Bedoes i Activia łączą siły. Jak przekonać młodych konsumentów do marki znanej od lat? Activia stawia na odważny ruch i autoironię

Zmieniające się nawyki konsumentów sprawiają, że nawet marki z wieloletnią historią muszą na nowo zastanawiać się nad sposobem komunikacji. Nie wystarczy już rozpoznawalne logo, dobrze znany produkt i kampania oparta na sprawdzonych schematach. Szczególnie wymagającą grupą są młodzi odbiorcy, którzy potrafią szybko wychwycić nieautentyczność i niechętnie reagują na próby naśladowania ich języka przez duże firmy. Activia postanowiła podejść do tego wyzwania inaczej. Zamiast udawać, że doskonale zna świat pokolenia Z, zaprosiła do współpracy Bedoesa, dając mu realny wpływ na kształt kampanii. Ważną rolę odegrał również nowy produkt - Activia Kefir Jogurtowy, który łączy zalety kefiru z łagodniejszym smakiem i kremową konsystencją.

Activia - odmłodzenie marki zaczyna się od zrozumienia potrzeb

Zmiana sposobu komunikacji nie była jedynym powodem, dla którego Activia postanowiła mocniej zwrócić się w stronę młodszych konsumentów. Istotne okazały się też: zmieniające się podejście do zdrowia i rozwój oferty produktowej. Coraz więcej osób postrzega dbanie o siebie jako element codzienności, a nie wyłącznie odpowiedź na konkretne problemy. W tym kontekście rośnie zainteresowanie zdrowiem jelit, które od lat stanowi jeden z obszarów kompetencji marki.

Zdecydowały o tym dwa czynniki. Po pierwsze, młodzi ludzie coraz częściej patrzą na zdrowie holistycznie — jako na codzienne dbanie o siebie i dobre samopoczucie. To sprawia, że obszar zdrowia jelit, w którym Activia ma silne kompetencje, staje się dla nich coraz bardziej istotny. Po drugie, pojawił się w naszej ofercie odpowiedni produkt. Activia Kefir Jogurtowy łączy to, co wartościowe w kefirze, z łagodnym smakiem i kremową konsystencją jogurtu, odpowiadając na bariery, które zniechęcały młodszych konsumentów do tej kategorii. Nie chodziło więc o rewolucję w postrzeganiu marki, ale o poszerzenie kręgu osób, do których trafiamy. Musieliśmy jednak znaleźć sposób komunikacji odpowiadający ich oczekiwaniom, czyli autentyczny, partnerski i osadzony w ich kulturze - podkreśla Agnieszka Getler-Kicman, dyrektorka marketingu Danone i Żywiec-Zdrój.

Nowy produkt i nowy sposób opowiadania o marce wzajemnie się uzupełniają. Samo odświeżenie wizerunku nie wystarczyłoby, gdyby nie towarzyszyła mu konkretna odpowiedź na potrzeby konsumentów. Podobnie atrakcyjna nowość produktowa może nie wykorzystać swojego potencjału, jeśli zostanie przedstawiona w sposób niedopasowany do odbiorców.

Bedoes nie tylko przed kamerą. Artysta współtworzył kampanię

Współpraca z popularnym artystą mogłaby ograniczyć się do standardowego modelu: znana twarz, gotowy scenariusz i komunikat przygotowany przez dział marketingu. Activia zdecydowała się jednak na inne rozwiązanie. Bedoes nie występuje tu wyłącznie jako ambasador, ale też jako partner kreatywny, który mógł współdecydować o sposobie przedstawienia historii.

