Zamiast zatłoczonego Zakopanego wybierz te miejscowości. Widoki potrafią zaskoczyć

Zakopane nie jest jedynym miejscem, w którym można podziwiać piękne górskie panoramy i odpocząć od codziennego zgiełku.

Ochotnica, Szczawnica, Zawoja i Istebna oferują różnorodne atrakcje, malownicze krajobrazy oraz dostęp do ciekawych szlaków.

Niektóre z tych miejscowości zachwycają spokojną atmosferą, inne przyciągają uzdrowiskowym klimatem lub lokalnymi tradycjami.

Planując wyjazd, warto wziąć pod uwagę nie tylko popularność kurortu, ale również warunki na szlakach, pogodę i dostępność noclegów.

Ochotnica Górna i Dolna – odpoczynek wśród gorczańskich krajobrazów

Ochotnica Górna i Dolna to propozycja dla osób, które chcą odpocząć od typowo turystycznego zgiełku. Miejscowości położone w Gorcach otaczają lasy, polany i górskie grzbiety, a w okolicy można znaleźć wiele tras spacerowych i pieszych. Jednym z ciekawszych celów wycieczek jest wieża widokowa na Magurkach, z której przy dobrej pogodzie można podziwiać rozległą panoramę, w tym Tatry. To dobry kierunek zarówno na aktywny weekend, jak i spokojniejszy pobyt w agroturystyce.

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Szczawnica – góry, uzdrowiskowy klimat i bliskość Pienin

Szczawnica jest bardziej znana niż niektóre z pozostałych propozycji, ale nadal może być ciekawą alternatywą dla Zakopanego. Miejscowość ma uzdrowiskowy charakter, a jej okolica daje wiele możliwości spędzania czasu. Można wybrać się na spacer promenadą nad Grajcarkiem, odwiedzić Park Dolny lub zaplanować wycieczkę w Pieniny. W pobliżu znajduje się między innymi Palenica, na którą można wejść pieszo albo wjechać kolejką. Szczawnica sprawdzi się u osób, które chcą połączyć górskie widoki z dostępem do restauracji, kawiarni i infrastruktury turystycznej.

Zawoja – u stóp Babiej Góry

Zawoja rozciąga się u podnóża Babiej Góry i jest jedną z najciekawszych propozycji dla osób szukających górskiego wypoczynku poza Podhalem. To dobra baza wypadowa na szlaki Beskidu Żywieckiego, a także miejsce, w którym można poczuć bardziej kameralny charakter górskich miejscowości. Warto odwiedzić okolice Mosornego Gronia, skąd rozpościerają się widoki na beskidzkie pasma. Zawoja będzie odpowiednia zarówno dla miłośników dłuższych wędrówek, jak i osób, które wolą krótsze spacery i odpoczynek w otoczeniu przyrody.

Istebna – beskidzka tradycja i malownicze widoki

Istebna, położona w Beskidzie Śląskim, może zainteresować tych, którzy oprócz górskich krajobrazów lubią poznawać lokalną kulturę. Okolica zachęca do spacerów, wycieczek rowerowych i odkrywania beskidzkich przysiółków. Warto zobaczyć także pobliską Koniaków i Jaworzynkę, tworzące razem tak zwaną Trójwieś Beskidzką. To region znany z tradycji koronczarskich, drewnianej architektury i regionalnej kuchni. Zamiast zatłoczonego centrum kurortu można tu znaleźć spokojniejsze noclegi i spędzić czas w otoczeniu gór.

Którą miejscowość wybrać na wyjazd?

Wszystko zależy od tego, jakiego wypoczynku szukamy. Osoby nastawione na piesze wędrówki mogą zainteresować się Zawoją lub Ochotnicą, natomiast ci, którzy chcą połączyć spacery z atrakcjami uzdrowiskowymi, powinni rozważyć Szczawnicę. Istebna będzie dobrym wyborem dla osób ceniących lokalne tradycje i spokojniejszy klimat. Warto jednak pamiętać, że nawet mniej popularne miejscowości mogą być oblegane podczas długich weekendów i ferii. Przed wyjazdem dobrze sprawdzić prognozę pogody, warunki na szlakach oraz dostępność noclegów.