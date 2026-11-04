AliExpress rozpoczyna 33-dniowy Festiwal Zakupów. 5 euro rabatu na Bundle Deals i szybsza dostawa lokalna

Polacy już myślą o świętach. Co mówią jesienne trendy zakupowe?

Choć do grudnia zostało jeszcze kilka tygodni, przygotowania do świąt są już widoczne w danych wyszukiwania. W pierwszej połowie października „kalendarz adwentowy” należał do popularnych haseł wyszukiwanych na AliExpress. Wzrosło również zainteresowanie dekoracjami świątecznymi. Dane sugerują, że konsumenci zaczynają szukać produktów na koniec roku, zanim rozpocznie się listopadowy sezon wyprzedaży.

Jesienne trendy widać także w danych sprzedażowych, choć nie ograniczają się one do świąt. Między 10 września a 10 października 2026 r. sprzedaż odkurzaczy na mokro i sucho wzrosła o 297 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Był to jeden z największych wzrostów odnotowanych w kategorii wyposażenia domu.

Festiwal Zakupów potrwa 33 dni — od 11.11 do Cyber Monday

W tym roku AliExpress rozpocznie sezon promocyjny 1 listopada. Festiwal Zakupów potrwa do 3 grudnia, dając klientom więcej czasu na zaplanowanie zakupów, porównanie ofert i skorzystanie ze zniżek. Kampania obejmie artykuły codziennego użytku, elektronikę, zabawki, produkty do domu oraz ofertę znanych marek.

Podczas tegorocznego 11.11 chcemy zapewnić europejskim konsumentom dostęp do większej liczby produktów premium w przystępnych cenach. Zależy nam nie tylko na atrakcyjnych ofertach, lecz także na wygodniejszych zakupach dzięki szybszej dostawie oraz dodatkowych korzyściach w ramach bezpłatnego programu Elite. Rozszerzamy również ofertę marek dostępnych w kanale Brand+, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić zakupy” — powiedział Eric Zhang, wiceprezes AliExpress.

Autor: CluePR/ Materiały prasowe

Tegoroczny Festiwal Zakupów będzie podzielony na trzy etapy. Promocje z okazji 11.11 potrwają od 1 do 18 listopada. Następnie, od 19 do 29 listopada, dostępne będą oferty Black Friday, a od 30 listopada do 3 grudnia — promocje z okazji Cyber Monday.

Przez cały Festiwal klienci będą mogli korzystać z kodów rabatowych, ofert specjalnych i promocji Bundle Deals. Przy zakupie w ramach Bundle Deals co najmniej trzech produktów z tej samej kategorii otrzymają dodatkowe 5 euro zniżki. Program obejmie 39 kategorii, w tym artykuły codziennego użytku, zabawki, elektronikę i akcesoria. Dostępne będą również gry i aktywności w aplikacji, w których można zdobyć nagrody*.

W ofercie platformy znajdują się także produkty przydatne na co dzień oraz w sezonie jesienno-zimowym, m.in. odkurzacze MOVA, latarki Sofirn, składane bieżnie i samochodowe urządzenia rozruchowe.

Znane marki, nowe technologie i dodatkowe korzyści

Jedną z tegorocznych atrakcji Festiwalu jest Brand+ — kanał z produktami znanych marek, który obchodzi pierwsze urodziny. Z tej okazji Super Brand Day przyniesie specjalne oferty, m.in. na kontroler GameSir Nova Lite i robota sprzątającego ILIFE A30pro.

Nowe technologie to kolejny segment, który zyskuje na znaczeniu na platformie. Z danych AliExpress wynika, że w 2026 r. sprzedaż urządzeń z kategorii AI podwoiła się w porównaniu z poprzednim rokiem.

Dodatkowe zniżki i oferty czekają również na członków programu Elite. Bezpłatny program jest przeznaczony dla najbardziej lojalnych klientów AliExpress**, którzy mogą korzystać ze specjalnych korzyści bezpośrednio w aplikacji.

Platforma rozwija także możliwości dostawy i płatności. Produkty oznaczone jako „Fast & Free” są wysyłane z europejskich magazynów i dostarczane szybciej, bez dodatkowych kosztów. Dostawa następnego dnia jest już dostępna dla wybranych produktów na terenie pięciu województw: mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Według danych AliExpress większość najlepiej sprzedających się produktów była wysyłana z lokalnych magazynów.

Autor: CluePR/ Materiały prasowe

Klienci w Polsce mogą korzystać także z lokalnych metod płatności, m.in. BLIKA, PayU Raty, PayPo i Klarna. W przypadku wybranych droższych zakupów PayU Raty umożliwia uprawnionym klientom rozłożenie płatności na maksymalnie 15 miesięcy w ramach rat 0%***.

AliExpress zaprezentuje nowe technologie w Krakowie

Festiwal Zakupów obejmie również wydarzenia poza platformą. W dniach 6–8 listopada przy Square, obok Galerii Krakowskiej, powstanie showroom AliExpress, w którym odwiedzający będą mogli z bliska obejrzeć wybrane produkty i rozwiązania technologiczne.

Jednym z głównych punktów będzie pierwsza publiczna prezentacja w Polsce robota sprzątającego ILIFE z AI, modelu X1000. W wydarzeniu wezmą udział również dziennikarze i twórcy internetowi.

* W przypadku wybranych ofert obowiązują kryteria kwalifikacji i warunki.

** Członkostwo w programie na zaproszenie jest całkowicie bezpłatne i zostanie automatycznie aktywowane u uprawnionych klientów, którzy w ciągu ostatniego roku wydali ponad 800 USD (lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie) i składali zamówienia w co najmniej pięciu różnych dniach.

*** Obowiązują warunki PayU i kryteria kwalifikacji.