Płynne złoto z Limassol. Ta wyjątkowa pamiątka z Cypru zachwyciła samego Ryszarda Lwie Serce

Spis treści
Płynne złoto templariuszy. Dlaczego Commandaria to więcej niż wino?
Wino, którego kosztował sam Ryszard Lwie Serce podczas swojego ślubu w Limassol w 1191 roku, nazywając je „winem królów i królem win”, to najstarszy nazwany trunek na świecie wciąż znajdujący się w produkcji. Commandaria, wpisana na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, rodzi się wyłącznie w 14 wyznaczonych wioskach na południowych zboczach gór Troodos, tuż obok Limassol. Powstaje z rodzimych odmian winogron Xynisteri i Mavro, które po zbiorach suszy się na słońcu, by skoncentrować naturalny cukier. To nie jest zwykłe wino deserowe – to gęsty, bursztynowy nektar, w którym odnajdziesz nuty suszonych fig, miodu, karmelu i dębu, dojrzewający w beczkach przez minimum dwa lata. Podarowanie butelki Commandarii to jak wręczenie komuś kawałka żywej historii cypryjskiego średniowiecza.
- Jak rozpoznać oryginał? Szukaj na etykiecie chronionej nazwy pochodzenia (PDO lub DOC) oraz oznaczenia „Commandaria”. Prawdziwe wino tego typu musi mieć głęboki, bursztynowy kolor, naturalną słodycz bez dodatku cukru i moc od 15% do 20%.
- Gdzie szukać? Najlepszym adresem są lokalne winiarnie w rejonie Limassol (np. historyczne piwnice w wioskach Karseras czy Kato Platres) oraz specjalistyczne butiki z cypryjskimi produktami w starym porcie w Limassol.
- Transport i przepisy. Podróżując samolotem, musisz pamiętać o restrykcyjnych limitach płynów. Klasyczna butelka Commandarii (zazwyczaj 500 ml lub 750 ml) nie przejdzie przez kontrolę bezpieczeństwa w bagażu podręcznym, dlatego musisz bezpiecznie owinąć ją w miękkie ubrania i umieścić w bagażu rejestrowanym. Wyjątkiem są zakupy w strefie wolnocłowej lotniska w Larnace lub Pafos – tam kupione butelki możesz zabrać na pokład samolotu w zapieczętowanej torbie.
Czarne złoto z Anogyra. Jaki sekret skrywa cypryjski karob?
Zanim Cypr stał się rajem dla turystów, jego największym bogactwem eksportowym był karob – owoce drzewa świętojańskiego, nazywane lokalnie „czarnym złotem”. Limassol historycznie było sercem tego handlu, czego świadkiem są kamienne magazyny w rejonie starego portu. Prawdziwy, tradycyjny syrop karobowy (Charoupomelo) to gęsty, ciemny płyn o smaku głębokiego kakao i melasy, produkowany bez dodatku chemii w pobliskiej wiosce Anogyra. To naturalny, niezwykle bogaty w wapń, żelazo i przeciwutleniacze zamiennik czekolady oraz miodu. Sprowadzając go do domu, zyskujesz nie tylko zdrowy i pyszny dodatek do deserów, naleśników czy jogurtu, ale też autentyczny kawałek cypryjskiej tożsamości rolniczej.
- Jak rozpoznać oryginał? Skład powinien zawierać wyłącznie 100% ekstraktu z karobu (pure carob syrup) bez dodatku cukru, syropu glukozowego czy konserwantów. Konsystencja musi być bardzo gęsta, a barwa niemal czarna.
- Gdzie szukać? Najbardziej autentyczny syrop kupisz bezpośrednio u lokalnych producentów w wiosce Anogyra (gdzie znajduje się też muzeum karobu) lub na tradycyjnym targu w odnowionej hali Limassol Agora.
- Transport i przepisy. Ze względu na to, że syrop karobowy jest traktowany podczas kontroli bezpieczeństwa jako płyn, wszelkie słoiki i butelki powyżej 100 ml muszą zostać nadane w bagażu rejestrowanym. Zabezpiecz szklane opakowania przed rozbiciem za pomocą folii bąbelkowej lub ubrań, by uniknąć zabrudzenia walizki.
Geometria zaklęta w lnie. Dlaczego koronki Lefkaritika zachwyciły Da Vinciego?
W górzystych wioskach nieopodal Limassol czas płynie wolniej, a na progach tradycyjnych kamiennych domów wciąż można dostrzec kobiety pochylone nad białym płótnem. Tworzą one Lefkaritika – niezwykle misterne, obustronne koronki, których tradycja sięga czasów weneckich. Legenda głosi, że sam Leonardo da Vinci był tak urzeczony ich geometryczną doskonałością, że zakupił tu obrus na ołtarz katedry w Mediolanie. Wykonywane wyłącznie ręcznie z irlandzkiego lnu i francuskich nici, te tekstylne dzieła sztuki łączą motywy geometryczne inspirowane cypryjską naturą. Oryginalna koronka z Lefkary to luksusowa pamiątka na pokolenia, która wnosi do wnętrza elegancję o wielowiekowym rodowodzie.
- Jak rozpoznać oryginał? Prawdziwa koronka Lefkaritika jest identyczna z obu stron (nie ma „lewej” strony z widocznymi supełkami czy nitkami), występuje wyłącznie w trzech naturalnych kolorach (białym, beżowym i brązowym) oraz posiada certyfikat autentyczności wydawany przez Stowarzyszenie Producentów.
- Gdzie szukać? Choć kolebką jest wioska Pano Lefkara, autentyczne, certyfikowane prace znajdziesz w małych, rodzinnych galeriach rzemiosła artystycznego na starówce w Limassol, z dala od typowych stoisk z pamiątkami.
- Transport i przepisy. Pakując się na lot powrotny, masz pełną swobodę. Koronki i lniane obrusy są lekkie i odporne na uszkodzenia, więc bez problemu możesz przewieźć je zarówno w bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym. Nie obowiązują ich żadne limity celne ani ograniczenia płynowe.
O tym pamiętaj, pakując walizkę w Limassol
Planując powrót samolotem z Cypru, trzymaj się z dala od tanich, plastikowych imitacji zalewających nadmorskie deptaki – większość z nich to tania, masowa produkcja importowana z Azji, która nie ma nic wspólnego z cypryjską duszą. Kupując lokalne specjały, takie jak Commandaria czy syrop karobowy, zawsze upewniaj się, że są odpowiednio zabezpieczone w bagażu rejestrowanym, ponieważ cypryjskie służby lotniskowe rygorystycznie przestrzegają zasad dotyczących przewozu płynów powyżej 100 ml w bagażu podręcznym. Wybierając autentyczność, wspierasz lokalnych rzemieślników i zabierasz ze sobą zapach, smak i dotyk prawdziwego Cypru, który przetrwa próbę czasu.