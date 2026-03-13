37% Polaków zmienia wakacyjne plany przez konflikt na Bliskim Wschodzie

Polacy masowo zmieniają plany na lato 2026

W ostatnich tygodniach media społecznościowe zapełniły się ogłoszeniami o odsprzedaży zagranicznych wycieczek. Najwięcej obaw dotyczy kierunków położonych w regionie Bliskiego Wschodu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, takich jak Egipt czy Turcja. Wątpliwości pojawiają się także przy dalszych podróżach do Azji, które często wymagają przesiadek w krajach Zatoki Perskiej.

Badanie przeprowadzone przez My Luxoria, wiodącą agencję wynajmu luksusowych willi w Chorwacji, pokazuje, że nie jest to jedynie chwilowa reakcja pojedynczych turystów. Zmiana planów wakacyjnych ma dużo większą skalę. Już teraz niemal 4 na 10 badanych deklaruje, że w związku z obecną sytuacją międzynarodową zdecydowało się zmienić plany urlopowe.

To klasyczny mechanizm w turystyce – komentują eksperci

Najczęściej oznacza to przeniesienie wyjazdu do Europy. 17,4% badanych rezygnuje z podróży do Egiptu, Turcji lub na Cypr i wybiera kierunek europejski. Kolejne 14,7% zmienia wyjazd do Azji lub krajów Bliskiego Wschodu na wakacje w Europie. Niewielka grupa, 3,7%, zmienia kierunek wakacji, ale planuje podróż poza Europę. Niemal 12% Polaków deklaruje, że w tym roku całkowicie rezygnuje z lata za granicą.

Eksperci wskazują, że w takich momentach pojawia się dobrze znany branży mechanizm przesunięcia ruchu turystycznego.

W turystyce w okresach niepewności rzadko obserwujemy całkowitą rezygnację z podróży. Zdecydowanie częściej dochodzi do zmiany kierunku wyjazdu na taki, który wydaje się bezpieczniejszy i logistycznie prostszy. Przewidujemy, że duża część ruchu turystycznego z kierunków pozaeuropejskich przeniesie się w tym roku w nadmorskie rejony państw na Półwyspie Iberyjskim, Apenińskim i Bałkańskim – podkreśla Ankica Ćaleta, CEO My Luxoria, wiodącej agencji wynajmu luksusowych willi w Chorwacji.

Młodzi reagują najszybciej

Największą zmianę w wakacyjnych planach widać wśród Polaków przed 45. rokiem życia. W grupie 25-34 lata zmianę wakacyjnych planów deklaruje aż 45,7% badanych. Wśród osób w wieku 18-24 jest to 44,1%, a w grupie 35-44 – 43,3%.

W najmłodszej grupie często oznacza to całkowitą rezygnację z kierunków położonych w regionie objętym napięciem. Aż 17,4% osób poniżej 25. roku życia postanowiło zrezygnować z planowanych wakacji w Egipcie, Turcji lub na Cyprze. To najwyższy wynik w całym badaniu.

Jednocześnie w grupie 25-34 aż 13,8% badanych deklaruje, że w tym roku całkowicie rezygnuje z zagranicznego wyjazdu. Częściej z wakacji poza Polską rezygnują jedynie osoby w wieku 55-65 lat, gdzie odsetek ten sięga 14%.

Stawiamy na lato w Europie

Najlepszym kierunkiem na spędzenie urlopu wydaje się Polakom Europa. Ponad 65% osób zapytanych o najbezpieczniejsze i jednocześnie najatrakcyjniejsze regiony świata wskazało właśnie europejskie destynacje.

Najczęściej wybierane są nadmorskie kraje południa kontynentu, takie jak Włochy, Chorwacja czy Grecja. Za dobry wybór na spędzenie urlopu uznaje je aż 26,2% badanych. Tuż za nimi znajduje się Europa Północna, obejmująca m.in. Szwecję Norwegię i Danię) którą wskazuje 23,2% osób. 15,7% Polaków wybiera Europę Zachodnią i Środkową, w tym Niemcy, Austrię oraz Francję.

Południem Europy zainteresowani są zwłaszcza młodzi Polacy. W młodszych grupach wiekowych za najatrakcyjniejsze uważa je około 30-32% badanych. Starsze osoby częściej stawiają na kraje północnej części kontynentu.

Dalsze regiony świata wypadają zdecydowanie słabiej. Azję Południowo-Wschodnią, w tym Indonezję, Tajlandię czy Malediwy, wskazuje niespełna 5% wszystkich badanych. Kraje Bliskiego Wschodu, takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, zdobywają niecałe 3% wskazań, a Afryka Północna – obejmująca m.in. Maroko, Egipt i Tunezję – zaledwie 2,4%.

Logika wakacyjnych wyborów

Jak wskazują eksperci rynku turystycznego, popularność Europy Południowej wynika z połączenia trzech elementów, które dla turystów mają szczególne znaczenie – poczucia bezpieczeństwa, możliwości spędzania czasu w ciekawy sposób oraz łatwej logistyki podróży.

Kierunki takie jak Chorwacja są dla turystów bardzo przewidywalne. Można tam dotrzeć bezpośrednim lotem, a w wielu przypadkach nawet samochodem. Jednocześnie oferują dokładnie to, czego szukają latem podróżni – morze, dobrą pogodę i rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Widzimy też zwrot w stronę bardziej prywatnych form wypoczynku. Zamiast dużych resortów coraz więcej osób wybiera kameralne miejsca, które pozwalają odpocząć w spokoju i z większym poczuciem prywatności – dodaje Ankica Ćaleta z My Luxoria.

Jak podkreślają eksperci, Chorwacja od lat znajduje się w czołówce najczęściej wybieranych wakacyjnych kierunków przez Polaków i w obecnym sezonie może jeszcze bardziej zyskać na popularności.

Badanie przeprowadzono w marcu 2026 roku przez UCE RESEARCH dla My Luxoria na próbie 1008 Polaków w wieku 18-80 lat.