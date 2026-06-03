Top 5 atrakcji w Lublinie. Wszystko, co warto zwiedzić. Zaplanuj wycieczkę

Rozpoczęły się wakacje, czas wyjazdów, spotkań z przyjaciółmi, korzystania z każdego dnia i weekendu w pełni! Przez najbliższe 12 tygodni pokażemy Wam 12 miast, które warto zwiedzić z aplikacją mPay. Zaczynamy od Lublina, czyli od ósmego co do wielkości populacji miasta w Polsce, ulokowanego ok. 170 km od Warszawy i ok. 100 km od przejścia granicznego z Ukrainą. Dzięki mPay bez problemu dojedziesz do Lublina, a nawet zaplanujesz wszystkie przejazdy komunikacją miejską dzięki planerowi podróż.

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Stare Miasto

Lublin to przez wielu bardzo niedoceniane miasto położone raptem 170 km od stolicy Polski. To piękne i spokojne miejsce kryje w sobie wiele autentycznych zabytków, których korzenie sięgają średniowiecza i renesansu. Średniowieczny układ urbanistyczny starówki oraz autentyczne kamienice sprawiają, że połączenie jest urzekające. Mury miasta, dawny ratusz, kościół czy teatr to tylko niektóre zabytki znajdujące się na rynku.

Co ciekawe stolica Lubelszczyzny w 70% posiada oryginalną zabudowę i dlatego została wpisana na listę Pomników Historii. Lublin, jako jedno z niewielu miast po II wojnie światowej posiadało tak dużo autentycznych budynków.

W okolicach starówki znajduje się Państwowe Muzeum na Majdanku, które mieści się na terenie nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Lublin.

Lublin to nie tylko piękne miejsca, ale też ogrom historii, którą warto odkryć. Idealne wakacyjne popołudnie? Obiad na rynku, spacer przepięknymi uliczkami, podziwianie estetyki tego miasta i czerpanie z historii tego regionu.

Muzeum Wsi Lubelskiej

To niesamowite miejsce gromadzi i chroni dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej Lubelszczyzny. Muzeum Wsi Lubelskiej jest skansenem, który kolekcjonuje architekturę drewnianą i murowaną. Na terenie instytucji można obejrzeć zabytki etnologiczne takie jak: wiatrak, kapliczki, ptaszarnie, kuźnię, cerkiew, spichlerz, gołębnik i wiele innych.

Ogromny teren to nie tylko historyczne budynki, ale także zielona przestrzeń wokół nich. Natura i rośliny to nieodłączny element Polskiej wsi, dlatego wokół muzeum można podziwiać także: ogród ziołowy przy zagrodzie z Janiszowa, ogród przy dworze z Żyrzyna, ogród przy budynku „Willi”, ogród przy plebanii z Żeszczynki i wiele innych pięknych ogrodów i klombów.

Cała zabudowa oddaje ducha polskiej wsi poprzednich wieków, można poczuć tam klimat rodem ze starych filmów i nie jest to przypadkowe, ponieważ te tereny były wykorzystywane jako plan filmowy dla takich produkcji jak: Bitwa Warszawska 1920, Wołyń, Sami swoi. Początek oraz Znachor.

Regionalne Muzeum Cebularza

W jednej z XVI wiecznych kamienic na Starym Mieście znajduje się miejsce w którym króluje cebularz, regionalny wypiek znany w całej Polsce. Doczekał się on swojego własnego muzeum, w którym powiemy się o jego pochodzeniu, ale także będzie można przygotować swój własny cebularz.

Opiekunami ekspozycji są legendarna Esterka oraz piekarz Franek, którzy pokazują krok po kroku, w jaki sposób przygotować tradycyjny cebularz.

Wypiek ten od 2007 roku znajduje się liście produktów tradycyjnych, a od 2014 roku jest chroniony przez Unię Europejską jako produkt regionalny.

Odwiedzając stolicę Lubelszczyzny, warto odwiedzić to muzeum, zrobić swój własny cebularz i spróbować prawdziwego smaku tradycji.

Lubelska trasa podziemna

Niesamowita atrakcja Lublina, czyli ciągnąca się przez prawie 300 metrów podziemna trasa turystyczna znajdująca się pod Starym Miastem.

Lubelska Trasa Podziemna łączy dwa ważne miejsca - Trybunał Koronny oraz pozostałości kościoła św. Michała Archanioła. Między tymi obiektami znajduje się zabytkowa trasa na głębokości 8-12 metrów.

Trasa została założona w 2006 roku, ale ukształtowała się na podstawie już XVI wiecznych połączeń między piwnicami.

Zamek lubelski

Wybudowany w XII wieku zamek kilkukrotnie zmieniał funkcje, od rezydencji królewskiej, przez więzienie, kończąc na siedzibie Muzeum Narodowego w Lublinie.

W skład zamku wchodzi m.in.. wieża, dom mieszkalny, ale też kościół ozdobiono polichromią w stylu rusko-bizantyjskim, która jest jednym z najcenniejszych zabytków w kraju.

Aktualnie w zamku znajduje się jeden z oddziałów Muzeum Narodowego, w którym można podziwiać wystawy stałe, archeologiczne, monet i medali, ale także militariów.