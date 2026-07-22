Eliminacje Ligi Mistrzów. Kto przybliżył się do kolejnej rundy turnieju?

Wyniki środowych spotkań w eliminacjach Ligi Mistrzów

W środę oficjalnie dokończono pierwsze spotkania drugiej rundy eliminacji elitarnych rozgrywek piłkarskich. Tego dnia swoje zmagania toczyły kolejne zespoły walczące o awans. Omonia Nikozja pokonała zespół Kajrat Ałmaty w stosunku 1:0. Bardzo podobnym rozstrzygnięciem zakończyła się także rywalizacja Lewskiego Sofia, który po wyrównanej grze wygrał 1:0 z Universitateą Krajowa.

Nieco inny przebieg miało z kolei bezpośrednie spotkanie z udziałem Egnatii Rrogozhine oraz NK Celje. Obie rywalizujące drużyny zaprezentowały bardzo ofensywne nastawienie do tej sportowej rywalizacji. Ostatecznie na tablicy wyników zanotowano wysoki bramkowy remis 3:3. Taki rezultat sprawia, że kwestia końcowego triumfu w tej konkretnej parze pozostaje całkowicie nierozstrzygnięta. Oba zespoły powalczą o wygraną i przedłużenie szans w rewanżowym pojedynku.

Kiedy zaplanowano mecze rewanżowe o awans?

Warto przypomnieć, że polskie zespoły zainaugurowały swoje zmagania w tych rozgrywkach dokładnie dzień wcześniej. We wtorek niezwykle udany występ zanotował Lech Poznań, który rozgrywał swój mecz na wyjeździe. Poznańska drużyna pokonała duński zespół Aarhus GF wysokim wynikiem 4:1. Już do przerwy wielkopolski klub prowadził dwoma trafieniami, a z kolei Górnik Zabrze przegrał w Turcji z Fenerbahce Stambuł 0:1, schodząc na przerwę z wynikiem 0:1.

Decydujące spotkania rewanżowe w ramach drugiej rundy eliminacji zostały już oficjalnie ustalone. Drużyny ponownie wybiegną na piłkarskie murawy w terminie 28-29 lipca. To właśnie te starcia wyłonią ostatecznych triumfatorów poszczególnych dwumeczów na obecnym etapie zmagań. Stawka jest wysoka, ponieważ zwycięzcy zagwarantują sobie dalszy udział w rozgrywkach. Przegrani natomiast odpadną z dalszej walki o udział w tym pucharze w ramach tej ścieżki turniejowej.