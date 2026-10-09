Cukierek ALBO psikus? W Popeyes masz jedno i drugie! Limitowany sos Sweet Heat przejmuje menu na Halloween

Dla Popeyes Halloween to nie tylko dekoracje czy cukierkowe przebieranki. Marka czerpie wprost ze swoich nowoorleańskich korzeni, z dusznego klimatu Bourbon Street, ulicznego mistycyzmu, folkloru voodoo i energii Południa, gdzie tajemnica naturalnie miesza się ze świętowaniem i dobrą zabawą. Dlatego tegoroczna kampania halloweenowa wyrasta z prostej idei łączenia pozornych sprzeczności: Cukierek i Psikus. Słodki i Ostry. Znany i Niespodziewany. To klasyczny halloweenowy wybór, zinterpretowany na nowo w stylu Popeyes. Zamiast tradycyjnego podziału „albo-albo” (Trick OR Treat), sieć proponuje Trick AND Treat, czyli zderzenie słodyczy z ostrością oraz zabawy z pazurem i fioletu nocy z kultowym pomarańczem marki.

Głównym bohaterem sezonu jest sos Sweet Heat, stworzony dla tych, którzy szukają w kuchni wyrazistych kontrastów i intensywnych smaków. On nie prosi o uwagę, po prostu przejmuje menu i gra pierwsze skrzypce w kultowej kanapce, oblewając chrupiącego kurczaka grubą, ciemnofioletową warstwą i zamieniając ją w Sweet Heat Sandwich. Kto woli dipować bez limitów, dostaje kubek Sweet Heat Dip N’Drip. Sosem podkręcone są też frytki Sweet Heat Supreme Fries. Najodważniejszym pobudza kubki smakowe w deserach: gęstym Sweet Heat Shake i Beignets, gdzie słodycz zderza się z rozgrzewającym, ostrym finiszem.

Nowy Orlean jest uważany za jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w całych Stanach Zjednoczonych, dlatego świętujemy Halloween co roku i powoli staje się to naszą tradycją. Nasi fani czekają na to co wymyślimy tym razem! W zeszłym roku zorganizowaliśmy imprezę w restauracji na Dworcu Głównym we Wrocławiu, a czym zaskoczymy teraz? Dowiecie się niebawem. A jeśli chodzi o menu, wiemy, że nasi goście nie chcą półśrodków i nie zamierzają wybierać, czy wolą słodko, czy ostro. Dlatego w to Halloween dajemy im Trick AND Treat w jednym kęsie, bo jedzenie od Popeyes ma robić konkretny hałas, a nie „stać cicho w kącie”. Dodatkowo zadbaliśmy o unikalny klimat w samych lokalach; przez cały miesiąc w naszych restauracjach będzie można posłuchać specjalnie przygotowanej, halloweenowej playlisty. Wpadajcie i od 6 października testujcie, o ile wystarczy Wam odwagi, bo już 2 listopada ten klimat bezpowrotnie znika! - mówi Kamila Węcka, Marketing Manager Popeyes Polska.

Na spragnionych mocnych wrażeń czeka halloweenowe menu: za Sweet Heat Sandwich zapłacimy 22,95 zł , natomiast frytki Sweet Heat Supreme Fries kosztują 14,95 zł . Na deser sieć proponuje Sweet Heat Shake (200 ml za 10,95 zł, a 400 ml za 17,95 zł) oraz Beignets (3 sztuki za 10,50 zł lub 5 sztuk za 15,50 zł). Sos Sweet Heat Dip N'Drip do samodzielnego dipowania to koszt 16,95 zł za kubek 200 g lub 29,95 zł za wariant 500 g dostępny tylko w lokalach. W kanałach delivery pojawiły się ponadto dedykowane zestawy: Sweet Heat Combo za 43,95 zł oraz Sweet Heat Combo for 2 za 89,95 zł.

Mimo halloweenowego szaleństwa jedno pozostaje święte: jakość. Świeży kurczak marynowany przez 12 godzin w przyprawach Cajun, ręcznie panierowany i smażony tuż przed podaniem, gwarantuje słynny crunch. Limitowana seria Sweet Heat czeka we wszystkich lokalach Popeyes w Polsce oraz w dostawie tylko od 6 października do 2 listopada 2026 r.