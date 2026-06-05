Południowy Tyrol poza szlakiem - jeziora doliny i miejsca z historią [GALERIA]

Górskie jeziora i doliny

Miłośnicy przyrody koniecznie powinni wybrać się do parku Fanes-Sennes-Prags / Fanes-Senes-Braies, gdzie króluje alpejskie jezioro Grünsee / Lè Vert, położone wśród wapiennych formacji i rozległych hal płaskowyżu Fanes. W tym spokojnym miejscu w sercu Dolomitów cisza i zachwycający krajobraz górski pozwolą choć na chwilę oderwać się od zgiełku miasta. Warto przespacerować się także do położonego tuż obok jeziora schroniska Lavarella i tamtejszego browaru. Z lokalnych składników i krystalicznej wody z Dolomitów powstaje tam wyjątkowe piwo warzone na wysokości aż 2 050 m n.p.m.

Rodzice z małymi dziećmi również znajdą coś dla siebie: w dolinie Mühlwald / Selva dei Molini, na wysokości 1 857 m, leży Neves-Stausee / Lago di Neves. To sztuczny zbiornik wodny otoczony 4-kilometrową trasą spacerową, przystosowaną do pokonania również z wózkiem. Natomiast turyści szukający górskich wyzwań mogą ruszyć z okolic jeziora na szlak Neveser Höhenweg / Alta Via di Neves. Prowadzi on przez teren wysokogórski z morenami polodowcowymi i widokami na masyw Alp Zillertalskich, a podczas drogi można obserwować takie szczyty jak Weißzint / Punta Bianca, Möseler / Grande Mesule i Turnerkamp / Cima di Campo. Trasa łączy dwa schroniska: Edelraut Hütte / Ponte di Ghiaccio i Chemnitzer Hütte / Giovanni Porro, a jej pokonanie wymaga dobrej kondycji i gotowości do wspinaczki.

Trekkingi i wodospady

Wysokogórskie jeziora, polodowcowe formacje i przełęcze w paśmie południowych Alp Sztubajskich można natomiast podziwiać podczas wędrówki trasą Seven Lakes Hike Tour w dolinie Ridnauntal / Val Ridanna. Różnica wysokości wynosi ok. 1 400 metrów, dlatego szlak polecany jest dla osób z dobrą kondycją i gotowych na długodystansowe wędrówki. Wytrwałość jednak popłaca – szlak można poszerzyć o krótki odcinek prowadzący do jeziora Pfurnsee – siódmego i najwyżej położonego na trasie.

W pobliskiej dolinie Ahrntal / Valle Aurina warto odwiedzić Reinbach-Wasserfälle – trzy kaskadowe wodospady, do których można dotrzeć wygodnym i dobrze przygotowanym szlakiem. Dodatkową trakcją – i to dla całych rodzin – jest Fly-Line, zjeżdżalnia linowa z łagodnym spadkiem. To jak powolny lot w koronach drzew, a zarazem panoramiczny zjazd wzdłuż wodospadów.

Między pastwiskami a średniowieczem

Południowy Tyrol ma też inne niż tylko górskie oblicze, w jego północno-zachodniej części znajduje się dolina Langtaufers / Vallelunga – rolnicza, nienaruszona kraina, w której dominują niewielkie osady, pastwiska i nieliczne gospodarstwa. Po wysokogórskich szaleństwach i męczących wędrówkach warto przespacerować się łagodną trasą do pastwiska Melager Alm w miejscowości Melag / Melago – sprawdzi się idealnie jako szlak dla rodzin z dziećmi, także w wózku. Niech was nie zwiedzie łagodny charakter trasy – ze szlaku doskonale widać panoramę i lodowce Alp Ötztalskich.

