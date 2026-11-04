Polacy ruszają na listopadowy długi weekend. Rezerwacje wzrosły ponad pięciokrotnie

Listopad na fali. Rezerwacje rosną ponad pięciokrotnie

Po majówce, Bożym Ciele i wakacyjnych wyjazdach listopadowy długi weekend przynosi wyraźny wzrost zainteresowania krótkimi wyjazdami. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wartość rezerwacji na ten termin wzrosła o 501,6 proc., a ich liczba o 413,5 proc.

Skala wzrostu pokazuje, że listopadowy długi weekend zyskuje na znaczeniu jako okazja do jesiennego wypoczynku. W tym roku układ kalendarza pozwala zaplanować nawet pięciodniowy wyjazd przy wykorzystaniu dwóch dni urlopu. Widzimy też, że Polacy nie ograniczają się do krótkich wypadów – średnia długość pobytu wynosi 3,6 nocy, więcej niż w przypadku majówki, Bożego Ciała czy Wielkanocy. To pokazuje, że listopad może być atrakcyjnym terminem na dłuższy odpoczynek poza głównym sezonem wakacyjnym – komentuje Krzysztof Dębski, Chief Marketing Officer w Triverna.pl.

Dłuższy pobyt w korzystniejszej cenie za dobę

Wzrostowi zainteresowania listopadowym terminem towarzyszą dłuższe pobyty. Średnia cena za dobę (ADR) wynosi 528 zł, co oznacza wzrost o 14,8 proc. rok do roku. Średnia wartość rezerwacji (AOV) osiągnęła 1974 zł, czyli o 17,2 proc. więcej niż przed rokiem, a przeciętna długość pobytu (LoS) to 3,6 nocy. Dla porównania podczas tegorocznej majówki było to odpowiednio 2,5 nocy i 589 zł, w Boże Ciało 2,9 nocy i 603 zł, a w Wielkanoc 2,8 nocy i 746 zł.

Autor: POINTCO/ Materiały prasowe

Rezerwacje na ostatnią chwilę? Największy ruch we wrześniu i październiku

Dane pokazują, że planowanie wyjazdów na listopadowy długi weekend w dużej mierze koncentruje się na ostatnich tygodniach przed terminem. We wrześniu dokonano 32,8 proc. rezerwacji na ten okres, a w październiku – do 25 października – kolejne 51,5 proc. Łącznie 84,3 proc. rezerwacji zostało złożonych w ciągu ostatnich ośmiu tygodni przed pobytem. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 73,5 proc. Oznacza to, że około 87 proc. wzrostu liczby rezerwacji rok do roku przypadło na wrzesień i październik.

Polacy częściej wybierają obiekty o wyższym standardzie

W strukturze rezerwacji na listopadowy długi weekend wyraźnie zaznacza się zainteresowanie obiektami o wyższym standardzie. Udział hoteli czterogwiazdkowych wzrósł o 10,1 proc. rok do roku. Coraz większe znaczenie mają także resorty – tu udział zwiększył się o 9,5 proc. rok do roku. Z kolei udział obiektów pięciogwiazdkowych wzrósł o 0,4 proc. Łącznie hotele cztero- i pięciogwiazdkowe oraz resorty stanowią 55,5 proc. rezerwacji, wobec około 35,5 proc. rok wcześniej. Jednocześnie 25,8 proc. rezerwacji dotyczy obiektów bez przypisanej kategorii, a 18,5 proc. – hoteli trzygwiazdkowych. To zestawienie pokazuje, że w porównaniu z poprzednim rokiem wyraźnie zwiększył się udział rezerwacji w obiektach o wyższym standardzie.

Nad morze czy w góry? Polacy wybierają przede wszystkim krajowe kierunki

Listopadowy długi weekend pozostaje przede wszystkim okazją do podróżowania po Polsce. Krajowe obiekty odpowiadają za 97,6 proc. rezerwacji na ten termin.

Największy udział w strukturze rezerwacji ma województwo zachodniopomorskie, które odpowiada za 36,6 proc. wyników. Na kolejnych miejscach znajdują się województwa dolnośląskie z udziałem 17 proc., małopolskie – 12,1 proc., śląskie – 10,9 proc., pomorskie – 9,9 proc. oraz warmińsko-mazurskie – 7,1 proc. Łączny udział województw nadmorskich wynosi 46,5 proc., wobec 53,7 proc. rok wcześniej.

Wśród najczęściej wybieranych miejscowości na czele zestawienia znajduje się Kołobrzeg, odpowiadający za 6 proc. rezerwacji. Kolejne miejsca zajmują Szklarska Poręba z udziałem 5,5 proc. oraz Świnoujście – 5,3 proc.

Autor: POINTCO/ Materiały prasowe

Rodzinny wyjazd coraz częściej w resorcie

Rodziny z dziećmi odpowiadają za 43,3 proc. rezerwacji na listopadowy długi weekend, a ich udział wzrósł o 5,3 pkt proc. rok do roku. Ta grupa generuje 47,6 proc. wartości sprzedaży. Rezerwacje rodzinne mają również wyższą średnią wartość – AOV wynosi w ich przypadku 2167 zł, wobec 1826 zł dla rezerwacji bez dzieci. Wyższa jest także średnia cena za dobę: 562 zł w przypadku rodzin oraz 502 zł w rezerwacjach bez dzieci.

Obserwujemy rosnące zainteresowanie rodzin wyjazdami do resortów, które oferują warunki sprzyjające wspólnemu wypoczynkowi. W tegorocznych rezerwacjach na listopadowy długi weekend obiekty te stanowią 22 proc. wyborów rodzin z dziećmi, w porównaniu z 17,1 proc. wśród osób podróżujących bez dzieci. Wyższa jest również średnia cena za dobę w resorcie – w przypadku rodzin wynosi 625 zł, wobec 469 zł dla pobytów bez dzieci – dodaje Krzysztof Dębski.