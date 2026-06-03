Top 5 atrakcji w stolicy Warmii i Mazur! Najciekawsze miejsca i zabytki

W sercu Warmii, skrywa się wiele miejsc i atrakcji, które przyciągają turystów z całej Polski, a nadchodzące wakacje zachęcają do eksplorowania tych zakątków naszego kraju. Jednym z najpiękniejszych miast Warmii i Mazur jest Olsztyn. To miasto, otoczone malowniczą przyrodą, pełne fascynujących miejsc i zabytków. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Możesz zanurzyć się w średniowiecznej atmosferze zamku kapituły Warmińskiej, odkrywać tajemnice wszechświata w nowoczesnym planetarium, poczuć niepowtarzalny klimat Rynku Starego Miasta, zrelaksować się nad jednym z licznych jezior otoczonych bujną przyrodą oraz zasmakować lokalnych przysmaków na Targu Rybnym.

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Zamek kapituły Warmińskiej

Jedna z głównych atrakcji Olsztyna, czyli zbudowany w XIV wieku zamek kapituły Warmińskiej to gotycka budowla, która przez wieki pełniła funkcje obronne i była siedzibą administratora dóbr kapituły. Swoją popularność zawdzięcza Mikołajowi Kopernikowi, który przez 5 lat mieszkał w murach tego zamku. Do dzisiaj na ścianach zachowała się oryginalna tablica astronomiczna jego autorstwa. Aktualnie znajduje się tutaj Muzeum Warmii i Mazur. Sam budynek od 1953 roku wpisany jest do rejestru zabytków, a w 2023 roku uznany został za pomnik historii.

Rynek Starego Miasta

Olsztyńskie Stare Miasto to przede wszystkim liczne historyczne zabudowania – kościoły, kamieniczki, zamek czy ratusz. Na rynku utrzymany jest niesamowity klimat, który szczególnie wieczorem podczas spaceru robi niezapomniane wrażenie. Na Starym Mieście można znaleźć m.in. ławeczkę Mikołaja Kopernika, która podkreśla znaczenie tej postaci dla całego miasta. Na rynku zwiedzić można także Wysoką Bramę, fragmenty murów obronnych, Dom Burmistrza czy neogotycki kościół ewangelicko-augsburski. Szczególnie latem warto odwiedzić to miejsce, ponieważ Stare Miasto staje się wtedy plenerową sceną Olsztyńskiego Lata Artystycznego, czyli najdłuższego festiwalu w Polsce. Olsztyńskie Lato to niezapomniana uczta przede wszystkim dla miłośników muzyki – od rocka i folku, poprzez jazz i blues, po muzykę klasyczną. Wśród letnich atrakcji nie brakuje także widowisk teatralnych i kabaretowych, festynów, imprez dla dzieci, a nawet spektakli operowych.

Planetarium

W Olsztynie znajduje się drugie co do wielkości planetarium w Polsce, które jest zarazem siedzibą Federacji Miast Kopernikowskich, czyli miast związanych z życiem i naukową działalnością Mikołaja Kopernika. Planetarium to idealna rozrywka dla małych i dużych, wiele atrakcji sprawi, że oprócz świetne spędzonego czasu będzie to też pouczająca lekcja astronomii i historii. Sam budynek planetarium także zasługuje na chwilę uwagi – zaprojektowany przez Ludomira Gosławskiego i Janusza Miścickiego został otwarty w pięćsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, raptem 14 miesięcy po rozpoczęciu prac. We wnętrzach znajdują się portret astronoma czy malowidło ścienne przedstawiające Koński Łeb z gwiazdozbioru Oriona.

Jeziora i wyjątkowa przyroda

Stolica Warmii to zdecydowanie nie tylko piękne uliczki i zabytki, ale głównie jeziora, parki i wszechobecna natura. W samym mieście znajduje się 11 jezior, największym i zajmującym ponad połowę powierzchni wszystkich jest jezioro Ukiel. Natura to niebywały atut Olsztyna, liczne parki i lasy, zbiorniki wodne i rzeki umożliwiają obcowanie z przyrodą, ale także różne aktywności takie jak spływy kajakowe, żeglowanie czy pływanie. Głównym punktem turystycznym wśród olsztyńskich jezior jest Plaża Miejska, znajdująca się zaraz obok molo i Centrum Rekreacyjno-Sportowego. Oferuje m.in.: wypożyczalnię sprzętu (kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe, łodzie żaglowe), możliwość wynajęcia motorówki ze sternikiem, zjeżdżalnię, 6 boisk do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej plażowej czy strefę gastronomiczną. Olsztyn to również wyjątkowo zielone miasto, z licznymi parkami i lasami, które sprawiają, że jest to idealne miejsce na odpoczynek, spacery i korzystanie z uroków Warmii.

Targ Rybny na Rynku Starego Miasta

Miejsce historycznie położone w północnej części Starego Miasta, które współcześnie zyskało całkowicie inną funkcję. Tak naprawdę jest to plac, wokół którego skupiają się restauracje, kawiarnie, oddziały muzeów czy miejsca rozrywki. Kiedyś ten plac był głównym centrum kupieckim i zarazem miejscem spotkań ludności. Dzisiaj nie zatraciło się jego społeczne znaczenie, tylko pierwotna funkcja różni się od tej piętnastowiecznej. Współcześnie jest to miejsce spotkań, koncertów, imprez czy jarmarków, które przyciągają tych, którzy poszukują lokalnej kultury i rozrywki.