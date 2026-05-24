Dlaczego kolor po farbowaniu znika już po kilku myciach? Nowy odcinek „Urodomaniczek” rozwiewa wątpliwości

Efekt po wyjściu z salonu potrafi zachwycić, ale to codzienna, domowa pielęgnacja w największym stopniu decyduje o tym, jak długo włosy zachowają kolor, blask i zdrowy wygląd. W najnowszym odcinku „Urodomaniaczek by hebe” Bartek Janusz zdradza, jak utrzymać kolor po farbowaniu, jak zapobiec żółknięciu blondu, a także, jak pielęgnować włosy po rozjaśnianiu, by były miękkie i sprężyste. W rozmowie nie brakuje konkretnych wskazówek dotyczących codziennej pielęgnacji – od mycia i odżywienia włosów, przez dobór szamponu, aż po prawidłowe suszenie.

Jak dbać o włosy po koloryzacji?

Przyczyn szybkiej utraty koloru może być wiele. Znaczenie mają zarówno wysoka porowatość włosów, ich kondycja przed zabiegiem, jak i źle dobrana pielęgnacja po koloryzacji. W przypadku włosów farbowanych najważniejsze jest podtrzymanie koloru i ochrona przed jego wypłukiwaniem. Dlatego tak istotne jest stosowanie kosmetyków, które wygładzają włosy i pomagają domknąć łuskę, oraz unikanie szamponów oczyszczających, które mogą osłabiać trwałość odcienia. Z kolei włosy rozjaśniane wymagają jeszcze większej troski. Są bardziej podatne na przesuszenie, matowienie i żółknięcie, dlatego potrzebują pielęgnacji o bogatszym składzie, nastawionej na regenerację, nawilżenie i tonowanie koloru.

W odcinku nie zabrakło także porad dotyczących właściwego mycia i suszenia włosów. Ekspert przypomina, że zbyt gorąca woda może przyspieszać utratę koloru, a suszenie pod włos sprzyja ich matowieniu. Ważnym elementem pielęgnacji jest również ochrona przed wysoką temperaturą, słońcem i chlorowaną wodą, szczególnie w przypadku włosów rozjaśnianych.

Nowy odcinek „Urodomaniaczek by hebe” pokazuje, jak świadomie dbać o włosy po koloryzacji, by jak najdłużej zachowały kolor, blask i zdrowy wygląd. To nie tylko porcja eksperckiej wiedzy, ale też praktyczne inspiracje produktowe dla osób, które szukają skutecznej pielęgnacji włosów farbowanych i rozjaśnianych.