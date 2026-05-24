Burger King® otworzył w Krakowie jedyną w Polsce kantynę inspirowaną światem Gwiezdnych Wojen

Julia Mościńska
2026-05-24 20:18

11 maja restauracja Burger King® na Dworcu Głównym w Krakowie zamieniła się w jedyną w Polsce kantynę inspirowaną filmem „Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu”, który zadebiutuje w kinach 22 maja. Otwarcie wyjątkowego lokalu w stolicy Małopolski jest częścią kampanii promującej nową linię produktów Galactic Combo oraz nadchodzącą premierę kinową.

Podczas wydarzenia goście mogli poczuć klimat odległej galaktyki dzięki specjalnej scenografii, postaciom ze świata Star Wars, treningom walki na miecze świetlne oraz quizom z nagrodami dla fanów uniwersum. Centralnym punktem akcji jest pełna metamorfoza restauracji, która przez cztery tygodnie będzie funkcjonować w nowej, galaktycznej odsłonie.

Tworząc tę przestrzeń, chcieliśmy dać fanom Gwiezdnych Wojen możliwość zanurzenia się w świecie, który do tej pory znali głównie z ekranu. Jednocześnie zależało nam, aby była to atrakcja także dla wszystkich tych, którzy po prostu chcą choć na chwilę przenieść się do innej rzeczywistości i dobrze się bawić. Kantyna znajduje się w samym sercu Krakowa, na Dworcu Głównym, czyli w miejscu świetnie skomunikowanym i naturalnym punkcie na mapie każdego, kto planuje podróż do Małopolski. Zapraszamy do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca i do spróbowania naszego specjalnego menu inspirowanego filmem – mówi Aleksandra Gajowczyk, Marketing Director CEE Burger King®.

Autor: Burger King/ Materiały prasowe

W restauracjach w całej Polsce dostępna jest także oferta inspirowana filmem „Gwiezdne Wojny: Mandalorian i Grogu”:

  • Mandalorian Whopper® – w ciemnej bułce, z wyrazistym sosem wasabi (również w wersji plant-based)
  • Mandalorian i Grogu Churros – z sosem pistacjowym
  • Galactic Oreo Sundae – deser z polewą pistacjową i dodatkiem Oreo

Burger dostępny jest także w zestawie Galactic Menu – z frytkami i napojem, z możliwością dokupienia porcelanowego kubka. Ofertę uzupełnia King Jr Plus – zestaw z kanapką Long Chicken (również w wersji z roślinnym patty), frytkami i wodą, do którego dołączana jest jedna z ośmiu kolekcjonerskich zabawek inspirowanych światem Star Wars.

To pierwsza tego typu realizacja Burger King® w Polsce, łącząca doświadczenie restauracyjne z immersyjną kampanią wokół premiery kinowej.

