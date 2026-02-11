Hit cenowy! Tyle kosztuje najtańszy pączek w Kauflandzie!

W gąszczu ofert i promocji znaleźliśmy prawdziwą perełkę dla łowców okazji. Najtańszym pełnowymiarowym pączkiem w tegorocznej ofercie Kauflandu jest pączek z nadzieniem śliwkowym i skórką pomarańczy (90 g) w cenie 1,74 zł za sztukę. Jest jednak jeden warunek – promocyjna cena obowiązuje przy zakupie dwóch sztuk. Biorąc pod uwagę, że cena regularna to 3,49 zł, oszczędność wynosi aż 50%. W porównaniu do cen w cukierniach, gdzie za klasycznego pączka trzeba zapłacić od 5 do nawet 8 złotych, oferta Kauflandu wygląda na jedną z najkorzystniejszych na rynku. To cena, która z pewnością przyciągnie tłumy.

Sprawdzamy resztę słodkości. Co jeszcze kupisz w Kauflandzie na Tłusty Czwartek?

Kaufland chwali się asortymentem liczącym nawet 170 rodzajów pączków, co robi ogromne wrażenie. Poza absolutnym hitem cenowym, na półkach znajdziemy szeroki wybór słodkości na każdą kieszeń i dla każdego smakosza. Oto pełen przegląd oferty.

Pączki klasyczne i warianty smakowe

Pączek (90/80 g, różne smaki np. z nadzieniem różanym, adwokatem, wiśniowym) - 2,49 zł/szt.

Pączek Love w kształcie serca (88 g, z nadzieniem malinowym) - 2,99 zł/szt.

Pączek (90 g, różne smaki np. Zbyszko 3 cytryny, pomarańcze, grejpfrut) - 2,99 zł/szt.

Pączek E. Wedel z nadzieniem czekoladowym (85 g) - 3,99 zł/szt.

Pączek (110/90 g, z nadzieniem malinowym, mlecznym z ciasteczkami lub kokosowym) - 3,99 zł/szt.

Pączki premium i speciality

Pączek (100 g, różne smaki np. ze słonym kajmakiem i precelkami, matcha, mango-marakuja, red velvet) - 5,99 zł/szt.

Pączek Wilanowski Duet (2x100 g, z nadzieniem crème brûlée) - 9,99 zł/opak.

Pączek (100 g, smaki premium np. pistacjowy, wiśnia na winie) - 8,99 zł/szt.

Mini-pączki

Pączek mini (38-41 g, różne smaki np. karmelowy, żurawinowy, papaja-marakuja) - 1,49 zł/szt.

Donuty

Donut E. Wedel lub Milka (68/56 g) - 2,49 zł/szt.

Donuty pieczone Szabelski (120 g, różne smaki w opakowaniu) - 7,99 zł/opak.

Coś innego niż pączek? Faworki i inne słodkości

Faworki Cukiernia P. Chojecki (200 g) - 7,99 zł/opak.

Racuch z twarogiem i jabłkiem (95 g) - 2,99 zł/szt.

New York Rolls o smaku pistacjowym (120 g) - 8,99 zł/szt.

Czy warto wybrać się do Kauflandu w Tłusty Czwartek 2026?

Zdecydowanie tak. Oferta sieci Kaufland na Tłusty Czwartek jest niezwykle szeroka i konkurencyjna cenowo. Największym magnesem jest oczywiście pączek za 1,74 zł przy zakupie dwóch sztuk – to oferta, obok której trudno przejść obojętnie. Poza tym na uwagę zasługuje ogromny wybór smaków, od tradycyjnej róży i śliwki, po ekstrawaganckie kompozycje z matchą czy marakują, co zadowoli zarówno tradycjonalistów, jak i poszukiwaczy nowych doznań.

Kaufland przygotował też dodatkowe promocje. Posiadacze Kaufland Card, którzy zrobią zakupy za minimum 100 zł, będą mogli odebrać 12-pak pączków zupełnie za darmo. Z kolei przy zakupie dowolnych 4 pączków lub donutów klienci otrzymają gratis specjalną torbę lub pudełko. To miłe dodatki, które jeszcze bardziej uprzyjemnią tłustoczwartkowe świętowanie. Jedna rada: promocje obowiązują do wyczerpania zapasów, a jak wiadomo, w Tłusty Czwartek pączki znikają z półek w mgnieniu oka. Warto wybrać się na zakupy z samego rana!

i Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Ceny pączków Kaufland 2026. Ile kosztują pączki w Kauflandzie na Tłusty Czwartek?