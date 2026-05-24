Burger King® otworzył w Krakowie jedyną w Polsce kantynę inspirowaną światem Gwiezdnych Wojen

Podczas wydarzenia goście mogli poczuć klimat odległej galaktyki dzięki specjalnej scenografii, postaciom ze świata Star Wars, treningom walki na miecze świetlne oraz quizom z nagrodami dla fanów uniwersum. Centralnym punktem akcji jest pełna metamorfoza restauracji, która przez cztery tygodnie będzie funkcjonować w nowej, galaktycznej odsłonie.

Tworząc tę przestrzeń, chcieliśmy dać fanom Gwiezdnych Wojen możliwość zanurzenia się w świecie, który do tej pory znali głównie z ekranu. Jednocześnie zależało nam, aby była to atrakcja także dla wszystkich tych, którzy po prostu chcą choć na chwilę przenieść się do innej rzeczywistości i dobrze się bawić. Kantyna znajduje się w samym sercu Krakowa, na Dworcu Głównym, czyli w miejscu świetnie skomunikowanym i naturalnym punkcie na mapie każdego, kto planuje podróż do Małopolski. Zapraszamy do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca i do spróbowania naszego specjalnego menu inspirowanego filmem – mówi Aleksandra Gajowczyk, Marketing Director CEE Burger King®.

i Autor: Burger King/ Materiały prasowe

W restauracjach w całej Polsce dostępna jest także oferta inspirowana filmem „Gwiezdne Wojny: Mandalorian i Grogu”:

Mandalorian Whopper® – w ciemnej bułce, z wyrazistym sosem wasabi (również w wersji plant-based)

Mandalorian i Grogu Churros – z sosem pistacjowym

Galactic Oreo Sundae – deser z polewą pistacjową i dodatkiem Oreo

Burger dostępny jest także w zestawie Galactic Menu – z frytkami i napojem, z możliwością dokupienia porcelanowego kubka. Ofertę uzupełnia King Jr Plus – zestaw z kanapką Long Chicken (również w wersji z roślinnym patty), frytkami i wodą, do którego dołączana jest jedna z ośmiu kolekcjonerskich zabawek inspirowanych światem Star Wars.

To pierwsza tego typu realizacja Burger King® w Polsce, łącząca doświadczenie restauracyjne z immersyjną kampanią wokół premiery kinowej.

i Autor: Burger King/ Materiały prasowe