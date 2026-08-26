Burger King i Popeyes po raz pierwszy pod jednym dachem w Polsce. Nowy koncept zadebiutuje na Zakopiance w Jaworniku

Lokalizacja przy trasie została wybrana z myślą zarówno o mieszkańcach regionu, jak i osobach podróżujących po południu Polski. Nowy obiekt łączy dwie globalne marki QSR i ich najbardziej rozpoznawalne smaki. Dla miłośników dań z kurczaka i klasyki burgerów to będzie podwójna uczta i podwójna radość do świętowania.

W części Popeyes na gości czekać będzie menu inspirowane kulinarną tradycją Luizjany. Jego sercem pozostaje legendarny świeży kurczak, przygotowywany według charakterystycznej receptury: marynowany przez 12 godzin w mieszance przypraw Cajun, a następnie ręcznie panierowany. To właśnie ten sposób przygotowania oraz wyrazisty smak budują rozpoznawalność Popeyes na świecie, ze słynną Chicken Sandwich na czele.

Autor: Popeyes / Materiały prasowe

Z kolei Burger King® jako król kultowych grillowanych, smaków zaserwuje swoje burgery przygotowywane z wołowiny grillowanej na prawdziwym ogniu. W centrum menu znajdzie się oczywiście legendarny Whopper®, od lat będący znakiem rozpoznawczym marki. To propozycja dla tych, którzy lubią konkretny smak, soczystą wołowinę i charakterystyczny aromat grillowania na ogniu.

Autor: Popeyes / Materiały prasowe

Dla pierwszych odwiedzających przygotowano nie tylko nowe miejsce, ale też sporo atrakcji. Przywita ich muzyka na żywo a w programie znajdą się gry i zabawy oraz upominki przygotowane przez obie marki. Co najważniejsze pierwszych 100 gości otrzyma darmowe Chicken Sandwich - flagową kanapkę Popeyes oraz Whoppery – uwielbiane klasyki Burger Kinga. Ale to nie wszystko! Dodatkowo pierwsze trzy osoby, które pojawią się w lokalu Burger King, otrzymają vouchery uprawniające do jedzenia kultowych burgerów, zupełnie za darmo, przez cały pierwszy rok działalności restauracji. Otwarcie będzie okazją zarówno do poznania zupełnie nowego w Polsce konceptu restauracyjnego, jak i do wspólnej zabawy.

To dla nas bardzo ważny rok, w którym stawiamy kolejne kroki milowe w rozwoju firmy. Z sukcesem zadebiutowaliśmy na giełdzie, z ogromną satysfakcją obserwujemy też, jak Popeyes i Burger King rozwijają się pod naszymi skrzydłami. Teraz idziemy jeszcze dalej, wykorzystując potencjał obu marek w jednym miejscu. Pierwszy koncept dwóch restauracji pod jednym dachem uruchomiliśmy w Pradze, a dziś przenosimy to doświadczenie na polski rynek. Chcemy być tam, gdzie są nasi goście, także w trasie, dlatego konsekwentnie rozwijamy Popeyes i Burger Kinga przy ważnych szlakach komunikacyjnych. Dzięki tej kooperacji możemy połączyć w jednym miejscu preferencje kulinarne kilku pasażerów w aucie – mówi Michał Różycki, Head of Real Estate Poland Rex Concepts CEE.

Nowy format w Jaworniku wpisuje się w szerszą strategię rozwoju Rex Concepts CEE i jest kolejnym ważnym wydarzeniem dla firmy w tym roku. Do 2032 roku Rex Concepts CEE planuje zarządzać portfelem blisko 850 restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej, rozwijając oba koncepty.