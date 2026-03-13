Co należy włożyć do koszyczka wielkanocnego? Tych produktów nie może zabraknąć

Tradycja święcenia pokarmów w Wielką Sobotę to jeden z najważniejszych symboli Wielkanocy w Polsce.

Koszyczek wielkanocny kryje w sobie bogatą symbolikę, a każdy z produktów nawiązuje do chrześcijańskiej tradycji i Zmartwychwstania.

Sprawdź, które pokarmy powinny znaleźć się w święconce.

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę to piękna tradycja, która przypomina nam o głębokim znaczeniu Świąt Wielkanocnych i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Koszyczek wielkanocny zwykle dekoruje się białą serwetką, gałązkami bukszpanu oraz wiosennymi ozdobami. Poświęcone pokarmy spożywa się podczas uroczystego śniadania wielkanocnego w Niedzielę Wielkanocną. Choć współcześnie do koszyczków trafiają także czekoladowe jajka czy słodycze, tradycja przypomina, że najważniejsze są symboliczne produkty związane z wiarą i znaczeniem Wielkanocy. Czego zatem zgodnie z tradycją Kościoła Katolickiego nie powinno zabraknąć w wielkanocnej święconce?

Zobacz także: Tego nie wkładaj do koszyczka wielkanocnego! Mało kto wie, że ta roślina jest trująca

Wielkanocne święcenie pokarmów

Te pokarmy powinny znaleźć się w wielkanocnym koszyczku

Choć zawartość koszyczka może się nieco różnić w zależności od regionu, istnieje kilka produktów, które według tradycji katolickiej powinny znaleźć się w każdym koszyczku.

Chleb : Symbolizuje Ciało Chrystusa i jest najważniejszym elementem koszyczka. Przypomina o Eucharystii i ofierze Jezusa za nasze grzechy. Często ozdabia się go krzyżem lub napisem IHS.

: Symbolizuje Ciało Chrystusa i jest najważniejszym elementem koszyczka. Przypomina o Eucharystii i ofierze Jezusa za nasze grzechy. Często ozdabia się go krzyżem lub napisem IHS. Jajka : Symbol nowego życia, odrodzenia i Zmartwychwstania. Pisanki, zdobione w różnorodne wzory, dodatkowo podkreślają radość i piękno Wielkanocy.

: Symbol nowego życia, odrodzenia i Zmartwychwstania. Pisanki, zdobione w różnorodne wzory, dodatkowo podkreślają radość i piękno Wielkanocy. Baranek : Najczęściej wykonany z masła, cukru lub ciasta, symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego, Baranka Bożego, który zwyciężył śmierć i odkupił świat. Często baranek trzyma chorągiewkę z krzyżem, symbolizującą zwycięstwo nad złem.

: Najczęściej wykonany z masła, cukru lub ciasta, symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego, Baranka Bożego, który zwyciężył śmierć i odkupił świat. Często baranek trzyma chorągiewkę z krzyżem, symbolizującą zwycięstwo nad złem. Wędlina (kiełbasa, szynka): Symbolizuje dostatek, płodność i radość. Przypomina o ofierze ze zwierząt, którą składano Bogu w Starym Testamencie.

(kiełbasa, szynka): Symbolizuje dostatek, płodność i radość. Przypomina o ofierze ze zwierząt, którą składano Bogu w Starym Testamencie. Sól : Symbolizuje oczyszczenie, prawdę i trwałość. Chroni przed zepsuciem i przypomina o ważnej roli, jaką odgrywają chrześcijanie w świecie – mają być „solą ziemi”.

: Symbolizuje oczyszczenie, prawdę i trwałość. Chroni przed zepsuciem i przypomina o ważnej roli, jaką odgrywają chrześcijanie w świecie – mają być „solą ziemi”. Chrzan : Symbolizuje siłę, zdrowie i gorzką mękę Chrystusa. Przypomina o cierpieniu, które Jezus poniósł dla naszego zbawienia.

: Symbolizuje siłę, zdrowie i gorzką mękę Chrystusa. Przypomina o cierpieniu, które Jezus poniósł dla naszego zbawienia. Ocet : Jest symbolem cierpkiego octu, którym podczas męki był pojony Jezus.

: Jest symbolem cierpkiego octu, którym podczas męki był pojony Jezus. Ciasto (babka wielkanocna, mazurek): Symbolizuje doskonałość, umiejętności i słodycz życia. Jest wyrazem radości i wdzięczności za dar Zmartwychwstania.

Dodatkowo (choć nieobowiązkowo), w koszyczku można umieścić:

Ser : Symbolizuje harmonię między człowiekiem a naturą.

: Symbolizuje harmonię między człowiekiem a naturą. Pieprz : Symbolizuje gorzkie zioła, które Żydzi jedli podczas Paschy.

: Symbolizuje gorzkie zioła, które Żydzi jedli podczas Paschy. Woda święcona: Chociaż nie jest pokarmem, symbolizuje oczyszczenie i odrodzenie w wierze.

Poświęcone pokarmy spożywamy dopiero następnego dnia, czyli w Niedzielę Wielkanocną.