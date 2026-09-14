Brad Pitt i Spike Jonze otwierają nowy, pełny humoru rozdział kampanii „Perfetto”

Kampania, która wystartowała 9 września, towarzyszy premierze Eletta Ultra – nowego automatycznego ekspresu do kawy marki De’Longhi. Za jednym dotknięciem przygotowuje on zarówno gorące, jak i zimne napoje kawowe na bazie mleka.

De’Longhi przypomina, że w przypadku kawy najważniejsze są własne preferencje. Film z Bradem Pittem w roli głównej z humorem pokazuje, jak nawet w środku codziennego chaosu można znaleźć chwilę tylko dla siebie. Po ubiegłorocznych poszukiwaniach swojego „Perfetto” Brad wreszcie je odnajduje – w prostej przyjemności płynącej z filiżanki kawy przygotowanej dokładnie tak, jak lubi.

W filmie w reżyserii Spike’a Jonze’a Brad dzieli dom z szesnastoma psimi współlokatorami. Marzy o jednym spokojnym poranku z kawą z ekspresu De’Longhi, jednak jego towarzysze skutecznie dbają o to, by nie było zbyt cicho.

W tym pełnym humoru zamieszaniu bohater próbuje znaleźć swoją małą codzienną przyjemność – chwilę z kawą. To właśnie ona staje się jego „Perfetto”, niezależnie od tego, czy ma ochotę na napój na gorąco, czy na zimno.

Autor: LABCON/ Materiały prasowe

To kolejna globalna kampania LOLA Madrid realizowana w ramach wieloletniej współpracy kreatywnej z De’Longhi. Nowa odsłona rozwija platformę „Perfetto”, stawiając w centrum indywidualne preferencje i swobodę wyboru. Jak podsumowuje Brad: „Twoja kawa. Twój sposób. Zawsze Perfetto”.

Aparna Sundaresh, Global Chief Marketing Officer

„W De’Longhi wierzymy, że Perfetto to esencja pełnego zanurzenia się w chwili spędzonej z kawą w włoskim stylu, ale dopracowaną zgodnie z Twoim gustem. Nasz eskpres Eletta Ultra został zaprojektowany właśnie w tym celu – serwuje Twoje perfetto tak, jak lubisz – na gorąco lub na zimno. O każdej porze roku i przy każdym nastroju. Wspólnie z Bradem Pittem, Spike’em Jonze’em i LOLA Madrid stworzyliśmy kampanię, która oddaje tę dwoistość – sukcesy i porażki, ciepło i chłód, które przeplatają się w każdej chwili. A kto lepiej mógłby to przedstawić w niezapomniany sposób, jeśli nie duet Brada i Spike’a! Dzięki wsparciu kilku wyjątkowych gwiazd kampania wnosi żartobliwość, humor i niepowtarzalny włoski szyk nie tylko do JEDNEJ idealnej chwili, ale do DWÓCH idealnych chwil.”