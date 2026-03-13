P-beauty – polska odpowiedź na światowe trendy pielęgnacyjne

P-beauty – polska pielęgnacja dopasowana do naszego klimatu

Podobnie jak K-beauty czy J-beauty, P-beauty odnosi się do specyfiki rynku kosmetycznego danego kraju. W tym przypadku chodzi o polskie marki, które tworzą zaawansowane formuły oparte na aktywnych składnikach, a jednocześnie odpowiadają na potrzeby skóry funkcjonującej w naszej szerokości geograficznej.

Zmienne temperatury, zanieczyszczenie powietrza czy smog sprawiają, że skóra potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Coraz więcej polskich kosmetyków odpowiada na te wyzwania – wspierając mikrobiom skóry, wzmacniając jej naturalną barierę ochronną i regulując proces odnowy naskórka.

Nowoczesne technologie i składniki aktywne

W odcinku pojawiają się przykłady produktów, które pokazują, jak rozwija się polska kosmetologia. Jednym z nich jest serum marki BasicLab z adapinoidem – nowoczesną formą retinoidu. Składnik ten może wspierać redukcję przebarwień, a jednocześnie działać łagodniej niż klasyczny retinol.

Z kolei serum Resibo Total Retinal z 0,1% retinalu wykorzystuje technologię kapsułkowania. Dzięki niej składnik działa stabilniej, lepiej przenika w skórę i jest delikatniejszy także dla skóry wrażliwej.

Coraz większą rolę w pielęgnacji odgrywa również mikrobiom skóry. Kluczowymi składnikami wspierającymi jego równowagę są żywe probiotyki. Znajdziemy je np. w regenerującym kremie marki Moliv. Jego dwufazowa formuła pozwala zachować aktywność bakterii bez konieczności stosowania konserwantów.

Nauka, natura i pielęgnacja skóry wrażliwej

Polskie marki coraz częściej łączą naturalne składniki z nowoczesną technologią. Przykładem jest peeling kwasowy z linii Hebe Naturals, w którym wykorzystano składnik MossCellTec No.1 oparty na komórkach mchu. Pomaga on skórze w regeneracji, nawilżeniu i lepszym radzeniu sobie ze zmianami środowiskowymi.

Marka Tołpa z kolei wykorzystuje w swoich kosmetykach opatentowany ekstrakt z torfu, który stanowi podstawę wielu jej formuł i jest jednym z elementów wyróżniających markę na rynku.

W P-beauty ważne miejsce zajmują także kosmetyki o prostych składach, opracowywane z myślą o skórze wrażliwej. Dobrym przykładem jest pianka do mycia twarzy Solverx z serii Atopic, przeznaczona dla skóry wrażliwej, atopowej i skłonnej do trądziku. Z kolei nawilżająco-łagodząca mgiełka tonizująca marki Pharmaceris opiera się na formule Sensibiom, która pomaga wzmacniać barierę ochronną skóry i zmniejszać jej wrażliwość na czynniki zewnętrzne, takie jak smog czy zmiany pogody.

W odcinku pojawiają się także polskie kosmetyki o działaniu przeciwstarzeniowym, które wykorzystują składniki znane również z profesjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Jak działają i dlaczego zyskują coraz większą popularność – o tym wszystkim dowiesz się, oglądając najnowszy odcinek „Urodomaniaczek by hebe”.