650 osób, 8 godzin, 8 tematów i 8 zdjęć. Trwają zapisy do VII Warszawskiego Maratonu Fotograficznego

Warszawski Maraton Fotograficzny to jednodniowe wydarzenie, które od lat przyciąga zarówno doświadczonych fotografów, jak i pasjonatów-amatorów. Formuła jest prosta: 8 godzin, 8 tematów i 8 zdjęć bez żadnej obróbki. Tematy pozostają tajemnicą aż do momentu startu, a o sukcesie nie decyduje sprzęt, lecz kreatywność, refleks i autorska interpretacja.

Start maratonu zaplanowano w kawiarni Green Caffè Nero przy Centrum Praskim Koneser. Stamtąd uczestnicy ruszą w miasto, by przez cały dzień odkrywać Warszawę przez obiektyw aparatu lub smartfona. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są „Kolory Warszawy”.

Od początku wierzymy, że fotografia jest przede wszystkim pretekstem do spotkań. Warszawski Maraton Fotograficzny nie powstał po to, by wyłonić najlepszego fotografa z perfekcyjną techniką. Powstał po to, by zachęcić ludzi do wyjścia z domu, spojrzenia na Warszawę uważniej i spotkania innych pasjonatów. Green Caffè Nero od lat buduje miejsca, które łączą ludzi przy kawie. Maraton fotograficzny jest naturalnym rozwinięciem tej idei. To wydarzenie o kreatywności, miejskiej energii i wspólnym przeżywaniu miasta. Właśnie dlatego z dumą je organizujemy – mówi Ewelina Karpińska, Head of Marketing & Brand Green Caffè Nero oraz organizatorka Warszawskiego Maratonu Fotograficznego.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Nad oceną prac czuwać będzie jury złożone z uznanych przedstawicieli świata fotografii, kultury i Warszawy. Partnerami wydarzenia są: Fotoforma i Dash Water (partnerzy główni), Intelligent Technologies (partner technologiczny), Centrum Praskie Koneser, Pałac Kultury i Nauki, Eurocash Gastronomia, Mastercard, Motorola i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Dzięki ich zaangażowaniu uczestnicy mogą liczyć nie tylko na wyjątkowe doświadczenie fotograficzne, ale także na atrakcyjne nagrody, obejmujące m.in. sprzęt fotograficzny, smartfony, vouchery oraz nagrodę główną w wysokości 5000 zł, ufundowaną przez organizatora – Green Caffè Nero. Patronat medialny zapewnia Radio Kolor i portal Nowa Warszawa.

Jedną z najważniejszych nowości tegorocznej edycji jest gala finałowa, która po raz pierwszy odbędzie się w Audytorium Muzeum POLIN. Co istotne, każdy zakupiony bilet na maraton jest jednocześnie zaproszeniem na galę, podczas której poznamy laureatów konkursu. Wieczór uświetni koncert Skubasa, a uczestnicy będą mogli wspólnie świętować zakończenie fotograficznego wyzwania niezależnie od wyniku.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Warszawski Maraton Fotograficzny od lat udowadnia, że fotografia może być dostępna dla każdego. Nie trzeba mieć profesjonalnego aparatu ani fotograficznego doświadczenia. Wystarczy telefon, ciekawość świata i gotowość do podjęcia kreatywnego wyzwania. Każdego roku tysiące zdjęć pokazują Warszawę z zupełnie nowych perspektyw, a uczestnicy zgodnie podkreślają, że najcenniejszym elementem maratonu jest sama przygoda i społeczność ludzi, którzy dzielą tę samą pasję.

Najważniejsze informacje:

VII Warszawski Maraton Fotograficzny

Termin: 12 września 2026 r., godz. 12:00. Obowiązują zapisy.

Start: Green Caffè Nero, Centrum Praskie Koneser

Limit uczestników: 650 osób

Formuła: 8 godzin, 8 tematów, 8 zdjęć straight of camera – bez żadnej obróbki po wykonaniu.

Uczestnicy: amatorzy i profesjonaliści, aparat lub smartfon

Patronat Honorowy: Prezydent m.st. Warszawy

Gala finałowa: Audytorium Muzeum POLIN

Nagrody: 12 nagród, w tym 5000 zł za pierwsze miejsce

Zapisy i regulamin: Warszawski Maraton Fotograficzny