dm przedłuża lato we Wrocławiu i Warszawie. Dwa weekendy z eventami pełnymi urody, zabawy i letnich doświadczeń

Pomysł jest prosty: zatrzymać wakacyjną atmosferę na dłużej, by korzystając ze słonecznych dni wspólnie spędzić czas, zadbać o siebie i poznać drogerie dm od jeszcze bardziej praktycznej, doświadczeniowej strony. W centrum wydarzenia stoi kolorowa stacja dm, a wokół niej znajdują się tematyczne przystanki. Całość pomyślana jest tak, by można było przyjść samemu, z przyjaciółmi albo całą rodziną i zostać na dłużej.

Jedną z głównych części spotkań jest Przystanek: Uroda, w którym uczestnicy mogą poznawać kosmetyczne trendy i produkty, ale przede wszystkim skorzystać z wiedzy ekspertów, między innymi: konsultacji trychologicznej i profesjonalnego badania skóry głowy. W strefie makijażu odbywają się m.in. pokazy na żywo, a konsultantki dzielą się sposobami na letni, rozświetlający make-up oraz bardziej wyrazisty glam look.

Zabawa dla całej rodziny

„Przedłużamy lato z dm” to atrakcje dla całych rodzin. W Mini Laboratorium dm dzieci mogą wziąć udział w prostych eksperymentach, a w innych strefach stworzyć własną biżuterię, zagrać w Wakacyjne Bingo czy sprawdzić szybkość reakcji przy specjalnym Refleksomierzu. Na uczestników czekają również tatuaże wykonywane urządzeniem Prinker, fotobudka 360°, strefa chillout oraz przekąski i napoje dmBio.

Autor: PrartMedia/ Materiały prasowe

„Przedłużamy lato z dm” powstało z bardzo prostej idei: chcemy podarować naszym klientom jeszcze więcej wakacyjnej atmosfery i zaprosić ich do wspólnego spędzenia czasu. Dlatego stworzyliśmy przestrzeń, w której można zrobić coś dla siebie, skorzystać z porady eksperta, odkryć nowe produkty, ale też przyjść z dziećmi, pobawić się albo po prostu odpocząć. Chcemy pokazać, że dm nie jest tylko marką, która towarzyszy nam podczas zakupów, ale częścią przyjemnego, wspólnego doświadczenia – mówi Barbara Schmehl, dyrektorka obszaru marketingu i zakupów dm w Polsce. Te eventy to także jeden z elementów budowania rozpoznawalności marki dm w Polsce i utrwalania jej przyjaznego wizerunku poprzez bezpośredni kontakt z naszymi klientami. U nas „liczy się człowiek” i każde osobiste spotkanie, które buduje długotrwałe relacje, jest bardzo cenne – dodaje.

Ważnym elementem akcji jest możliwość poznawania i testowania produktów dostępnych w dm. Pojawią się one przy stanowiskach makijażowych i fryzjerskich, podczas warsztatów i eksperymentów, a także w formie samplingu. W poszczególnych strefach uczestnicy wypróbują m.in. z produkty marek własnych dm, takich jak Balea, ebelin, babylove, Sundance, Denkmit, alverde czy dmBio. Idea jest taka, aby kosmetyk nie był jedynie elementem ekspozycji, lecz naturalną częścią aktywności – artykułem używanym podczas makijażu, wykorzystywanym w warsztacie czy przekąską, której można spróbować podczas odpoczynku.

Akcji towarzyszą również kupony dostępne w aplikacji dm, powiązane z wybranymi strefami i kategoriami produktowymi. Wśród nich znajdują się m.in. kupony 15% na wybrane kategorie produktów do pielęgnacji włosów i dłoni, na napoje oraz na wydruki natychmiastowe i akcesoria fotograficzne. Uczestnicy otrzymają także specjalny kupon, który przy zakupach powyżej 50 zł pozwoli odebrać pełnowymiarowe mleczko do demakijażu Balea w wybranych drogeriach dm.

Autor: PrartMedia/ Materiały prasowe

Pierwsze wydarzenia odbyły się w miniony weekend we Wrocławiu przed Pasażem Grunwaldzkim i przyciągnęły tłumy miłośników pielęgnacji. Kolejne wydarzenia odbędą się już za tydzień, w dniach 28-29 sierpnia, w godzinach 10:00-21:00, w Centrum Handlowym Młociny w Warszawie. Udział w atrakcjach jest bezpłatny. Więcej na dm.pl.