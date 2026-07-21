Allegro Wakacje przyspiesza rozwój. Rezerwacje z wyprzedzeniem oraz Allegro Pay już dostępne na platformie

Coraz większy wybór terminów i kierunków

Allegro Wakacje przestają być wyłącznie platformą z ofertami last minute. We współpracy z ITAKĄ platforma rozszerzyła ofertę o wyjazdy z terminem wylotu przypadającym ponad 21 dni od momentu rezerwacji. Klienci mogą już planować podróże z terminami wyjazdu do kwietnia 2027 roku.

Wraz z rozszerzeniem oferty liczba dostępnych propozycji wzrosła do około 1800 wycieczek w 109 kierunkach, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w momencie uruchomienia platformy. Największym zainteresowaniem klientów cieszą się obecnie Turcja i Grecja, a tuż za nimi Włochy, Hiszpania oraz Portugalia. Ponad trzy czwarte wszystkich rezerwacji stanowią wyjazdy dla par, co pokazuje, że platforma jest dziś najczęściej wybierana przez osoby planujące wspólny wypoczynek. Naszym celem jest stworzenie na Allegro Wakacje miejsca, w którym klienci będą mogli zaplanować zagraniczny wyjazd niezależnie od tego, czy szukają spontanicznych wakacji last minute, czy rezerwują urlop z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Rozszerzenie oferty jest kolejnym krokiem w realizacji tej strategii. Wdrożyliśmy już ofertę first minute do kwietnia 2027, a w najbliższych tygodniach udostępnimy wyjazdy lato 2027 - mówi Marcin Łachajczyk, Ventures Portfolio Management Allegro.

Urlop bez płacenia od razu

Drugą nowością jest uruchomienie na platformie Allegro Pay, które pozwala klientom dopasować sposób finansowania wyjazdu do własnych potrzeb. Subskrybenci Allegro Smart! mogą podzielić płatność za zakupy od 200 zł na 2 raty z RRSO 0%. Wszyscy klienci mają natomiast możliwość skorzystania z opcji „Kup teraz i zapłać za 30 dni” z RRSO 0% lub rozłożenia należności na 3, 5, 10 albo 20 rat z RRSO 38,51%. W przypadku zakupów od 1000 zł dostępne jest także finansowanie nawet na 30 rat z RRSO 21,49%.

Aby skorzystać z Allegro Pay, podczas rezerwacji wystarczy wybrać tę metodę płatności. Po zalogowaniu system automatycznie sprawdza dostępny limit, a transakcja jest zatwierdzana jednym kliknięciem i kodem SMS. Rezerwacja zostaje opłacona natychmiast, natomiast klient reguluje należność w wybranym przez siebie terminie, zgodnie z harmonogramem rat. Maksymalna kwota finansowania zależy od indywidualnego limitu Allegro Pay, przyznawanego na podstawie historii zakupowej oraz oceny zdolności kredytowej.

Allegro Pay należy dziś do najpopularniejszych usług finansowania zakupów w polskim e-commerce. Korzysta z niej już ponad 2 miliony aktywnych użytkowników, a wskaźnik satysfakcji klientów (NPS) osiąga poziom 92, należący do najwyższych na rynku.

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