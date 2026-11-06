To jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Polsce. Krajobraz przypomina zupełnie inny kraj

Pustynia Błędowska, nazywana Polską Saharą, to jedno z najbardziej nietypowych miejsc turystycznych w kraju, które zachwyca rozległymi połaciami jasnego piasku i krajobrazem przypominającym pustynne tereny Afryki.

Największy w Polsce obszar lotnych piasków znajduje się na pograniczu województw małopolskiego i śląskiego, w okolicach Klucz, Chechła i Błędowa, a jego powierzchnia wynosi około 33 km².

Wyjątkowy krajobraz pustyni jest w dużej mierze efektem działalności człowieka, ponieważ średniowieczna wycinka lasów i rozwój górnictwa doprowadziły do odsłonięcia piaszczystego podłoża.

Podczas wycieczki warto odwiedzić punkty widokowe Czubatka, Dąbrówka i Róża Wiatrów, a także poznać filmową i militarną historię tego miejsca, pamiętając o poruszaniu się po wyznaczonych trasach ze względu na ochronę przyrody.

Polska Sahara - Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska rozciąga się na pograniczu województw małopolskiego i śląskiego, w okolicach Klucz, Chechła i Błędowa. Jej powierzchnia wynosi obecnie około 33 kilometrów kwadratowych, co czyni ją największym obszarem lotnych piasków w Polsce i jednym z najbardziej charakterystycznych krajobrazów tego typu w Europie Środkowej.

WYWIAD - ESKA STORY - XAVIER

Co ciekawe, pustynia nie powstała wyłącznie w wyniku naturalnych procesów. Jej obecny charakter jest w dużej mierze efektem działalności człowieka. W średniowieczu intensywna wycinka lasów oraz rozwój górnictwa rud srebra i ołowiu w okolicach Olkusza doprowadziły do odsłonięcia piaszczystego podłoża. Z czasem teren zaczął przypominać pustynny krajobraz, a rozległe piaski stały się jedną z najbardziej nietypowych atrakcji regionu.

Punkty widokowe pozwalają zobaczyć niezwykły krajobraz

Osoby odwiedzające to miejsce mogą skorzystać z kilku punktów widokowych. Jednym z najbardziej znanych jest Czubatka w Kluczach, skąd rozciąga się szeroka panorama pustyni. Popularnym miejscem jest również Dąbrówka w Chechle oraz punkt Róża Wiatrów, gdzie przygotowano drewnianą infrastrukturę ułatwiającą podziwianie okolicy.

Pustynia Błędowska ma również interesującą historię militarną. W XX wieku wykorzystywano ją jako poligon wojskowy, między innymi do ćwiczeń spadochronowych. Jej wyjątkowy krajobraz przyciągał także filmowców. To właśnie tutaj realizowano zdjęcia do znanych produkcji, w tym filmu „Faraon” w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.

Czy warto odwiedzić pustynię jesienią?

Pustynia Błędowska może być ciekawym celem wycieczki również poza sezonem wakacyjnym. Jesienią i zimą nie trzeba mierzyć się z letnimi upałami, a zmieniające się światło potrafi nadać piaskom zupełnie inny wygląd. Warto jednak przed wyjazdem sprawdzić prognozę pogody i przygotować się na wiatr oraz niższe temperatury.

Trzeba również pamiętać, że nie jest to zwykła plaża ani teren, po którym można bez ograniczeń poruszać się w każdym kierunku. Pustynia jest cennym obszarem przyrodniczym, dlatego najlepiej korzystać z wyznaczonych tras i punktów widokowych. Dzięki temu można podziwiać jej wyjątkowy charakter, nie ingerując w lokalny ekosystem.