Od początku zależało nam na tym, aby nie była to klasyczna współpraca ambasadorska. Bedoes i jego zespół uczestniczyli w pracach nad koncepcją kampanii, tonem komunikacji i sposobem opowiedzenia całej historii. Mieli realny wpływ na kierunek projektu, od pierwszych pomysłów aż po ich finalne wykonanie. To nie kampania z udziałem Bedoesa, a kampania współtworzona przez artystę. W Danone stawiamy na nowoczesne podejście do kampanii influencerskich. Chcemy, aby świat ambasadora naturalnie łączył się ze światem marki. Jestem przekonana, że tylko w ten sposób możemy uzyskać to, co dziś najważniejsze - wspomnianą już wcześniej autentyczność. Najbardziej odważna była chyba sama konwencja, by – z przymrużeniem oka - pokazać kulisy współpracy marki i twórcy, a przy okazji zażartować z własnej branży. To nietypowe, ponieważ zazwyczaj naturalnym odruchem marki jest kontrolowanie każdego komunikatu. My zdecydowaliśmy się zaufać partnerowi i zaakceptować większy poziom swobody twórczej. Paradoksalnie to właśnie ten dystans i szczerość okazały się największą siłą kampanii. Oczywiście swoboda twórcza nie oznacza całkowitego braku zasad. Jasno określiliśmy rolę produktu i główny komunikat. Natomiast w tych ramach zaufaliśmy partnerowi. I właśnie połączenie jasnego celu marki z autentycznością twórcy dało efekt, którego nie osiągnęlibyśmy za pomocą klasycznego modelu ambasadorskiego - przyznaje Agnieszka Getler-Kicman, dyrektorka marketingu Danone i Żywiec-Zdrój.

To podejście pokazuje, że współpraca z twórcą może oznaczać zdecydowanie więcej niż wykorzystanie jego popularności. Kluczowe staje się zaufanie do jego sposobu komunikacji i zrozumienie relacji, jaką zbudował ze swoją społecznością. W praktyce oznacza to również gotowość do rezygnacji z pełnej kontroli nad każdym elementem przekazu.

Autoironia zamiast marketingowej perfekcji

Jednym z wyróżników kampanii jest dystans do samego siebie. Zamiast traktować współpracę marki z artystą z pełną powagą, twórcy zdecydowali się wykorzystać humor i pokazać kulisy marketingowych mechanizmów. To rozwiązanie może wydawać się ryzykowne w przypadku dużej marki, która przez lata budowała określony wizerunek. Jednocześnie pozwala uniknąć wrażenia, że odbiorca ogląda kolejną przewidywalną reklamę.

Dobrze wykorzystana autoironia potrafi bardzo skutecznie skrócić dystans. Pokazuje, że marka rozumie rzeczywistość, w której funkcjonuje i nie traktuje siebie z przesadną powagą. W naszej kampanii żartujemy przede wszystkim z marketingowej konwencji i wyobrażeń dotyczących współpracy dużej marki z artystą. Nie żartujemy jednak z produktu ani z konsumenta. Activia Kefir Jogurtowy pozostaje ważnym bohaterem tej historii, a humor pomaga nam opowiedzieć o nim w bardziej angażujący i zapamiętywalny sposób. I właśnie tutaj przebiega granica. Marka może żartować z konwencji, schematów czy samego procesu marketingowego, ale nie powinna podważać własnej wiarygodności ani wartości, które reprezentuje. Dystans jest atrakcyjny, jeśli stoi za nim autentyczność i pewność własnej tożsamości. Jeśli zamienia się w cynizm albo próbę ukrycia braku treści, konsumenci bardzo szybko to dostrzegą - dodaje Agnieszka Getler-Kicman, dyrektorka marketingu Danone i Żywiec-Zdrój.

Autoironia nie jest więc celem samym w sobie. Ma pomóc w opowiedzeniu historii, ale nie powinna przesłaniać produktu ani osłabiać zaufania do marki. W przypadku młodszych odbiorców istotne jest również to, czy humor wynika z naturalnego pomysłu, czy stanowi jedynie próbę przypodobania się określonej grupie.

Młodzi konsumenci szybko wyczuwają sztuczność

Popularność influencera nie gwarantuje jeszcze, że kampania zostanie odebrana jako wiarygodna. O jej sile decyduje znacznie więcej niż liczba obserwujących czy zasięgi publikacji. Liczą się dopasowanie produktu do twórcy, jego rzeczywisty udział w projekcie oraz spójność pomiędzy tym, co mówi przed kamerą, a tym, jak komunikuje się na co dzień.

O autentyczności nie decyduje sama obecność popularnego twórcy, ale wiarygodność całego połączenia: czy produkt pasuje do jego świata, czy ma on realny wpływ na sposób opowiedzenia historii i czy w kampanii nadal pozostaje sobą. Młodzi ludzie nie mają problemu z tym, że współpraca jest komercyjna. Problem pojawia się wtedy, gdy widzą, że jest przypadkowa, oparta wyłącznie na zasięgu albo wymaga od twórcy odgrywania roli napisanej przez markę.

