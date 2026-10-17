Burger King® prezentuje Krispper® Tenders - teraz jeszcze więcej powodów do chrupania!

Tym razem w królewskich restauracjach pierwsze skrzypce grają Krispper® Tenders - soczyste kawałki 100% piersi z kurczaka otulone złocistą panierką, które przyciągają uwagę już od pierwszego chrupnięcia. Nowa pozycja świetnie odnajduje się zarówno na pierwszym planie, jak i w dobrym towarzystwie. Można zamówić je w porcjach po 3, 5 lub 8 sztuk i dobrać ulubione sosy albo postawić na jednego z trzech burgerów zamkniętych w puszystej bułce:

Krispper® Tenders Classic - dwa chrupiące kawałki kurczaka, sałata, ser i kremowy majonez - klasyka, która nie potrzebuje dodatkowych fajerwerków,

- dwa chrupiące kawałki kurczaka, sałata, ser i kremowy majonez - klasyka, która nie potrzebuje dodatkowych fajerwerków, Krispper® Tenders Spicy - dla tych, którzy lubią, gdy robi się gorąco - chrupiąca pierś z kurczaka w towarzystwie jalapeño, sera, sałaty i kremowego sosu chilli cheese,

- dla tych, którzy lubią, gdy robi się gorąco - chrupiąca pierś z kurczaka w towarzystwie jalapeño, sera, sałaty i kremowego sosu chilli cheese, Krispper® Tenders BBQ - wyraziste połączenie kurczaka, bekonu, sera, prażonej cebulki, sosu BBQ i majonezu.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

W Burger Kingu® uwielbiamy zaskakiwać naszych gości. Tym razem w centrum uwagi stawiamy soczystego, a jednocześnie niezwykle chrupiącego kurczaka. Krispper® Tenders to zupełnie nowa odsłona królewskiej oferty, która na stałe zagościła w naszych restauracjach. Chcemy, aby te pozycje stały się nowym ulubieńcem naszych fanów, dlatego zadbaliśmy również o różnorodność. Kilka wielkości porcji, wyraziste sosy i możliwość komponowania własnych połączeń sprawiają, że każdy może odkrywać ten produkt na swój sposób. W końcu właśnie o to chodzi w naszym Have It Your Way – mówi Magdalena Michalak, Marketing Manager Burger King®.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Chrupiąca pierś z kurczaka i dobry sos to duet, któremu trudno się oprzeć. Do wyboru są trzy warianty: kremowy Serowy, Korean BBQ oraz Chipotle, pozwalające odkrywać nowości w różnych odsłonach. Co więcej, każdy z nich dostępny jest w dwóch rozmiarach - standardowym 50 g oraz aż 120 g. Można postawić na ulubiony smak albo zaszaleć z kilkoma, tworząc własne, niepowtarzalne połączenia.

Krispper® Tenders na stałe dołączają do menu Burger Kinga® i będą dostępne we wszystkich restauracjach sieci w Polsce, a także w Drive Thru oraz w dostawie. Wybierz swojego faworyta i przekonaj się, jak smakuje królewskie chrupanie!