Reprezentacja Polski zremisowała we Wrocławiu ze Szwecją 1:1, a wynik ten oznacza, że „Biało-Czerwoni” pozostaną w Dywizji B Ligi Narodów UEFA. Robert Lewandowski wszedł na boisko w 63. minucie spotkania, zastępując na murawie zdobywcę bramki, Adriana Benedyczaka.

Kapitan nie powtórzył jednak wyczynu zmienianego kolegi i nie wypracował sobie nawet dogodnej sytuacji strzeleckiej. Oznacza to, że napastnik Chicago Fire wraca do Stanów Zjednoczonych bez zdobyczy bramkowej, ponieważ wcześniej nie udało mu się trafić także w starciu z Rumunią, choć tam był tego naprawdę bliski. Bilans snajpera w drużynie narodowej wciąż wynosi więc 92 gole. Po końcowym gwizdku sędziego piłkarz zdecydował się na indywidualne pożegnanie z publicznością zgromadzoną na wrocławskim stadionie.

Podczas gdy reszta zespołu udała się w inną stronę, kapitan pokonał bandy reklamowe, aby przekazać swój trykot jednemu z sympatyków. Powstało jednak zamieszanie, komu przypadnie pamiątka, bo choć jeden z fanów czekał na nią ze specjalnym transparentem, do akcji niespodziewanie wkroczył młody kibic. Chłopak przebiegł niemal całą długość murawy, skutecznie uciekając służbom porządkowym. Zdarzenie wyglądało tak, jakby to właśnie ten nieletni fan, powstrzymany ostatecznie przez ochroniarzy tuż przed samym piłkarzem, finalnie odebrał koszulkę.

Gdy sytuacja została opanowana, napastnik wznowił swój samotny obchód wzdłuż trybun. Nie jest tajemnicą, że przygoda Roberta Lewandowskiego z drużyną narodową powoli dobiega końca. Takie zachowanie rodzi pytania, czy kibice nie byli właśnie świadkami jego ostatniego meczu w biało-czerwonych barwach na obiekcie Śląska Wrocław.