W przypadku Bedoesa punktem wyjścia była prawda produktowa – spróbował Activii Kefiru Jogurtowego i produkt naprawdę mu smakował. Co więcej, od początku zależało mu również, aby bohaterem kampanii został wariant naturalny – i ten pomysł od razu nam się spodobał, będąc spójnym z naszymi planami marki. Zatem całą historię zbudowaliśmy na jego szczerej reakcji i naturalnym wyborze, zamiast dokładać do niej sztuczne deklaracje czy nadmiernie reklamowy język.

Z tej perspektywy autentyczność nie oznacza rezygnacji z komercyjnego charakteru współpracy. Chodzi raczej o to, by reklama nie wymagała od twórcy przyjmowania obcej mu osobowości. Im bardziej naturalne jest połączenie marki z jego codziennym światem, tym łatwiej odbiorcom zrozumieć, dlaczego zdecydował się na taką współpracę.

Nowy produkt jako odpowiedź na codzienne potrzeby

Sama komunikacja nie wystarczy jednak, jeśli nie idzie w parze z produktem odpowiadającym na oczekiwania odbiorców. Activia Kefir Jogurtowy ma łączyć zalety wynikające z wykorzystania kultur kefirowych z łagodniejszym smakiem, kremową konsystencją i wygodnym formatem do picia. To próba dotarcia do osób, które znają kefir jako wartościowy produkt, ale niekoniecznie przepadają za jego tradycyjnym smakiem lub konsystencją.

Wpływają w ogromnym stopniu. Dziś konsumenci oczekują nie tylko korzyści zdrowotnych, ale również przyjemności i wygody. W przypadku kefiru wiedzieliśmy, że jest postrzegany jako produkt bardzo wartościowy, ale jednocześnie wiele młodych osób zniechęca jego kwaśny smak czy charakterystyczna konsystencja. Kefir Jogurtowy Activia powstał właśnie jako odpowiedź na te potrzeby. Zachowuje zalety wynikające z wykorzystania kultur kefirowych, a jednocześnie oferuje łagodniejszy smak, kremową konsystencję i wygodny format do picia. To dobry przykład tego, jak rozumiemy dziś innowacje: uważne obserwowanie ludzi i usuwanie barier, które utrudniają im budowanie zdrowych nawyków. Najlepsze innowacje nie wymagają od konsumentów zmiany stylu życia, ale naturalnie się w niego wpisują.

To podejście dobrze pokazuje, jak zmienia się rozumienie innowacji w branży spożywczej. Nie zawsze chodzi o stworzenie zupełnie nowej kategorii. Czasami równie istotne jest dostosowanie znanego produktu do sposobu życia i preferencji osób, które dotychczas nie sięgały po niego regularnie.

Odmłodzenie wizerunku to nie tylko nowy język

Próby dotarcia do pokolenia Z często zaczynają się od zmian w komunikacji: pojawiają się nowe kanały, popularni twórcy i odniesienia do aktualnych trendów. To jednak może okazać się niewystarczające, jeśli za nowym wizerunkiem nie stoją rzeczywiste działania i zrozumienie potrzeb odbiorców.

Najczęstszy błąd polega na myleniu odmłodzenia wizerunku z powierzchowną zmianą komunikacji. Nowy slang, współpraca z modnym twórcą czy obecność na kolejnej platformie społecznościowej nie wystarczą. Jeśli za tym nie stoi autentyczna zmiana podejścia, zmiana produktu i zrozumienie potrzeb odbiorców, efekt zwykle jest odwrotny do zamierzonego. Młodzi ludzie są też bardzo wyczuleni na wiarygodność osób, które obserwują i którym ufają. Śledzą ich codzienną aktywność, wiedzą, w jaki sposób komunikują się ze swoją społecznością i jakie wartości reprezentują. W efekcie nie oczekują od twórców, że nagle zaczną mówić językiem marki. Wręcz przeciwnie, oczekują od marek, że zrozumieją świat, w którym funkcjonuje dany twórca i jego odbiorcy. To właśnie jest dziś jedno z największych wyzwań dla dużych marek. Nie chodzi o to, żeby zaprosić młodych do swojego świata i nauczyć ich własnych zasad. Trzeba najpierw zrozumieć ich perspektywę, sposób komunikowania się i to, co jest dla nich ważne. Dopiero wtedy można budować relację, która będzie naturalna i spójna. W mojej ocenie marki, które naprawdę słuchają swoich odbiorców, mają dziś dużo większą szansę na sukces niż te, które próbują jedynie nadążać za trendami

W praktyce oznacza to, że odmłodzenie marki wymaga czegoś więcej niż zmiany estetyki kampanii. Potrzebne są spójne decyzje dotyczące produktu, komunikacji i sposobu prowadzenia relacji z konsumentami. Dopiero połączenie tych elementów pozwala budować wizerunek, który nie jest jedynie chwilową odpowiedzią na modę.

