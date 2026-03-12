Tego nie wkładaj do koszyczka wielkanocnego! Mało kto wie, że ta roślina jest trująca

Tradycja święcenia pokarmów w Wielką Sobotę to radosne oczekiwanie na Zmartwychwstanie i symbolika obfitości.

W koszyczku wielkanocnym znajdziemy chleb, jajka, wędliny, sól, chrzan i baranka, z których każdy ma swoje głębokie znaczenie.

Niestety, do święconki często trafia pewien popularny element dekoracyjny, który jest silnie trujący i może zagrażać zdrowiu.

Święcenie koszyczka wielkanocnego, nazywane święconką, to jedna z najbardziej znanych i lubianych tradycji wielkanocnych w Polsce. W Wielką Sobotę wiele rodzin udaje się do kościoła z ozdobionym koszykiem, aby poświęcić znajdujące się w nim pokarmy. Zwyczaj ten ma długą historię i symbolizuje radość z nadchodzącego święta Zmartwychwstania oraz wdzięczność za jedzenie, którym rodzina będzie dzielić się podczas wielkanocnego śniadania. W każdym koszyczku znajdziemy starannie dobrane produkty, które niosą ze sobą bogatą symbolikę. Chleb, symbol Chrystusa jako chleba życia, zapewnia dobrobyt i pomyślność. Jajko, znak nowego życia i nadziei, jest kwintesencją Wielkanocy. Wędlina, zazwyczaj kiełbasa lub szynka, symbolizuje dostatek i obfitość. Sól, chroniąca przed zepsuciem, jest symbolem oczyszczenia i prawdy. Chrzan, ostry i pobudzający, przypomina o męce Chrystusa, ale też o sile i witalności. Natomiast baranek symbolizuje niewinność i zmartwychwstałego Chrystusa.

Zobacz także: Pogoda na Wielkanoc 2026. Czy w kwietniu wróci sroga zima? Pokazali szczegóły

Wielkanocne święcenie pokarmów

Ta roślina jest silnie trująca. Polacy wciąż wkładają ją do koszyczka wielkanocnego

Często w koszyczku pojawia się również ozdobna zieleń, która ma dodać mu uroku i symbolizować budzącą się do życia przyrodę. Wiele osób wkłada do koszyczka gałązki bukszpanu, kierując się jego dekoracyjnym wyglądem i powszechnością w okresie świątecznym. Niestety, bukszpan jest rośliną trującą! Kontakt z jego sokiem może powodować podrażnienia skóry, a spożycie - problemy żołądkowe, a nawet znacznie poważniejsze dolegliwości. Dlatego, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo, należy unikać wkładania bukszpanu do koszyczka wielkanocnego. Zamiast niego, można użyć innych, bezpiecznych i równie pięknych roślin, takich jak gałązki wierzby, listki barwinka, a nawet rzeżuchę. Pamiętajmy, że najważniejsza jest symbolika i duchowe przeżycie związane z Wielkanocą, a piękny koszyczek możemy udekorować w bezpieczny sposób.