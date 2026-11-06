Co 40 sekund wypłacane jest świadczenie chorobowe. Z pomocy korzystają coraz młodsi

Z raportu „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2025” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH wynika, że dziś tylko 19 proc. mężczyzn i 14 proc. kobiet ocenia swój stan zdrowia jako bardzo dobry, podczas gdy sześć lat wcześniej było to odpowiednio 38,2 proc. i 28,5 proc. Autorzy zwracają uwagę, że trend ten jest spójny ze znaczącym wzrostem odsetka osób deklarujących długotrwałe problemy zdrowotne i choroby przewlekłe. Podkreślają jednocześnie, że wielu z tych dolegliwości można zapobiegać, modyfikując styl życia i ograniczając czynniki ryzyka.

W praktyce, tylko część rodzin konsekwentnie dba o aktywność i zdrowe przyzwyczajenia. Jak pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia zrealizowane na zlecenie Warty 80 proc. rodziców twierdzi, że dba o zdrowie swoje i swojej rodziny. Tymczasem, aż 63 proc. przyznaje, że rzadko lub wcale nie rozmawia z dzieckiem o zdrowym stylu życia, tylko połowa rodziców wspiera dzieci w aktywności fizycznej na co dzień, a 44% dzieci nie uczęszcza na żadne zajęcia sportowe. Polacy zatem nie zawsze są konsekwentni w profilaktyce – w codzienności rzadko udaje się im ją utrzymać. Faktem jest niestety, że nawet wzorowe nawyki nie chronią przed poważną chorobą ani wypadkiem, które mogą przydarzyć się każdemu. Świadczą o tym statystyki wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń na życie.

Najwięcej nowotworów, zawałów i udarów

W 2025 roku Warta wypłaciła klientom 980 mln zł świadczeń z ubezpieczeń na życie, a tylko w pierwszym półroczu tego roku kwota wyniosła już około 600 mln zł. Co ważne, 9 na 10 świadczeń dotyczy zdrowia klientów Warty i ich bliskich. Najczęstszym powodem wypłat jest pobyt w szpitalu – takie świadczenia wypłacane są średnio aż 22 razy na godzinę.

Wg Badania PBS przeprowadzonego na zlecenie Warty w czerwcu 2026 r. Polacy najbardziej obawiają sią zachorowania na nowotwory (70%) i choroby układu krążenia (34%). To właśnie z tytułu tych chorób ubezpieczyciel wypłaca też najwięcej świadczeń.

Co istotne, po wsparcie sięgają coraz młodsze osoby. Co czwarty wniosek o świadczenie z tytułu poważnej choroby dotyczył ubezpieczonego, który nie ukończył 50. roku życia. Wśród osób do 50 lat pomoc częściej trafiała do kobiet, a w grupie powyżej 50 lat – do mężczyzn.

Nasze statystyki świadczeń pokazują, jak dużym wsparciem dla rodzin są dziś ubezpieczenia na życie. Wśród najczęściej zgłaszanych do nas wniosków o wypłatę z tytułu poważnych zachorowań są nowotwory, zawały i udary, czyli schorzenia cywilizacyjne, które są dziś jednym z największych wyzwań dla opieki zdrowotnej. Polisa nie zastąpi leczenia, ale potrafi zdjąć z rodziny dużą część jego ciężaru: z jednej strony daje pieniądze wtedy, gdy dochody spadają, a wydatki rosną, z drugiej oferuje praktyczne wsparcie medyczne - mówi Karolina Kołaszewska, kierowniczka Biura Zarządzania Produktami, TUnŻ Warta S.A.

Codzienność odwrócona do góry nogami, czyli wsparcie w nowej organizacji życia

Coraz większe znaczenie dla osób posiadających ubezpieczenia na życie w Warcie odgrywa praktyczna pomoc medyczna. Klienci najczęściej korzystają z organizacji i pokrycia kosztów rehabilitacji oraz wizyt lekarskich, w tym specjalistycznych.

Z pomocy korzystają również bliscy ubezpieczonych. Co siódme świadczenie za pobyt w szpitalu i co czwarta wypłata za poważną chorobę dotyczy współubezpieczonego, czyli na przykład małżonka albo partnera.