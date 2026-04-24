Burger King® serwuje świeżutkie kupony. Gorące okazje dostępne w restauracjach oraz w aplikacji

Marka kontynuuje działania promocyjne w dobrze znanym papierowym formacie, równolegle rozwijając ofertę dostępną w aplikacji. Dzięki temu, goście mogą korzystać zarówno z drukowanych propozycji dostępnych w restauracjach, jak i z cyfrowych ofert aktualizowanych na bieżąco.

Nowe kupony, te same kultowe smaki

Nowa pula papierowych kuponów Burger King® jest już dostępna w całej Polsce w restauracjach, gdzie trafia do gości razem z zamówieniami. W aktualnej odsłonie znajduje się 6 specjalnych propozycji:

Cheeseburger + onion rings 6 szt – 9,99 zł,

2x średnie frytki w cenie 1 – 10,99 zł,

Whopper® Bacon & Cheese 10 zł taniej – 18,99 zł,

Chicken Crunch Classic + frytki XXL gratis – 24,99 zł,

Double Cheeseburger zestaw + Chicken Burger gratis – 27,99 zł,

Lody King Fusion Oreo (50% taniej) – 5,99 zł.

Burger King® nie zapomina o swoich klientach ograniczających produkty mięsne i daje im możliwość wymiany składników na roślinne. W aktualnej ofercie goście mogą skorzystać z kuponu na pyszne bestsellery – Cheeseburgera i zestaw onion rings – także w wersji plant-based.

Promocja obowiązuje od 14 kwietnia do 30 czerwca w restauracjach Burger King® na terenie całej Polski przy zamówieniach składanych na miejscu oraz na wynos. Promocja nie dotyczy zamówień z dostawą.

Aplikacja pełna soczystych ofert

W aplikacji Burger King® również czekają nowe, regularnie odświeżane oferty, dzięki czemu przy każdej wizycie można odkryć coś pysznego. To przestrzeń pełna propozycji dopasowanych do różnych smaków i apetytu. W aplikacji można znaleźć m.in.:

przekąski na małego głoda – już od 5 zł,

słodkie propozycje na szybką przyjemność,

większe zestawy – idealne na wspólne wyjście z przyjaciółmi,

czy opcje plant–based dla tych, którzy szukają alternatyw.

Kontynuacja papierowych kuponów oraz rozwój oferty promocyjnej w aplikacji to kolejny krok marki odpowiadający na różne nawyki zakupowe konsumentów. Burger King® konsekwentnie łączy świat offline z online’em, dając klientom swobodę wyboru – tak, jak lubią najbardziej.