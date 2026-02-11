Hit cenowy! Tyle kosztuje najtańszy pączek w Dino!

Dobra wiadomość dla wszystkich łasuchów – w Dino da się kupić pączka za mniej niż 2 złote! Największą okazją jest oferta wielosztukowa. Najtańszy pączek kosztuje zaledwie 1,79 zł, pod warunkiem zakupu minimum 6 sztuk. Co ważne, promocja obejmuje kilka smaków, więc można dowolnie mieszać warianty. W tej cenie dostaniemy pączki z nadzieniem śliwkowym, różanym, wieloowocowym, budyniowym, a nawet z adwokatem. To doskonała opcja, jeśli planujemy zakupy dla całej rodziny lub do biura.

Jak ta cena wypada na tle konkurencji i zeszłorocznych ofert? Choć czasy pączków za mniej niż złotówkę w dyskontach powoli odchodzą w zapomnienie, oferta Dino jest niezwykle konkurencyjna. Cena poniżej 2 złotych za 90-gramowego pączka to prawdziwa rzadkość, zwłaszcza w porównaniu do cen w lokalnych piekarniach, gdzie za podobny produkt trzeba zapłacić co najmniej dwa razy więcej. To bez wątpienia jedna z najkorzystniejszych ofert na rynku.

Sprawdzamy resztę słodkości. Co jeszcze kupisz w Dino na Tłusty Czwartek?

Oferta Dino na Tłusty Czwartek, który wypada 12 lutego, jest imponująco szeroka i zróżnicowana. Sieć przygotowała promocje na ponad dziesięć różnych rodzajów pączków i donutów, kusząc zarówno klasycznymi, jak i bardziej wyszukanymi smakami. Poniżej pełen przegląd słodkości, które znajdziecie na sklepowych półkach.

Pączki klasyczne w ofercie wielosztukowej

Pączek z nadzieniem śliwkowym (90 g) - 1,79 zł (cena za szt. przy zakupie 6 szt.; cena regularna 1,99 zł)

(cena za szt. przy zakupie 6 szt.; cena regularna 1,99 zł) Pączek z nadzieniem różanym, wieloowocowym, budyniowym lub adwokat (90 g) - 1,79 zł (cena za szt. przy zakupie 6 szt.; cena regularna 2,39 zł)

(cena za szt. przy zakupie 6 szt.; cena regularna 2,39 zł) Pączek z nadzieniem truskawkowym (90 g) - 2,69 zł (cena za szt. przy zakupie 6 szt.; cena regularna 2,99 zł)

Pączki premium i o nietypowych smakach

Pączek z nadzieniem czekoladowym E. Wedel (85 g) - 2,49 zł (cena za szt. przy zakupie 3 szt.; cena regularna 3,09 zł)

(cena za szt. przy zakupie 3 szt.; cena regularna 3,09 zł) Pączek serce z nadzieniem o smaku malinowym (88 g) - 2,49 zł

Pączek Michałki Śnieżkowe (90 g) - 2,99 zł (cena za szt. przy zakupie 6 szt.; cena regularna 3,49 zł)

(cena za szt. przy zakupie 6 szt.; cena regularna 3,49 zł) Pączek z nadzieniem kukułka lub chałwa (90 g) - 2,99 zł (cena za szt. przy zakupie 6 szt.; cena regularna 3,49 zł)

(cena za szt. przy zakupie 6 szt.; cena regularna 3,49 zł) Pączek z nadzieniem z czarnej porzeczki (90 g) - 2,99 zł (cena za szt. przy zakupie 6 szt.; cena regularna 3,49 zł)

(cena za szt. przy zakupie 6 szt.; cena regularna 3,49 zł) Pączek pistacjowy, mascarpone z maliną (90 g) - 3,29 zł (cena za szt. przy zakupie 6 szt.; cena regularna 3,99 zł)

(cena za szt. przy zakupie 6 szt.; cena regularna 3,99 zł) Pączek z nadzieniem malinowym, pistacjowo-malinowym (90-110 g) - 4,15 zł (cena za szt. przy zakupie 6 szt.; cena regularna 4,99 zł)

Donuty

Donut z nadzieniem malinowym (64 g) - 1,99 zł (cena regularna 2,29 zł)

Czy warto wybrać się do Dino w Tłusty Czwartek 2026?

Zdecydowanie tak! Analiza gazetki Dino nie pozostawia złudzeń – to jeden z najlepszych kierunków na tłustoczwartkowe zakupy, zwłaszcza dla tych, którzy planują kupić więcej niż jednego pączka. Promocje wielosztukowe pozwalają zbić cenę klasycznych smaków do bardzo atrakcyjnego poziomu 1,79 zł za sztukę. Różnorodność oferty, od tradycyjnych pączków z marmoladą po te z nadzieniem pistacjowym czy czekoladą Wedla, sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Pamiętajcie jednak, że promocje obowiązują od 12 lutego lub do wyczerpania zapasów. Jak wiadomo, w Tłusty Czwartek pączki znikają z półek w mgnieniu oka, dlatego warto wybrać się na zakupy z samego rana, aby skorzystać z pełnej oferty!

i Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Ceny pączków Dino 2026. Ile kosztują pączki w Dino na Tłusty Czwartek?