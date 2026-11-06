Gdańsk, dopływamy! Popeyes zapowiada wejście do miasta, i to od razu z dwoma restauracjami

Gdańsk ma w sobie portowy charakter, własny rytm i mieszkańców, którzy doskonale wiedzą, czego chcą. A tego, że czekają na Popeyes, nie dało się przeoczyć. Gdańszczanie od początku należeli do najbardziej zdeterminowanych fanów marki, regularnie dopytując w sieci o lokal u siebie. To zaangażowanie sprawiło, że to właśnie oni wygrali zorganizowaną przez Popeyes kulinarną wyprawę. Specjalny autobus zabrał grupę mieszkańców prosto do stolicy na degustację nowoorleańskich smaków. Kilkaset kilometrów podróży pokazało, że dla miłośników marki odległość nie gra roli. Teraz nie tylko nie będą musieli ruszać w trasę, ale dostaną w mieście od razu dwie restauracje do wyboru.

Gdańsk od dawna był na naszej mapie miejsc, w których naprawdę chcieliśmy się pojawić. Trudno zapomnieć fanów, którzy byli gotowi wsiąść do autobusu i przejechać pół Polski, tylko po to żeby odwiedzić naszą restaurację. Takie historie pokazują, jak wyjątkową społeczność budujemy wokół Popeyes w Polsce. Obiecaliśmy sobie wtedy, że kolejny ruch należy do nas. Dzisiejszą zapowiedzią oficjalnie rzucamy kotwicę w Gdańsku, i to od razu w dwóch miejscach: w Galerii Metropolia oraz w Galerii Bałtyckiej. Skoro fani musieli trochę poczekać, uznaliśmy, że jedna restauracja to za mało – mówi Kamila Węcka, Marketing Manager Popeyes Polska.

Nowe lokale w Galerii Metropolia oraz w Galerii Bałtyckiej wprowadzą do Gdańska pełne menu sieci oparte na nowoorleańskim smaku: kurczaku marynowanym przez 12 godzin w autorskich przyprawach Cajun, kultowej kanapce Chicken Sandwich w maślanej bułce brioche, chrupiących polędwiczkach Tenders czy frytkach Cajun. Goście spróbują tu także aktualnych ofert sezonowych marki.

Szczegółową datę otwarcia oraz plan atrakcji i niespodzianek przygotowanych dla pierwszych gości Popeyes ogłosi w osobnym komunikacie bliżej startu każdej z restauracji.