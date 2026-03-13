Co należy włożyć do koszyczka wielkanocnego? Tych produktów nie może zabraknąć

- Tradycja święcenia pokarmów w Wielką Sobotę to jeden z najważniejszych symboli Wielkanocy w Polsce.
- Koszyczek wielkanocny kryje w sobie bogatą symbolikę, a każdy z produktów nawiązuje do chrześcijańskiej tradycji i Zmartwychwstania.
- Sprawdź, które pokarmy powinny znaleźć się w święconce.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę to piękna tradycja, która przypomina nam o głębokim znaczeniu Świąt Wielkanocnych i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Koszyczek wielkanocny zwykle dekoruje się białą serwetką, gałązkami bukszpanu oraz wiosennymi ozdobami. Poświęcone pokarmy spożywa się podczas uroczystego śniadania wielkanocnego w Niedzielę Wielkanocną. Choć współcześnie do koszyczków trafiają także czekoladowe jajka czy słodycze, tradycja przypomina, że najważniejsze są symboliczne produkty związane z wiarą i znaczeniem Wielkanocy. Czego zatem zgodnie z tradycją Kościoła Katolickiego nie powinno zabraknąć w wielkanocnej święconce?
Zobacz także: Tego nie wkładaj do koszyczka wielkanocnego! Mało kto wie, że ta roślina jest trująca
Te pokarmy powinny znaleźć się w wielkanocnym koszyczku
Choć zawartość koszyczka może się nieco różnić w zależności od regionu, istnieje kilka produktów, które według tradycji katolickiej powinny znaleźć się w każdym koszyczku.
- Chleb: Symbolizuje Ciało Chrystusa i jest najważniejszym elementem koszyczka. Przypomina o Eucharystii i ofierze Jezusa za nasze grzechy. Często ozdabia się go krzyżem lub napisem IHS.
- Jajka: Symbol nowego życia, odrodzenia i Zmartwychwstania. Pisanki, zdobione w różnorodne wzory, dodatkowo podkreślają radość i piękno Wielkanocy.
- Baranek: Najczęściej wykonany z masła, cukru lub ciasta, symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego, Baranka Bożego, który zwyciężył śmierć i odkupił świat. Często baranek trzyma chorągiewkę z krzyżem, symbolizującą zwycięstwo nad złem.
- Wędlina (kiełbasa, szynka): Symbolizuje dostatek, płodność i radość. Przypomina o ofierze ze zwierząt, którą składano Bogu w Starym Testamencie.
- Sól: Symbolizuje oczyszczenie, prawdę i trwałość. Chroni przed zepsuciem i przypomina o ważnej roli, jaką odgrywają chrześcijanie w świecie – mają być „solą ziemi”.
- Chrzan: Symbolizuje siłę, zdrowie i gorzką mękę Chrystusa. Przypomina o cierpieniu, które Jezus poniósł dla naszego zbawienia.
- Ocet: Jest symbolem cierpkiego octu, którym podczas męki był pojony Jezus.
- Ciasto (babka wielkanocna, mazurek): Symbolizuje doskonałość, umiejętności i słodycz życia. Jest wyrazem radości i wdzięczności za dar Zmartwychwstania.
Dodatkowo (choć nieobowiązkowo), w koszyczku można umieścić:
- Ser: Symbolizuje harmonię między człowiekiem a naturą.
- Pieprz: Symbolizuje gorzkie zioła, które Żydzi jedli podczas Paschy.
- Woda święcona: Chociaż nie jest pokarmem, symbolizuje oczyszczenie i odrodzenie w wierze.
Poświęcone pokarmy spożywamy dopiero następnego dnia, czyli w Niedzielę Wielkanocną.