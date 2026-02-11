Hit cenowy! Tyle kosztuje najtańszy pączek w Auchan!

W ofercie Auchan znaleźliśmy prawdziwą perełkę dla oszczędnych łasuchów. Najtańszy pączek dostępny jest w ramach wielopaku. Kupując opakowanie 12 sztuk pączków z nadzieniem wieloowocowym w pudrze, zapłacimy 11,90 zł, co daje zaledwie 0,99 zł za jednego pączka! To cena, która z pewnością przyciągnie tłumy.

Czy jest drożej niż rok temu? Tak, cena poniżej złotówki to widok coraz rzadszy, nawet w dyskontach, gdzie w ubiegłych latach udawało się znaleźć oferty za 89 groszy. Mimo to, 99 groszy za sztukę to wciąż bardzo konkurencyjna stawka na tle innych marketów. W porównaniu do cen w cukierniach, gdzie za jednego pączka trzeba zapłacić od 4 do nawet kilkunastu złotych, oferta Auchan jest bezkonkurencyjna i stanowi idealne rozwiązanie na zaopatrzenie całego biura czy rodziny.

Sprawdzamy resztę słodkości. Co jeszcze kupisz w Auchan na Tłusty Czwartek?

Oferta marketu na Tłusty Czwartek jest imponująco szeroka i wykracza daleko poza klasycznego pączka z marmoladą. Miłośnicy słodkości znajdą tu coś dla siebie, zwłaszcza jeśli są fanami donutów w amerykańskim stylu.

Pączki klasyczne i walentynkowe

Pączki z nadzieniem wieloowocowym w pudrze (780 g, 12 szt.) - 11,90 zł za opakowanie (0,99 zł/szt.)

Pączek Love (88 g) - 3,69 zł/szt. (przy zakupie 2 szt.)

Donuty w każdej postaci

Donut z cukrem (50 g) lub z polewą kakaową (54 g) - 2,59 zł/szt.

Donut pink (60 g), donut z nadzieniem truskawkowym (70 g) lub z owoców leśnych (70 g) - 3,59 zł/szt.

Donut marshmallow (61 g) lub donut cookies (75 g) - 3,79 zł/szt.

Donut Milka (55 g), donut Oreo (73 g) lub donut Daim (68 g) - 4,49 zł/szt.

Donut Love (71 g) - 3,69 zł/szt. (przy zakupie 2 szt.)

Coś mniejszego na ząb - mini pączki

Mini pączusie nadziewane (różne smaki: pistacja, porzeczka, toffi) - 38,90 zł/kg

Pączki serowe lub pączki na maślance - 36,90 zł/kg

Czy warto wybrać się do Auchan w Tłusty Czwartek 2026?

Odpowiedź brzmi: tak, szczególnie jeśli planujemy większe zakupy lub jesteśmy fanami różnorodności. Oferta z pączkiem za 99 groszy to solidny argument, by odwiedzić ten market. Jednak prawdziwą siłą Auchan jest niezwykle szeroki wybór donutów – od prostych z cukrem, przez te z markowymi dodatkami jak Oreo czy Milka, aż po specjalne wersje walentynkowe. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Pamiętajmy jednak, że promocje obowiązują w dniach 11 i 12 lutego lub do wyczerpania zapasów. Jak wiadomo, w Tłusty Czwartek pączki znikają z półek w mgnieniu oka, dlatego warto wybrać się na zakupy z samego rana, aby skorzystać z najlepszych okazji!

i Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Ceny pączków Auchan 2026. Ile kosztują pączki w Auchan na Tłusty Czwartek?