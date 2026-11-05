Ruszyło bezpośrednie połączenie z Warszawy na Penang – otwieramy nowy rozdział w relacjach turystycznych między Polską a Malezją

Polscy turyści mogą polecieć bezpośrednio z Lotniska Warszawa-Okęcie na zachwycającą wyspę Penang, uchodzącą za stolicę malezyjskiej kuchni i jedną z najlepszych kulinarnych destynacji na świecie. Na podróżnych czekają tam komfortowe hotele i bezlik atrakcji.

Penang to niezwykle gościnne miejsce w Malezji. Wyspa oferuje bogactwo kultury, dziedzictwa historycznego, przyrody i kulinarnych doznań. Uruchomienie bezpośredniego połączenia czarterowego z Warszawy to ważny krok w zacieśnianiu relacji między mieszkańcami Polski i Malezji, a jednocześnie szansa na ułatwienie polskim turystom odkrywania różnorodnych atrakcji naszego kraju. Serdecznie witamy gości z Polski i z radością będziemy dzielić się z nimi pięknem, gościnnością oraz kulturą naszego kraju – mówi Jego Ekscelencja Dato’ Azri Mat Yacob, ambasador Malezji w Polsce.

Malezyjska perła orientu i smaków

Piaszczyste plaże, dżungla, zachwycająca architektura, bogactwo kultur i słynne murale tworzą niepowtarzalną atmosferę Penang. George Town, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, kolonialne zabytki przeplatają się z barwnymi malowidłami. Jeden z najpopularniejszych kierunków wypoczynkowych w Malezji i stolica smaku pełna wpływów malajskich, chińskich, indyjskich i europejskich z otwartością przywita polskich turystów.

Chcemy, aby nasi klienci odkrywali Azję także poza jej najbardziej oczywistymi kierunkami – poznawali miejsca, w których przenikają się różne kultury, tradycje kulinarne i bogactwo przyrody. Penang doskonale wpisuje się w tę ideę, oferując wyjątkowe połączenie wypoczynku, lokalnych smaków i odkrywania wielokulturowego dziedzictwa regionu. Dzięki bezpośrednim lotom z Warszawy możemy zaproponować podróżnym pobyt na wyspie i wycieczki objazdowe pozwalające poznać inne miejsca południowo-wschodniej części Azji. Oferta obejmuje wyloty do marca 2027 roku, a w programach wycieczek znalazły się m.in. George Town, sanktuarium orangutanów, imponujące świątynie buddyjskie w Borobudur, Singapur, Kuala Lumpur… – mówi Jakub Puchałka, wiceprezes zarządu Rainbow Tours.

Bezpośrednio z Warszawy

Połączenie czarterowe realizowane jest z Warszawy przez Polskie Linie Lotnicze LOT wygodnym, szerokokadłubowym samolotem Boeing 787 Dreamliner na zlecenie Rainbow Tours. Lot trwa ok. 11-12 godzin, odbywa się bez przesiadek, co znacznie podnosi komfort podróżnych. Prowadzi ono bezpośrednio do portu lotniczego Penang International Airport.

Segment czarterowy jest istotnym elementem działalności Polskich Linii Lotniczych LOT. Cieszymy się, że pasażerowie doceniają komfort podróżowania naszymi Boeingami 787 Dreamliner, które pozwalają wygodnie, bez przesiadek dotrzeć na wymarzone wakacje. Uruchomienie bezpośrednich rejsów na Penang we współpracy z Rainbow Tours to kolejny przykład, jak wspólnie z naszymi partnerami otwieramy przed polskimi turystami nowe możliwości odkrywania atrakcyjnych zakątków świata – mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT.

Uruchomienie połączenia to kolejna propozycja dla polskich turystów zainteresowanych dalekimi kierunkami i wypoczynkiem w Azji. Bezpośredni przelot ułatwia dotarcie do tego regionu Malezji, otwierając przed podróżnymi możliwość poznania miejsca, które łączy walory wypoczynkowe z bogatą ofertą kulturową i kulinarną. To także ważny krok w rozwoju turystyki, wymiany kulturowej i relacji między Polską a Malezją.

Nowe połączenie wpisuje się również w założenia malezyjskiego programu Visit Malaysia 2026–2027, którego jednym z priorytetów jest zwiększanie dostępności Malezji dla turystów z zagranicy. Jak podkreśla Ambasada Malezji, rozwój bezpośrednich połączeń lotniczych może odegrać istotną rolę w realizacji celu zakładającego przyjęcie 61 000 turystów z Polski w 2026 roku. To założenie opiera się na pozytywnym trendzie obserwowanym w ostatnich latach – w 2025 roku Malezję odwiedziło 53 227 osób z Polski.