Sebastiana Szymańskiego za zaprzepaszczenie kilku wyśmienitych szans bramkowych.

„Grał nieźle, ale niewykorzystanie trzech sytuacji dwustuprocentowych wystawia mu złe świadectwo” – uznał Tomaszewski.

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Jan Tomaszewski żąda zwolnienia Jana Urbana. Ujawnia kulisy ze zgrupowania kadry

Najostrzejsza krytyka została jednak wymierzona bezpośrednio w trenera Jana Urbana. W opinii Tomaszewskiego reprezentacja pod kierownictwem tego szkoleniowca nie zanotowała absolutnie żadnego rozwoju sportowego. Przy okazji były bramkarz wyciągnął na światło dzienne oburzające zachowania z wewnątrz zgrupowania.

„Jeśli przedstawiciel zarządu, który ma być łącznikiem, nie jest wpuszczany na odprawy meczowe, to jest to dla mnie bulwersujące. Zarząd i prezes, którzy decydują o nominacjach, powinni wiedzieć, jaka jest współpraca selekcjonera z zawodnikami” – oburzał się Tomaszewski. Według niego aktualny zespół nie rokuje dobrze przed walką o awans na Mistrzostwa Europy.

„Ja w dalszym ciągu twierdzę, że to nie jest drużyna, która da nam jakieś możliwości na wyjście z grupy i grę w finałach Mistrzostw Europy” – stwierdził, stawiając sprawę niezwykle wyraźnie. „Gdyby to ode mnie zależało, ja bym dokonał zmiany. Drużyny dalej, jak nie było, tak nie ma. Jest coraz gorzej, niestety” – podsumował.