Wbrew pozorom w Południowym Tyrolu znajdą się nie tylko skarby natury, ale także zabytki architektoniczne. Taką wielowiekową historię skrywa najbardziej na zachód wysunięta miejscowość Taufers / Tubre w dolinie Münstertal / Val Monastero. Urokliwe są szczególnie romańska zabudowa i liczne kaplice; znajdą się nawet pozostałości po dwóch średniowiecznych zamkach! W okolicy położony jest też benedyktyński klasztor St. Johann in Müstair – obiekt wpisany na listę UNESCO i będący częścią transgranicznego szlaku Stairways to Heaven.

Dolomity z innej perspektywy

Doświadczeni turyści mogą spróbować swych sił na wymagającym, panoramicznym szlaku z Colfosco przez Sassongher i płaskowyż Gherdenacia do La Villa, prowadzącym przez obszar chroniony Puez-Geisler Naturpark / Parco Naturale Puez-Odle w regionie Alta Badia. To trudniejsza trasa – podejście na szczytu Sassongher zabezpieczone jest stalowymi linami (tzw. via ferrata), wymaga dobrej kondycji fizycznej. Nagrodę za wysiłek stanowią rozległe widoki na piękne Dolomity oraz dziewicza przyroda.

Po górskich wędrówkach czas na… spojrzenie w niebo! Pierwsza w Europie wioska gwiazd powstała w miejscowościach Gummer / San Valentino in Campo i Steinegg / Collepietra (w dolinie Eggental / Val d’Ega, nieopodal Bolzano / Bozen). To kompleks mieszczący planetarium, obserwatorium, ścieżkę astronomiczną, a także pokoje noclegowe z teleskopami. Dodatkową atrakcją jest restauracja gourmet Astra w Steinegg / Collepietra, prowadzona przez utytułowanego szefa kuchni Gregora Eschgfällera. W tym wyróżnionym gwiazdką Michelin lokalu tradycja spotyka się z innowacją, a powściągliwe wnętrze z uderzająco pięknym widokiem. Wykwintne składniki, domowe dania i oryginalne dodatki do drinków nadają tej kuchni wyjątkową nutę indywidualności. Nic dziwnego, bo Gregor zdobył swoje doświadczenie zawodowe podczas licznych podróży i teraz łączy aspekty z całego świata w swoich epikurejskich kreacjach.

Miasto muzeum i kanion geologiczny

Uwagę przyciągnąć może też najmniejsze miasto regionu Glurns / Glorenza (w dolinie Vinschgau / Val Venosta leżącej w zachodniej części Południowego Tyrolu), znane ze swojej doskonale zachowanej średniowiecznej zabudowy i otoczone pełnym pierścieniem murów miejskich. Jednym z jego najciekawszych punktów jest wieża Flurin, która przez wieki pełniła funkcję więzienia, sądu i centrum administracyjnego doliny. Dziś mieści się tu restauracja prowadzona przez historyka Thomasa Ortlera. Odrestaurował i otworzył dla gości przestrzeń, w której bogata historia zauważalna jest w każdym zakątku.

Zupełnie inny, ale równie unikalny charakter ma Bletterbachschlucht – wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO wąwóz, będący najważniejszym geoparkiem w Południowym Tyrolu. W tym alpejskim kanionie można wręcz poczuć, jak imponująca jest licząca 40 milionów lat historia geologiczna Dolomitów. Co ciekawe, w ramach przygotowań do misji kosmicznych trenowała tu astronautka Samantha Cristoforetti – miejsce to uchodzi bowiem za jedno z najlepiej zachowanych naturalnych archiwów Ziemi.

Południowy Tyrol to nie tylko zapierające dech w piersiach krajobrazy i znane kurorty. To także miejsca, które nie od razu rzucają się w oczy, ale zostają w pamięci na długo – te spokojne doliny, lodowcowe jeziora, średniowieczne miasta i szlaki biegnące przez przypominające kosmiczne krajobrazy. Warto zejść z głównych tras, dać się poprowadzić ciekawości i odkryć takie tzw. cold spoty – bo właśnie tam, gdzie turystów jest mniej, Południowy Tyrol skrywa swoje najbardziej autentyczne oblicze, a ich wybór odciąża przyrodę i sprzyja trendowi ekologicznego podróżowania.