Thomas Cook kontynuuje rozwój w Polsce i wprowadza city breaki

Thomas Cook, który na polskim rynku działa od końca 2025 r., wprowadza do swojej oferty city breaki, rozszerzając możliwości planowania podróży o krótsze wyjazdy do europejskich miast. To propozycja dla osób, które chcą wykorzystać weekend lub kilka dni na zwiedzanie, poznawanie lokalnej kultury i kuchni, bez konieczności organizowania dłuższego urlopu.

City break jako nowy produkt

Wśród dostępnych kierunków znalazły się m.in. Malta, Wiedeń, Budapeszt, Ryga, Kopenhaga, Nicea, Paryż, Reykjavík, Dubrownik, Saloniki i Ateny, a także cypryjskie Pafos i Larnaka. Szeroki wybór pozwala dopasować wyjazd zarówno do osób zainteresowanych zwiedzaniem europejskich miast, jak i tych, które szukają połączenia miejskich atrakcji z wypoczynkiem w śródziemnomorskim klimacie.

Istotnym elementem oferty biura podróży Thomas Cook Polska jest ekspercka selekcja hoteli, oparta na znajomości produktu i potrzeb podróżników. Dzięki temu klienci mogą łatwiej porównywać dostępne propozycje i wybierać pobyty odpowiadające ich oczekiwaniom.

Rozwijając ofertę Thomas Cook w Polsce, chcemy odpowiadać na różne potrzeby klientów. City breaki uzupełniają naszą ofertę wakacyjną i dają większą elastyczność w planowaniu wyjazdów. Istotna jest przy tym nie tylko różnorodność kierunków, ale również przemyślana selekcja hoteli i rozwiązania, które ułatwiają organizację podróży – mówi Joanna Kwiatkowska, Product Manager w Thomas Cook Polska.

W ofercie Thomas Cook Polska transfer lotniskowy w obie strony jest wliczony w cenę wyjazdu. Dzięki temu klienci mogą uwzględnić transport już na etapie rezerwacji, bez konieczności samodzielnego organizowania tego elementu pobytu.

Wyjazdy z biurem podróży Thomas Cook Polska można zarezerwować na thomascook.pl, a także w stacjonarnych punktach sprzedaży (w salonach Urlop.pl, Travelisland, Travel Shops i Multitour oraz u agentów niezależnych). Dzięki temu, oferta jest dostępna zarówno dla klientów ceniących sobie nowoczesne możliwości planowania wakacji i city breaków, jak i preferujących osobiste spotkanie ze sprawdzonym agentem, który doradzi, jaki kraj czy hotel będzie najbardziej odpowiedni.

Technologia i współpraca z liniami lotniczymi

Jako część eSky Group, legendarna marka Thomas Cook korzysta z zaplecza technologicznego i cyfrowego doświadczenia grupy na rynku turystycznym. Ważnym elementem modelu biznesowego jest również współpraca z liniami lotniczymi.

Łączymy doświadczenie najstarszej marki turystycznej na świecie – Thomas Cook – z technologią eSky Group. Naszą istotną przewagą jest m.in. współpraca z liniami lotniczymi, dzięki której klienci mogą uzyskać dostęp do swoich rezerwacji także bezpośrednio w aplikacji przewoźnika. To dodatkowa wygoda i większa dostępność informacji o podróży w kanałach, z których pasażerowie korzystali wcześniej. Rozwijamy ofertę w taki sposób, aby klient otrzymywał nie tylko atrakcyjną propozycję wyjazdu, ale również rozwiązania wspierające go na kolejnych etapach podróży – dodaje Joanna Kwiatkowska, ekspertka Thomas Cook Polska.

Rozszerzenie oferty o city breaki ma również znaczenie z perspektywy partnerów sprzedażowych. Pozwala docierać do klientów, którzy chcą podróżować częściej i wykorzystywać weekendy lub kilka wolnych dni na zagraniczne wyjazdy, czekając na dłuższy urlop. To dodatkowa możliwość rozwijania sprzedaży poza głównym sezonem letnim.

Dokąd na city break z Thomas Cook PL?

4-dniowy city break na Malcie w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniem oraz transferem w cenie to koszt już od 579 zł za osobę. Podróżnicy, którzy chcieliby odwiedzić Budapeszt, za analogiczny pakiet zapłacą od 679 zł, natomiast wyjazd do Wiednia kosztuje od 739 zł.

Wszystkie oferty objęte są pełną ochroną prawną obejmującą Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP), co pozwala klientom biura podróży Thomas Cook Polska skupić się na relaksie i odkrywaniu świata z pewnym poczuciem bezpieczeństwa.