Zaufanie sprawdza się również poza kampanią

O tym, czy marka rzeczywiście rozumie wartości ważne dla młodych odbiorców, decydują nie tylko materiały reklamowe. Równie istotne bywają sytuacje, w których trzeba zmienić wcześniej przyjęty plan i postawić na coś ważniejszego niż harmonogram działań marketingowych. W przypadku współpracy z Bedoesem takim momentem była inicjatywa charytatywna na rzecz podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.

Myślę, że każdy, kto pracuje nad komunikacją skierowaną do młodych odbiorców, ma takie momenty. Paradoksalnie największą obawą nie było to, że kampania będzie zbyt odważna, ale że będzie zbyt zachowawcza i przewidywalna. Niezaplanowanym wcześniej momentem była też potrzeba przesunięcia w czasie startu kampanii. Każdy z nas z pewnością pamięta wspaniałą inicjatywę Bedoesa i Łatwoganga na rzecz podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. W tym czasie nasza kampania była już gotowa, miała wystartować chwilę po streamie. Aby całą uwagę swojej społeczności skupić na tym szczytnym celu, Bedoes poprosił o przełożenie startu kampanii. To był moment, w którym jako marka musieliśmy zadać sobie pytanie, co jest ważniejsze: trzymanie się planu marketingowego czy wsparcie inicjatywy, która naprawdę poruszyła miliony ludzi. Nie mieliśmy wątpliwości. Zgodziliśmy się przełożyć start kampanii, a dodatkowo przekazaliśmy wcześniej wykupione powierzchnie billboardowe na komunikację Fundacji Cancer Fighters. Myślę, że dla młodych ludzi takie decyzje są dziś znacznie ważniejsze niż najbardziej błyskotliwa kampania. Pokolenie Z bardzo uważnie obserwuje, czy działania marek są spójne z deklarowanymi wartościami. Ta sytuacja przypomniała nam, że autentyczność nie kończy się na reklamie. Czasem oznacza gotowość do odłożenia własnych planów na bok, gdy pojawia się coś ważniejszego. To była również cenna lekcja, bo uświadomiliśmy sobie, że budowanie relacji z młodymi konsumentami nie polega na próbie przewidzenia każdego trendu czy stworzenia idealnego komunikatu, ale na podejmowaniu decyzji, które są po prostu właściwe

Najważniejsza lekcja? Odwaga do bycia sobą

Historia kampanii Activii pokazuje, że w komunikacji skierowanej do młodych odbiorców coraz trudniej obronić się samą popularnością ambasadora czy efektownym pomysłem kreatywnym. Znaczenie mają również zaufanie, gotowość do oddania części kontroli i konsekwencja w działaniu. Marka nie musi rezygnować ze swojej tożsamości, by trafić do nowej grupy konsumentów. Musi jednak umieć znaleźć sposób, by opowiedzieć o sobie językiem, który nie będzie sztuczny.

Odwagi do bycia sobą. Pokolenie Z bardzo ceni autentyczność i nie oczekuje od marek perfekcji. Oczekuje natomiast szczerości, transparentności i konsekwencji. Myślę, że wiele firm nadal skupia się na budowaniu idealnego wizerunku, podczas gdy młodzi ludzie znacznie lepiej reagują na marki, które potrafią pokazać ludzką twarz, przyznać się do błędów i prowadzić prawdziwy dialog. Dla nas takim krokiem było utrzymanie spotu w konwencji autoironii i dystansu do samych siebie

W świecie, w którym konsumenci codziennie stykają się z dziesiątkami komunikatów reklamowych, wyróżnić może się niekoniecznie ta marka, która najgłośniej mówi o sobie. Większe znaczenie ma to, czy potrafi słuchać, dostrzegać zmiany i budować relacje bez udawania kogoś, kim nie jest. Właśnie na takim podejściu Activia chce oprzeć swoją komunikację z pokoleniem Z.