Wielkanoc w podróży – dokąd Polacy latają na święta?

Każdego roku wielkanocne city breaki notują coraz większe zainteresowanie. Z internetowym biurem podróży eSky.pl wybiera się obecnie na Wielkanoc ponad 90 proc. więcej użytkowników niż w 2025 roku. Wśród chętnie wybieranych kierunków pojawiają się miejsca, które oferują nie tylko dobrą pogodę i atrakcyjną bazę turystyczną, ale też wyjątkową atmosferę świąt.

Wielkanocne podróże pokazują, że zmienia się sposób, w jaki Polacy myślą o świętach. Coraz częściej są one okazją nie tylko do odpoczynku, ale też do przeżywania wyjątkowych doświadczeń i poznawania lokalnych tradycji. To połączenie klasycznych wartości – rodzinnej atmosfery i świątecznego czasu – z nowoczesnym stylem podróżowania, w którym ważne są emocje, autentyczność i odkrywanie świata

- mówi Katarzyna Hauton, Group Brand Manager w wyszukiwarce lotów eSky.pl.

Tradycyjne dania i lokalne specjały wyspy Gozo. Odkryj śródziemnomorską kuchnię

Rozbij dzban na szczęście na Korfu

Wyjątkową atmosferę Wielkanocy można poczuć na greckiej wyspie Korfu. Jedna z najbardziej znanych tradycji odbywa się tu w Wielką Sobotę, kiedy mieszkańcy wyrzucają z balkonów ceramiczne naczynia, które z hukiem rozbijają się na ulicach miasta. Ten symboliczny rytuał oznacza nowy początek, ma przynieść szczęście i przyciąga tysiące odwiedzających z całego świata. Poza samym wydarzeniem Korfu zachwyca wiosenną zielenią, śródziemnomorską architekturą i spokojniejszym niż latem tempem życia, idealnym na świąteczny odpoczynek. Wielkanocny 4-dniowy city break w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniem to koszt od 1099 zł od osoby.

Eksplozja wozu w sercu Florencji

Niezwykłą wielkanocną tradycję pielęgnuje także Florencja, gdzie w Niedzielę Wielkanocną odbywa się widowisko Scoppio del Carro, czyli „eksplozja wozu”. Historyczna procesja prowadzi ozdobny wóz wypełniony fajerwerkami pod katedrę, gdzie zapalany jest lont i odbywa się spektakularny pokaz symbolizujący pomyślność i odrodzenie. Florencja przyciąga jednak nie tylko samą tradycją – to jedno z najpiękniejszych miast Europy, pełne renesansowej architektury, sztuki i włoskiej kuchni, a wiosna jest jednym z najlepszych momentów, by je odkrywać. Za 4 dni we Florencji w okresie świąt użytkownicy eSky.pl zapłacą od 1499 zł od osoby za przelot w pakiecie z hotelem ze śniadaniem.

Procesja w średniowiecznym stylu, uliczkami Malagi

Malaga to jedno z najbardziej magicznych miejsc na Wielkanoc. W okresie Semana Santa całe miasto zamienia się w scenę spektakularnych procesji. Przez wąskie ulice historycznego centrum przechodzą wielotonowe platformy z figurami religijnymi, którym towarzyszą orkiestry, świece oraz tysiące mieszkańców i turystów. Jednocześnie Malaga oferuje wszystko, czego szukają podróżni wiosną – ciepły klimat Andaluzji, dostęp do plaż Costa del Sol, świetną kuchnię i bogate życie miejskie. Wielkanocny wyjazd do Malagi warto jednak zaplanować ze znacznym wyprzedzeniem. Obecnie podróżni, którzy chcą polecieć na południe Hiszpanii, zapłacą za pakiet dynamiczny Lot+Hotel ze śniadaniem od 2219 zł od osoby.

Aktywny sposób spędzania świąt będzie zyskiwał na popularności. Wiosenne wyjazdy pozwalają bowiem jednocześnie złapać pierwsze promienie słońca po zimie, odpocząć w atrakcyjnych turystycznie miejscach i doświadczyć tradycji, które w innych częściach Europy mają wyjątkowo widowiskowy charakter. Blisko dwukrotny wzrost zainteresowania europejskimi podróżami na Wielkanoc w tym roku jest potwierdzeniem zmiany podejścia do spędzenia wolnego czasu przez Polaków

- podsumowuje Katarzyna Hauton, ekspertka eSky Group.