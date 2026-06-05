Truden w Południowym Tyrolu. Ucieczka do natury jako powrót do siebie

Truden (wł. Trodena) to niewielka, ale urokliwa miejscowość położona na wysokości 1127 m n.p.m., w samym sercu Parku Przyrody Trudner Horn, w regionie Roter Hahn, jednego z najpiękniejszych obszarów chronionych Południowego Tyrolu. Miasteczko leży zaledwie kilkadziesiąt minut jazdy od Bolzano - stolicy regionu, będącej kulturowym i komunikacyjnym centrum tej części Alp. Truden, otoczone przez lasy, pastwiska i szlaki turystyczne, to idealna baza dla tych, którzy szukają autentycznego kontaktu z naturą.

Na miejscu znajduje się punkt turystyczny, gdzie można zdobyć wiele praktycznych informacji o okolicy, trasach pieszych, zabytkach i lokalnych wydarzeniach. Mieszkańcy Truden są niezwykle gościnni, a ich codzienne życie toczy się w spokojnym, niespiesznym rytmie. Spacerując wąskimi uliczkami miejscowości, można poczuć się jak uczestnik lokalnej wspólnoty - z bliska obserwować tradycyjne zwyczaje, skromne rytuały dnia codziennego i prawdziwą przyjemność z prostego życia, która przyświeca również idei "Roter Hahn" - znaku autentycznej południowotyrolskiej agroturystyki.

Agroturystyka Naturoase-Stegerhof

Gospodarstwo Naturoase-Stegerhof to nie tylko miejsce noclegowe, ale prawdziwa oaza spokoju i harmonii z naturą. Oferuje niepowtarzalne doświadczenie wypoczynku w zgodzie z rytmem przyrody. Na miejscu znajduje się przytulna strefa wellness z basenem, sauną i jacuzzi, a w kamiennych piwnicach gospodarstwa mieszczą się pomieszczenia do zażywania innych form relaksu. Osobiście miała okazję skorzystać z parowej sauny w sianie, co jest doświadczeniem niezwykle oryginalnym, a zapach ciepłego siana pamięta się już zawsze. Gospodarstwo Naturoase-Stegerhof niewątpliwie sprzyja regeneracji i wypoczynkowi.

Waltraud i Martin

Gospodarze - Waltraud i Martin, tworzą niezwykle serdeczną i otwartą atmosferę. Martin troszczy się o zwierzęta i mleko, Waltraud dba, a gościom niczego nie brakowało. Zapewniam, że tutaj można poczuć się jak w domu.

Ziołowy ogród

Otaczający gospodarstwo ziołowy ogród zachęca gości do zbierania świeżych roślin – mandarynkowa mięta, melisa czy pietruszka mogą stać się bazą do przygotowania własnych herbatek lub dodatkiem do potraw.

Śniadania w gospodarstwie

Jeżeli jesteśmy przy smakach, muszę wspomnieć o śniadaniach w Stegerhofie, ponieważ to prawdziwa uczta zmysłów: mleko prosto od krowy, domowe konfitury, jajka z przypisanego kurnika, świeże pieczywo, lokalne sery i wędliny, soki z owoców - to celebracja lokalnych smaków i powrót do kulinarnej autentyczności. Produkty pochodzą z własnego gospodarstwa lub od zaufanych, lokalnych producentów.

Piesze wędrówki w okolicach Truden

Położenie Truden sprawia, że jest to doskonała baza wypadowa na piesze wędrówki. Szlaki prowadzą do alpejskich hal takich jak Cisloner Alm, Hornalm czy Krabesalm, oferując niezapomniane panoramy Dolomitów i możliwość spróbowania lokalnych specjałów na miejscu. Wędrówki są dostosowane do różnych poziomów zaawansowania - od rodzinnych spacerów po bardziej wymagające podejścia.

Dla miłośników aktywnego wypoczynku dostępne są również boiska sportowe, korty tenisowe i pole golfowe w pobliskim Petersbergu. A dzięki przystankowi autobusowemu oddalonemu o zaledwie 150 metrów, bez trudu można dotrzeć do Cavalese, Auer czy Neumarkt, rezygnując z samochodu.

Ogród Kneippa – małe centrum odnowy

W miejscowości Truden można skorzystać z dobroczynnych właściwości natury, w ogrodzie Kneippa. Ta specjalnie zaprojektowana przestrzeń oparta jest na zasadach terapii wodnej opracowanej przez Sebastiana Kneippa - niemieckiego księdza i pioniera hydroterapii. Goście mogą tu podążać ścieżką zdrowia, która zaprasza do praktykowania prostych, a zarazem niezwykle skutecznych metod wzmacniania odporności i poprawy samopoczucia. Kąpiele stóp w zimnej wodzie, chodzenie boso po trawie i kamieniach, świeże powietrze i kontakt z ziemią - to proste, ale skuteczne techniki poprawiające samopoczucie i odporność. To miejsce działa jak naturalne spa, gdzie można na nowo nauczyć się słuchać sygnałów własnego ciała.

W deszczowe dni nie ma nudy

Choć pogoda w górach bywa kapryśna, w Naturoase-Stegerhof nawet deszczowe dni mają swój urok. Gospodarze zadbali o to, by także wtedy nie zabrakło atrakcji. W klimatycznej sali hobbystycznej, można schronić się przed deszczem. Kącik oferuje możliwość gry w tenisa stołowego, rzutki i swobodnej zabawy - zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych gości, którzy z ciekawością odkrywają kolejne zakamarki tego przytulnego miejsca.

Dla miłośników spokojniejszych form rozrywki przygotowano bibliotekę z szerokim wyborem gier planszowych i puzzli. Klasyczne tytuły, takie jak Uno, Monopol w wersji europejskiej, czy zabawne „Pengwini”, zapewniają godziny wspólnej zabawy. Młodsze dzieci ucieszą się z kolorowych puzzli, takich jak „Piękna i Bestia” czy drewniane układanki z nutką łamigłówki, natomiast starsi mogą sięgnąć po nieco bardziej wymagające gry pamięciowe. To właśnie w takich chwilach - przy planszówkach, śmiechu i kubku gorącej herbaty - rodzą się wspomnienia, które zostają na długo po powrocie do domu.