Pyszne.pl wprowadza zrównoważone opakowania w Polsce z pierwszymi na świecie pudełkami na wynos wykonanymi z białka roślinnego

Pyszne.pl wprowadza w całej Polsce opakowania pozbawione plastiku. To działanie jest częścią szerszej strategii Just Eat Takeaway.com (właściciela Pyszne.pl), obejmującej 10 europejskich rynków

Powłoka Morro™ firmy Xampla zastępuje plastikowe wyściółki w pudełkach na wynos, zachowując jednocześnie odporność na tłuszcz i wilgoć

Wykonana z roślin całkowicie nadaje się do recyklingu i jest zwolniona z wymogów dyrektywy SUP

Wprowadzenie na rynek polski następuje po udanych premierach w Lieferando w Niemczech i Austrii

Rozwiązanie dowodzi, że naturalne materiały mogą zastąpić plastik również w wymagających, masowych zastosowaniach w branży gastronomicznej

Po udanej premierze w Lieferando – platformie dostaw należącej do Just Eat Takeaway.com, będącej odpowiednikiem Pyszne.pl w Austrii i Niemczech – rozwiązanie Morro™ Coating firmy Xampla zostanie wprowadzone do sieci partnerów restauracyjnych Pyszne.pl w ramach szerszej ekspansji Just Eat Takeaway.com na 10 rynków europejskich.

Powłoka Morro™ Coating to innowacja opracowana przez Xampla, brytyjską firmę zajmującą się rozwojem nowoczesnych materiałów. Same pudełka produkowane są przez Huhtamaki.

Powłoka wykonana jest z naturalnych białek roślinnych bez modyfikacji chemicznych, oferując branży dostaw żywności wysokowydajną, bezplastikową alternatywę dla tradycyjnych powłok z tworzyw sztucznych.

Pudełka w pełni nadają się do recyklingu zgodnie z Dyrektywą Single-Use Plastics (SUPD) i są wykonane z papieru falistego pochodzącego ze zrównoważonych źródeł. Opakowania te, zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie produktów spożywczych i potraw, zachowują sztywność i utrzymują ciepło nawet w przypadku tłustych lub wilgotnych potraw, które tradycyjnie trudno było pakować bez użycia tworzyw sztucznych.

Powłoka Morro™ jest jedyną powłoką do opakowań spożywczych potwierdzoną jako bezplastikowa przez Krajowe Laboratorium Fizyczne Wielkiej Brytanii (NPL). Jej sprawdzona zgodność z istniejącymi procesami recyklingu zapewnia korzyści wynikające z rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR), pomagając markom poruszać się po obszarze regulacji prawnych.

W odróżnieniu od tradycyjnych powłok plastikowych, opakowania z kartonu z powłoką Morro™ mogą być przetwarzane w ramach istniejących procesów utylizacji odpadów bez konieczności seperacji tworzyw sztucznych.

Oprócz możliwości recyklingu, materiał jest również biodegradowalny i nadaje się do kompostowania w warunkach domowych, nie pozostawiając po sobie żadnych szkodliwych substancji, podobnie jak rośliny, z których jest wykonany.

Wprowadzenie tego rozwiązania zapewni partnerom restauracyjnym Pyszne zgodne z przepisami opakowania, które zachowują parametry barierowe i w pełni integrują się z istniejącymi procesami produkcyjnymi, bez kompromisów operacyjnych – usuwając w ten sposób kluczową przeszkodę w masowej adopcji rozwiązań bez plastiku.

Wspieranie partnerów w przechodzeniu na bardziej zrównoważone alternatywy dla jednorazowych tworzyw sztucznych jest częścią szerszych działań naszej spółki-matki Just Eat Takeaway.com na rzecz ograniczania zanieczyszczenia plastikiem w branży dostaw.

Ta inicjatywa jest elementem rozwijającej się gamy zrównoważonych opakowań Just Eat Takeaway.com, dającej partnerom restauracyjnym możliwość wyboru opakowań bez plastiku dla szerszej oferty dań.

Dostawy jedzenia opierają się na wydajnych opakowaniach, a w przeszłości oznaczało to stosowanie plastikowych powłok. To wdrożenie pokazuje, że powłoka Morro™ może zapewnić taką samą skuteczność ochronną eliminując jednocześnie szkodliwy wpływ plastiku – mówi Karolina Jastrzębska, Country Sales Lead, Pyszne.pl – Wprowadzając powłokę Morro™ w Pyszne.pl w Polsce, dajemy partnerom restauracyjnym dostęp do opakowań spełniających wymogi regulacyjne, chroniących jakość żywności i realnie ograniczających zużycie plastiku. To nie jest projekt pilotażowy, a rzeczywiste wdrożenie na dużą skalę.

Europa bardzo szybko reaguje na regulacje dotyczące opakowań, a zapotrzebowanie na materiały, które mogą naprawdę zastąpić plastik, nigdy nie było większe. Na europejskich rynkach istnieje realna przejrzystość regulacyjna, silne ambicje środowiskowe i gotowość do przyjęcia nowych materiałów, gdy te naprawdę działają – przekonuje Alexandra French, CEO Xampla. Dla nas ta ekspansja jest kwestią skali. Udowodniliśmy, że powłoka Morro™ działa; teraz wdrażamy je w 10 krajach Europy we współpracy z jedną z największych platform dostaw jedzenia na kontynencie. Jeśli chcemy zastąpić tworzywa sztuczne, musimy to zrobić w zastosowaniach o dużej skali i wymagających wysokiej wydajności, takich jak dostawy jedzenia. To wdrożenie pokazuje, że naturalne materiały mogą konkurować – i wygrywać – właśnie w takich warunkach.